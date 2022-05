Les revenus du marché des diagnostics des maladies infectieuses dépasseront 37 943,90 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude sur «Prévisions du marché du diagnostic des maladies infectieuses jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Produit, technologie, type de test, indication de la maladie et utilisateur final», le marché devrait passer de 23 890 millions de dollars américains en 2021 à 37 943,90 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,8 % de 2021 à 2028.

Le rapport met en évidence les principaux facteurs qui animent le marché et les principaux acteurs et leurs développements. La croissance du marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses est principalement due à une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses, notamment l’hépatite, la grippe, le COVID-19 et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ; une augmentation de la demande de tests de diagnostic au point de service ; une augmentation du financement des organisations privées et gouvernementales pour les centres de services de diagnostic ; et les avancées technologiques dans le domaine du diagnostic des maladies infectieuses. Cependant, le coût élevé associé aux instruments de diagnostic et le manque de techniciens qualifiés sur le marché mondial entravent la croissance du marché.

F.Hoffmann-La Roche, Ltd. ; Danaher Corporation ; BD ; bioMérieux SA ; AccuBioTech Co., Ltd. ; Bio-Rad Laboratories, Inc. ; ACON Laboratories, Inc. ; Abbott ; Trinity Biotech; et Cardinal Health, Inc. figurent parmi les sociétés leaders sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une demande accrue de divers kits de diagnostic de tests au point de service (POCT), qui permettent une détection précoce et aident à contrôler la propagation du COVID-19. Les diagnostics de dépistage du SARS-CoV-2 sont en constante évolution pour répondre aux besoins des marchés aux contraintes réglementaires uniques.

Par exemple, en février 2022, Mylab Discovery Solutions a lancé CoviSwift, une solution de test RT-PCR au point de service (POC) utilisée dans les laboratoires hospitaliers, les petits laboratoires, les aéroports et les communautés. De plus, en novembre 2021, Detect a lancé un nouveau test moléculaire rapide COVID-19 à domicile de qualité PCR pour répondre aux besoins de test aux États-Unis au travail, à la maison et dans les écoles. De même, en mars 2020, BioMedomics a publié un test PoC COVID-19 qui peut identifier les anticorps dans le sang en 15 minutes. En mars 2022, SCIENION, une société BICO et principal développeur de tests de diagnostic multiplex miniaturisés, a annoncé l’achèvement du projet de recherche de diagnostic PoC-BoSens dirigé par l’Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la microintégration (IZM).

La plate-forme PoC-BoSens est un dispositif de point de service révolutionnaire sans étiquette basé sur des résonateurs photoniques en bouteille tridimensionnels (3D-BMR) pour une mesure ultra-sensible en temps réel des biomolécules pertinentes pour la maladie. En conséquence, le besoin de produits de diagnostic des maladies infectieuses augmente, de nombreuses personnes souffrant de COVID-19. De nombreux laboratoires de diagnostic et installations de test sont également lancés, élargissant la portée du marché. Par exemple, en juin 2020, le ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union a lancé le premier I-Lab mobile (laboratoire de diagnostic des maladies infectieuses) de l’Inde pour les tests COVID-19. Ces développements devraient stimuler la demande de produits de diagnostic des maladies infectieuses dans les années à venir. Ainsi, la pandémie a profondément impacté la profession de santé publique. Par conséquent, l’augmentation de la production des entreprises a généré des bénéfices et l’épidémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché du diagnostic des maladies infectieuses.

Basé sur la technologie, le marché du diagnostic des maladies infectieuses est segmenté en immunodiagnostic, réaction en chaîne par polymérase, séquençage de nouvelle génération, microbiologie clinique et autres. Le segment de l’immunodiagnostic détenait la plus grande part du marché en 2021. De plus, le segment de séquençage de nouvelle génération devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,4 % sur le marché au cours de la période de prévision. La réaction en chaîne par polymérase est une technique de laboratoire utilisée pour amplifier des séquences d’ADN. La pandémie de COVID-19 a accru le besoin de systèmes de détection fiables et rapides, tels que la qPCR (réaction en chaîne de la polymérase).

