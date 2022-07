Les revenus du marché des caméras de jeu dépasseront les 130,34 millions de dollars américains d’ici 2027: Les partenaires Insight

Le marché mondial des caméras de jeu était évalué à 89,41 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 130,34 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 5,0% de 2020 à 2027. En Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principales économies impliquées dans l’investissement dans la technologie de pointe dans plusieurs industries, ce qui conduit à un marché hautement concurrentiel dans la région. L’immense popularité de la photographie de chasse et d’animaux sauvages en Amérique du Nord est l’un des facteurs importants du marché. Le rapport du US Fish and Wildlife Service a été présenté par le département américain de l’Intérieur, qui confirme que ~101,6 millions d’Américains, soit 40% de la population américaine, ont participé à des activités liées à la faune en 2016, notamment la pêche, la chasse et l’observation de la faune.

En tant qu’effort de partenariat avec les administrations nationales et nationales de la conservation, le rapport est une source cruciale de données sur les loisirs de la faune aux États-Unis. Les organisations privées, fédérales et étatiques utilisent ces informations pour gérer la faune. Les chercheurs sur la faune et les environnementalistes dépendent fortement des caméras de chasse et des pièges à animaux vivants pour effectuer des études et une surveillance des populations. Les chercheurs de la région déploient des caméras de jeu pour surveiller les animaux et apprendre comment les espèces animales interagissent. Ainsi, l’utilisation croissante des caméras de chasse dans la recherche sur la faune propulse la croissance du marché dans la région. Au départ, les chasseurs et les chercheurs sur la faune étaient les principaux utilisateurs des caméras de chasse; cependant, les passionnés de la faune ont également commencé à utiliser la caméra pour observer la faune.

La hausse des dépenses consacrées à la recherche et à la surveillance de la faune et l’accent croissant mis sur le développement de caméras de chasse dotées de technologies avancées stimulent la croissance du marché des caméras de chasse. Organiser des activités récréatives et de surveillance des animaux. En outre, l’augmentation des problèmes de sécurité dans les secteurs résidentiels et commerciaux à travers le monde obligerait la croissance du marché dans un avenir proche. Malgré des perspectives de croissance, l’épidémie de COVID-19 en cours devrait entraver l’économie mondiale, les activités commerciales et les revenus des entreprises sur le marché mondial des caméras de jeu. Les confinements des entreprises, les interdictions de voyager, les annulations d’événements et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans divers pays devraient entraver la croissance du marché jusqu’à la mi-2021.

En 2019, l’Europe se classait au deuxième rang sur le marché des caméras de jeu avec une part de marché décente, et elle devrait connaître un TCAC décent de 2020 à 2027. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l’Italie figurent parmi les principaux pays d’Europe. La région a une communauté de chasseurs énorme et énergique. Les Européens chassent depuis plusieurs décennies. Dans plusieurs pays d’Europe, la faune est détenue par des particuliers et la chasse est réservée aux personnes de la classe supérieure. Le chasseur moyen de la région dépense entre 30 380 et 36 456 dollars par an pour chasser. La région compte environ sept à neuf millions de chasseurs enregistrés, ce qui est assez faible par rapport aux États-Unis, avec environ 45 millions de chasseurs enregistrés. En Allemagne, les chasseurs ont besoin d’une assurance responsabilité civile, d’un permis de chasse national et d’un permis de chasse régional.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des caméras de jeu

Les États-Unis sont le principal fabricant et fournisseur de caméras de jeu avec de nombreuses entreprises produisant des caméras de jeu dans le pays. Cela est principalement dû à l’augmentation substantielle des activités de chasse, à la demande des organismes de recherche et aux fanatiques de la photographie animalière. L’épidémie de COVID-19 dans le pays a conduit les fabricants à mettre en congé un pourcentage décent de leurs employés et à fonctionner avec une main-d’œuvre très limitée. Cela a mis en évidence une baisse drastique des volumes de production de caméras de jeu, mettant ainsi en évidence une tendance négative de la tendance à la génération de revenus sur le marché des caméras de jeu. En outre, les distributeurs observent une baisse de la demande de caméras de chasse, car les frontières des États et les frontières nationales sont fermées pendant la phase de verrouillage et la circulation des individus est restreinte, ce qui a restreint les activités des chasseurs et des chercheurs. Ce paramètre entrave la croissance du marché des caméras de jeu. De plus, le retard d’expédition est un autre facteur important à l’origine de la baisse du flux de génération de revenus du marché des caméras de jeu aux États-Unis.

En Amérique du Nord, la chasse est la pratique la plus populaire. La région comprend quelques—uns des meilleurs gibiers-les animaux qui peuvent être chassés pour leur viande ou leur sport. Dans la région, les possibilités de chasse sont énormes et varient de la chasse à la queue blanche dans les forêts de feuillus de l’Est à la chasse au wapiti dans les prairies alpines élevées en passant par le cerf mulet dans le désert de Sonora et le bœuf musqué de l’Arctique canadien. La popularité croissante de la gestion de la faune en Amérique du Nord peut être attribuée au “modèle nord-américain de conservation de la faune”, qui dépend de l’argent produit par les chasseurs. Plusieurs chasseurs ont ajouté la caméra de chasse à leur équipement en raison de la montée des innovations. Comme la plupart des chasseurs sont occupés à faire des repérages, la caméra de chasse aide à déterminer l’activité du gibier.

Marché des Caméras de Jeu-Profils d’entreprise

* Boly Media Communications Co. Ltd

* Caméras Browning Trail

* Câlin

* Denver Electronics A/S

* Minox GmbH

* Reconyx, LLP

* Point espion

* Caméra furtive (GSM extérieur)

* Opérations extérieures Vista LLC

* Innovations Wildgame

