Les revenus du marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio dépasseront 22 525,7 millions de dollars américains d’ici 2028: The Insight Partners

Selon l’étude de marché de The Insight Partners sur les « Prévisions du marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de circuit intégré audio, classe d’amplificateurs audio et géographie », le marché devrait passer de 13424,55 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 22 525,70 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,7 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’APAC était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les innovations technologiques continues dans les systèmes audio domestiques, la popularité croissante des cinémas maison haute performance et les investissements rigoureux de plusieurs gouvernements dans le développement des villes intelligentes sont parmi les principaux facteurs qui renforcent la demande de produits électroniques intelligents, y compris les équipements audio et vidéo. L’Europe dispose d’une industrie de l’électronique grand public mature, soutenue par un secteur technologique et une infrastructure de connectivité très développés. Dans le cadre de leur stratégie d’économie circulaire, qui s’articule autour de la recirculation des produits et des matériaux pour les utiliser de manière optimale tout en minimisant le gaspillage, le recyclage des produits électroniques usagés alimente davantage la croissance de l’industrie de l’électronique grand public.

La préférence croissante pour un monde connecté et le besoin de miniaturisation propulsent les progrès sur le marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio. Un amplificateur sert à augmenter les vibrations au maximum des signaux sans affecter la fréquence ou toute longueur d’onde, améliorant encore l’efficacité du système audio. De plus, des réglementations gouvernementales strictes liées à la protection de l’environnement et à l’adoption croissante de technologies économes en énergie favoriseraient la miniaturisation des gadgets électroniques, entre autres nouvelles tendances.

Le développement des technologies et le revenu disponible élevé de la population active devraient également contribuer à la croissance du marché. Par conséquent, la tendance croissante à la miniaturisation stimulerait la demande d’appareils connectés pour les processeurs et les sous-systèmes basés sur les applications, entraînant ainsi la demande d’audio Hi-Fi dans les événements commerciaux, les systèmes de divertissement multimédia embarqués et le développement de la technologie VR stimule la croissance de marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, entre autres, font partie des pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. . La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie a été la plus durement touchée en 2020, et un impact similaire devrait également être observé en 2021. La pandémie crée des défis pour les institutions médicales, les soins de santé, les unités de fabrication, les bureaux commerciaux, les complexes commerciaux et les aéroports du monde entier.

La tendance florissante du travail et de l’apprentissage en ligne ainsi que le développement exponentiel de l’industrie du commerce électronique entraînent une forte demande de circuits intégrés audio et d’amplificateurs audio. Cependant, les fabricants de ces produits sont confrontés à des difficultés pour répondre aux demandes en raison de l’arrêt des opérations commerciales au cours des derniers mois, de la baisse de la production de matières premières et des restrictions imposées aux chaînes d’approvisionnement. La gestion de la production avec des pénuries de ressources a limité la rentabilité de leurs opérations, entraînant une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les consommateurs.

Maxim intégré ; INFINEON TECHNOLOGIES AG ; Semi-conducteurs NXP ; Cirrus Logic, Inc. ; ICEpower a/S ; Renesas Electronics Corporation ; Industries des composants semi-conducteurs, LLC ; STMicroelectronics N.V. ; Texas Instruments Incorporé ; Toshiba Corporation ; et ESS Technology, Inc. font partie des principales sociétés opérant sur le marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio.

