Les revenus du marché de l’automatisation de la conception électronique atteindront 28,27 milliards de dollars d’ici 2027 : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Electronic Design Automation – Global Analysis and Forecast to 2027 », le marché mondial de l’automatisation de la conception électronique devrait croître à un TCAC de 12,0% au cours de la période de prévision 2019 – 2027, représenter 28,27 milliards de dollars d’ici 2027.

En 2018, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de revenus sur le marché de l’automatisation de la conception électronique . La principale raison en est l’immense pôle de l’électronique et des semi-conducteurs en Chine, associé à la forte densité de population de la région. La Chine représente également les plus grandes expéditions de semi-conducteurs à travers le monde, les nouvelles initiatives de marché et les partenariats stratégiques devraient se poursuivre au cours de la période de prévision, contribuant à une forte croissance du marché de l’automatisation de la conception électronique dans la région.

L’Europe devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L’Europe étant une région technologiquement avancée, recèle d’immenses opportunités d’investissement. En outre, la croissance de l’innovation et de la recherche sur les appareils électroniques en Europe devrait contribuer de manière remarquable à la croissance du marché de l’EDA au cours de la période de prévision. En outre, une industrie automobile robuste et les développements technologiques en cours sont opportunistes pour le marché de la région.

La complexité croissante et les défis en matière de coûts auxquels sont confrontés les industries pour la mise en œuvre de conceptions complexes coûteuses sont un facteur clé qui stimule la demande d’outils EDA (Electronic Design Automation) avancés. Les logiciels EDA sont spécifiquement conçus pour les systèmes électroniques comprenant des cartes de circuits imprimés et des circuits intégrés. Les outils offerts par ce logiciel fonctionnent en collaboration dans un flux de conception, qui est ensuite utilisé par les concepteurs de puces pour concevoir une analyse de puces semi-conductrices entières. Comme les puces semi-conductrices modernes comprennent une myriade de composants et des conceptions complexes, les outils EDA sont devenus essentiels pour les concepteurs.

Au cours des dernières années, le marché a connu plusieurs partenariats parmi les industries des utilisateurs finaux. La piste de partenariats sur le marché des logiciels EDA au cours des dernières années a donc ouvert la voie à la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2018, Keysight Technologies, Inc. s’est associé à ON semiconductor pour faciliter les services EDA afin d’autonomiser ses appareils. De plus, en juin 2018, Siemens avait annoncé son partenariat avec Synopsys, Inc. sur un large éventail de projets d’interopérabilité de produits d’automatisation de la conception électronique (EDA) au profit de leurs clients communs. La collaboration couvre un certain nombre de domaines EDA, de la conception à la vérification.

Principaux résultats de l’étude :

L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché de l’automatisation de la conception électronique et enregistrerait un TCAC de 13,0 %

Sur la base du type, SIP devrait dominer le marché de l’automatisation de la conception électronique

L’électronique grand public a dominé le marché de l’automatisation de la conception électronique par application en 2018

Les entreprises opérant dans le domaine de l’automatisation de la conception électronique comprennent Agnisys Inc., Aldec, Inc., Autodesk, Inc., Cadence Design Systems, Inc., Labcenter Electronics Ltd., Keysight Technologies, Mentor Graphics Corporation, Silvaco, Inc., Synopsys , Inc. et Zuken Inc., entre autres. Diverses autres sociétés opérant sur le marché proposent de nouvelles technologies et offres, ce qui aide le marché de l’automatisation de la conception électronique à se développer au fil des ans.

