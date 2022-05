Les revenus du marché de l’analyse de données volumineuses atteindront 638,66 milliards de dollars d’ici 2028 : les partenaires Insight

Tendance croissante de l’informatique de pointe pour stimuler la demande d’outils d’analyse afin de créer des opportunités lucratives pour le marché de l’analyse de données volumineuses de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de l’analyse de données volumineuses jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, outil d’analyse, application et industrie d’utilisation finale », le marché devrait atteindre 638,66 milliards de dollars américains d’ici 2028. de 239,75 milliards de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 15,3 % de 2022 à 2028.

L’adoption des algorithmes de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) augmente le nombre d’appareils IoT liés. L’edge computing gagne en popularité avec la demande croissante d’appareils connectés. L’informatique de périphérie fait référence à un cadre dans lequel les processeurs sont positionnés plus près de la source ou de la destination des données que le cloud. Les données enregistrées à proximité de la source ou de la destination permettent de gagner du temps et de réduire la charge sur les serveurs et les réseaux lorsqu’elles sont téléchargées dans le cloud ou sur site. L’edge computing est idéal pour l’IoT industriel car il permet un traitement des données en temps réel et des temps de réaction plus rapides. Telefónica Tech, une société de portefeuille numérique de Telefónica, et Microsoft ont collaboré sur Azure Private Edge Zone en mai 2021. L’intégration combine la connectivité 5G privée de Telefónica avec les capacités Edge Computing de Microsoft dans les locaux du client. L’ambition collective des deux entreprises pour l’industrie 4.0 et la transformation numérique est d’installer des solutions de communication et d’informatique industrielles 5G sur site grâce à une architecture intégrée.

IBM et Red Hat Software ont lancé une nouvelle solution d’informatique de pointe en mai 2020. IBM a annoncé de nouveaux services et solutions lors de sa conférence Think Digital, soutenus par un vaste écosystème de partenaires, pour permettre aux entreprises et aux fournisseurs de télécommunications d’accélérer leur transition vers l’informatique de pointe dans le Technologie 5G. Cette collaboration combine les connaissances et l’expertise multi-cloud d’IBM avec la technologie open source de pointe de Red Hat, qui a été acquise par IBM en 2021 lors de l’une des acquisitions technologiques les plus importantes de l’histoire. En conséquence, la tendance actuelle à l’informatique de pointe pour augmenter la quantité de bases de données devrait alimenter les futures opportunités de marché pour la croissance du marché de l’analyse des mégadonnées.

Basé sur les composants, le marché de l’analyse de données volumineuses est divisé en logiciels et services. En 2021, le segment des logiciels a dominé le marché de l’analyse des mégadonnées avec une part de marché plus importante. Sur la base du type d’analyse, le marché de l’analyse de données volumineuses est segmenté en tableaux de bord et visualisation de données, exploration et entreposage de données, outil en libre-service, rapports, etc. En 2021, le segment des tableaux de bord et de la visualisation des données était en tête du marché de l’analyse des mégadonnées, représentant la plus grande part du marché. Basé sur l’application, le marché de l’analyse des mégadonnées est segmenté en analyse des clients, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse du marketing, analyse des prix, analyse de la main-d’œuvre, etc. En 2021, le segment de l’analyse des clients a dominé le marché de l’analyse des mégadonnées, représentant la plus grande part du marché. Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché de l’analyse des mégadonnées est segmenté en produits pharmaceutiques, semi-conducteurs, fabrication de batteries, électronique et autres. En 2021, le segment des autres était en tête du marché de l’analyse des mégadonnées, représentant la plus grande part du marché. Géographiquement, le marché de l’analyse de données volumineuses est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2021, l’Amérique du Nord représentait la part importante du marché de l’analyse des mégadonnées. et Amérique du Sud (SAM). En 2021, l’Amérique du Nord représentait la part importante du marché de l’analyse des mégadonnées. et Amérique du Sud (SAM). En 2021, l’Amérique du Nord représentait la part importante du marché de l’analyse des mégadonnées.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché européen de l’analyse des mégadonnées

En 2020, l’impact de l’épidémie de COVID-19 a varié à travers l’Europe, car certains pays ont connu une augmentation du nombre de cas de COVID-19 et ont par la suite imposé des périodes de confinement strictes et prolongées et des normes d’isolement social. Cependant, l’impact de la pandémie sur les pays d’Europe occidentale, tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, a été relativement modeste en raison de leurs systèmes de santé robustes. Les gouvernements de divers pays européens ont fait d’énormes investissements dans l’intégration de technologies dans les systèmes de santé pour aider à identifier les symptômes du SRAS-CoV-2 chez les personnes infectées et protéger les citoyens contre l’infection par le SRAS-CoV-2. En 2021, les entreprises ont repris leurs activités après la levée des restrictions de verrouillage en raison du processus de vaccination.

La croissance du marché de l’analyse des mégadonnées en Europe a considérablement augmenté ces dernières années. Cependant, le secteur automobile a connu une forte baisse en 2020 en raison du début de la pandémie de COVID-19. Un autre facteur qui a entravé la croissance du marché est la mise en œuvre du verrouillage dans de nombreux pays européens et l’imposition de restrictions de voyage par leurs gouvernements pour empêcher la propagation de l’infection virale. Suite à la reprise après les effets de la pandémie de COVID-19 en 2021, la croissance du marché de l’analyse de données volumineuses est attendue dans les années à venir. Diverses entreprises à travers l’Europe ont mis en place une culture de travail à domicile pour leurs employés, ce qui a entraîné une demande d’analyse de mégadonnées basée sur le cloud pour gérer des informations cruciales, ce qui a entraîné un potentiel de marché lucratif.

Aperçu du marché de l’analyse de Big Data basée sur des outils d’analyse

Basé sur un outil d’analyse, le marché mondial de l’analyse de données volumineuses est segmenté en tableaux de bord et visualisation de données, exploration et entreposage de données, outils en libre-service, rapports, etc. En 2021, le segment des tableaux de bord et de la visualisation de données dominait le marché. En outre, le segment devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. De plus, le segment des rapports devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial de l’analyse des mégadonnées de 2022 à 2028.

Aperçu du marché de l’analyse de Big Data basée sur les applications

Basé sur l’application, le marché de l’analyse des mégadonnées est segmenté en analyse des clients, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse du marketing, analyse des prix, analyse de la main-d’œuvre, etc. En 2021, le segment de l’analyse client dominait le marché. En outre, le segment devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial de l’analyse de données volumineuses de 2022 à 2028.

Aperçu du marché de l’analyse du Big Data basé sur l’industrie pour les utilisateurs finaux

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché de l’analyse de données volumineuses est segmenté en produits pharmaceutiques, semi-conducteurs, fabrication de batteries, électronique et autres. En 2021, le segment des autres dominait le marché. De plus, le segment pharmaceutique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial de l’analyse des mégadonnées de 2022 à 2028.

Amazon Web Services, FICO, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., TIBCO Software Inc. et Teradata sont quelques acteurs clés opérant dans le domaine mondial des mégadonnées. marché de l’analytique. Plusieurs autres acteurs du marché ont été analysés pour comprendre le marché.

