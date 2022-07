Les revenus du marché des batteries au plomb augmenteront de façon exponentielle jusqu’à la période de prévision, 2030  

La du marché des batteries au plomb devrait atteindre 65,98 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 4,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance constante des revenus du marché des batteries au plomb-acide est due à divers facteurs, tels que la solution de stockage d’énergie à prix compétitif et l’augmentation de l’objectif de production d’énergie renouvelable. Cependant, les problèmes de sécurité liés à l’utilisation de la batterie sont certaines contraintes qui devraient affecter la croissance des revenus du marché.

La demande constante de batteries au plomb-acide devrait se poursuivre en raison d’un coût relativement inférieur, d’une large disponibilité, d’une technologie simple et d’un entretien ou d’un remplissage d’électrolyte facile. Les batteries au plomb sont recyclables et remises à neuf dans certaines économies en développement. Le plomb est un métal de base qui peut être recyclé plus efficacement. Les batteries au plomb sont le seul système de stockage d’énergie qui est presque entièrement recyclé, et plus de 99 % des batteries au plomb sont collectées et recyclées dans un certain nombre de pays développés et en développement.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les batteries au plomb fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Acteurs clés :

les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Panasonic Corporation, Exide Industries Ltd., Hitachi Chemical Company Ltd., Amara Raja Batteries Ltd., HBL Power Systems Ltd., Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd., Crown Battery CorporationInternational Ltd. et Camel Group Co. Ltd.

Yuasa

GSla période de prévision en raison de la demande croissante d’applications de chariots élévateurs. Il a été observé que les batteries au plomb alimentent près de 70 % du total des chariots élévateurs fabriqués. Une batterie de type moteur alimente le moteur qui entraîne un véhicule électrique tel qu’un chariot élévateur. Ils fournissent également de l’énergie dans un but précis sur un véhicule électrique, comme le levage d’un camion léger à fourche. De plus, les batteries de type moteur alimentent des accessoires tels que les phares d’un véhicule électrique. Étant donné que les batteries au plomb aident à réduire le coût total de possession, leur mise en œuvre accrue dans les chariots élévateurs devrait alimenter la croissance des revenus du segment au cours de la période de prévision.

Parmi les segments d’utilisation finale, le segment des transports a représenté la plus grande part des revenus du marché en 2020 en raison de l’augmentation de la demande de véhicules électriques. La volatilité des prix du pétrole brut a affecté les pays qui dépendent uniquement des importations. La hausse des prix du pétrole brut a entraîné une hausse de l’inflation. Par conséquent, le secteur automobile se concentre sur l’adoption de véhicules électriques comme moyen alternatif qui contribue à la réduction des émissions de carbone. La batterie au plomb-acide est utilisée dans différents véhicules à des fins différentes, de sorte que l’industrie automobile connaît une demande constante, cela permettrait également aux revenus du marché des batteries au plomb-acide de croître en raison de son installation rentable.

Le marché des batteries au plomb en Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020 et devrait enregistrer le TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’exigence de solutions de stockage d’énergie rentables dans les pays en développement. Les secteurs industriel, commercial et résidentiel, ainsi que le secteur des transports, sont les principaux consommateurs de ces systèmes de batteries. La Chine, Singapour, la Corée du Sud, le Japon et l’Inde sont considérés comme les principaux pôles industriels et offrent d’énormes opportunités de croissance pour le marché des batteries au plomb. La forte demande dans la région est due à l’augmentation des investissements dans les technologies intelligentes fonctionnant sur batterie. L’augmentation de la production automobile, l’augmentation de la demande d’alimentation électrique ininterrompue, le soutien gouvernemental et l’augmentation du niveau des investissements étrangers directs (IDE) devraient stimuler la croissance des revenus du marché.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial des batteries au plomb devrait enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Batterie au plomb?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans la

segmentation du marché mondial des batteries au plomb:

perspectives régionales (chiffre d’affaires, en millions USD; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Perspectives de type (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2019-2030)

stationnaires

Perspectives

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Perspectives

transport

industriel

, commercial et résidentiel

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

base

avancée de

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019 –2030)

inondée

(plomb-acide régulé par soupape)

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial Batterie au plomb grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

