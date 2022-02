Les revenus du marché des caméras haute vitesse atteindront 550,36 millions de dollars américains d’ici 2027: The Insight Partners

L’étude de marché des caméras haute vitesse réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Les caméras haute vitesse sont utilisées pour filmer des vidéos au ralenti. La caméra prend des milliers d’images en rafale et les compile pour créer une vidéo fluide. Ils permettent d’analyser des événements au ralenti et d’en capturer les effets invisibles à l’œil nu. Les progrès de la technologie des capteurs à grande vitesse ont offert la possibilité de créer des caméras à grande vitesse. Les capacités de résolution plus importantes signifient qu’une image plus nette avec moins de bruit est possible, ce qui peut augmenter les capacités de l’utilisateur à voir des aspects d’un événement qui n’étaient pas visibles auparavant. La caméra à grande vitesse permet d’analyser et de capturer des événements trop rapides pour être vus par l’œil humain. Pour répondre aux demandes des clients, ainsi que plusieurs applications critiques des caméras à grande vitesse, ont conduit au développement de technologies d’imagerie numérique à grande vitesse depuis 1989.

Le gouvernement américain a pris diverses initiatives pour soutenir le secteur manufacturier du pays. Cela comprend des programmes tels que Manufacturing USA, Advanced Manufacturing Technology Consortia, MForesight, Hollings Manufacturing Extension Partnership, Investing in Manufacturing Communities Partnership, Materials Genome Initiative, National Export Initiative, Sustainable Manufacturing Clearinghouse, etc. Ces initiatives offrent divers avantages aux entreprises manufacturières situées dans la région. Le gouvernement du Canada a pris diverses mesures pour promouvoir et attirer les investissements dans son industrie de fabrication automobile. Par exemple, le programme du Fonds d’innovation automobile, le Fonds pour l’emploi et la prospérité, le programme d’innovation des fournisseurs automobiles et l’investissement dans la croissance et la productivité des entreprises, entre autres. En outre, le pays est dans un accord de libre-échange avec l’UE, attirant ainsi les fabricants de composants automobiles. Cela accélérerait encore la croissance de l’industrie des composants automobiles dans la région. L’innovation et les progrès technologiques sont la clé de voûte de l’économie américaine.

Impact de Covid-19 sur le marché des caméras haute vitesse

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. En raison de la situation pandémique actuelle, de nombreuses entreprises du secteur des caméras haute vitesse connaissent des limitations dans leurs activités de fabrication et de production, ainsi que des problèmes logistiques en raison des restrictions commerciales en cours. Cependant, avec l’ouverture de plusieurs marchés à travers le monde, le développement de la vaccination et les initiatives prises par divers gouvernements pour soutenir la croissance économique et industrielle, la demande future du marché des caméras haute vitesse devrait croître à un rythme positif et régulier dans les années à venir.

Aperçu du marché – Marché des caméras haute vitesse

L’augmentation de la résolution va offrir une fréquence d’images plus élevée dans une résolution encore plus élevée

Ces derniers temps, les caméras à grande vitesse sont disponibles dans une variété de résolutions. Habituellement, les résolutions sont comprises entre 1 et 5 mégapixels (MP). Des résolutions plus élevées sont nécessaires lorsque le champ de vision de la caméra à grande vitesse est vaste, ou lorsqu’une résolution spatiale moindre est attendue en raison d’un grand nombre de détails granulaires dans l’événement à grande vitesse qui doit être étudié. Il est universel que plus la résolution de la caméra est élevée, plus la fréquence d’images maximale est faible. Avec un appareil photo 5 MP, l’appareil photo a cinq fois plus de pixels à traiter qu’avec un appareil photo 1 MP. Par conséquent, il n’est pas viable d’obtenir les mêmes fréquences d’images avec une caméra à résolution supérieure qu’avec une caméra à résolution inférieure. Grâce à l’avancement de la puissance de traitement du capteur d’image et du processeur d’image, il sera possible à l’avenir d’obtenir la même fréquence d’images d’un appareil photo 1 MP avec un appareil photo 5 MP. Ainsi, sur la période de prévision de 2019 à 2027, les progrès technologiques vont offrir une fréquence d’images plus élevée dans des résolutions plus élevées.

Aperçu des segments de composants

Basé sur les composants, le marché des caméras haute vitesse est segmenté en capteur d’image, objectif, batteries, processeurs d’image, ventilateurs et systèmes de refroidissement, systèmes de mémoire et autres. Le segment des capteurs d’image devrait détenir la principale part de marché sur le marché des caméras à grande vitesse, en raison de sa large composante dans les entreprises et les entreprises. Une caméra haute vitesse implique de nombreux composants critiques tels que le capteur, le processeur, l’objectif, les systèmes de mémoire, les ventilateurs et les systèmes de refroidissement, les systèmes de mémoire et quelques autres. Chaque caméra haute vitesse est fiable sur ces composants critiques pour de meilleurs résultats. La forme des composants varie selon les différents types de variantes de caméras à grande vitesse. Les caméras à grande vitesse sont caractérisées par ces composants et permettent différents niveaux de personnalisation par rapport aux applications. Les composants des caméras haute vitesse jouent un rôle vital dans tous les secteurs où ces produits sont déployés.

