Les revenus du marché de la vanille dépasseront 1 956,09 millions USD d’ici 2028 à un TCAC de 4,5 % : Impact de la pandémie de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

La portée de notre étude récente, intitulée « Prévisions du marché de la vanille jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par forme (pâte, liquide, poudre et haricots), catégorie (biologique et conventionnelle) et application (aliments et boissons, Soins personnels, produits pharmaceutiques et autres) », comprend la description des facteurs qui alimentent la croissance du marché, l’estimation et la prévision des revenus, l’identification des acteurs importants du marché et leurs développements clés, ainsi qu’une analyse des parts de marché.

Le marché de la vanille était évalué à 1 434,51 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 956,09 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait augmenter à un TCAC de 4,5 % de 2021 à 2028. La vanille est dérivée d’orchidées du genre Vanilla, principalement de l’espèce mexicaine, la vanille à feuilles plates. Les trois principales espèces de vanille, actuellement cultivées dans le monde, sont la vanille mexicaine, la vanille de Madagascar (vanille Bourbon) et la vanille indonésienne. C’est la deuxième épice la plus chère après le safran et elle est largement utilisée dans plusieurs industries, telles que l’alimentation et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les parfums d’intérieur et l’alimentation animale.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché Vanille :

Camlin Fine Sciences Ltd Givaudan SA Heilala Vanilla US LAFAZA Foods Nielsen-Massey Vanillas, Inc. Symrise The Vanilla Company Kerry Group Touton SA Madagascar Vanilla Company ….

Sur la base de la forme, le marché de la vanille est segmenté en pâte, liquide, poudre et grains. Le segment des gousses détenait une part de marché importante en 2020. Les gousses de vanille sont principalement utilisées dans les produits de boulangerie, les glaces et les desserts. Les graines de vanille dans les gousses de vanille ajoutent un plaisir visuel à divers plats, tels que les glaces, les crèmes anglaises et les smoothies. Les gousses de vanille sont également essentielles dans les produits cosmétiques et de soins personnels, tels que les crèmes anti-âge, les hydratants et les onguents. Les gousses de vanille entières sont très chères et sont largement utilisées dans les produits alimentaires gastronomiques ou haut de gamme.

Le marché de la vanille est segmenté en cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale (SAM). L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la vanille en 2020, tandis que l’APAC prévoyait de croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché de la vanille APAC est principalement réparti entre la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Le marché des aliments et des boissons de la région connaît une croissance importante en raison de la grande disponibilité de diverses variétés d’aliments et de boissons fonctionnels et de leur demande croissante parmi la population du millénaire. Le secteur de la restauration en Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de la croissance économique continue, de l’expansion du secteur du tourisme, de l’amélioration du mode de vie des consommateurs et de l’augmentation du revenu disponible par habitant. La saveur de vanille est principalement utilisée dans l’industrie alimentaire pour les produits de boulangerie, les produits laitiers, les boissons et bien plus encore. Cependant, il a également une variété d’utilisations dans d’autres industries, telles que les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. La demande croissante d’aliments et de boissons et d’agents aromatisants stimule le marché de la vanille en Asie-Pacifique.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent Évolution des aspects importants du marché Enquête sur les segments de marché à l’échelle de l’industrie Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues Évaluation de la part de marché Approches tactiques des leaders du marché Stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur positionnement sur le marché

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la vanille

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries en raison des fermetures, des interdictions de voyager, de la fermeture d’unités de fabrication et des pénuries d’approvisionnement. L’industrie alimentaire et des boissons a été confrontée à des difficultés opérationnelles causées par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et la pénurie de matières premières. De plus, les prix de la vanille ont considérablement baissé en raison de la baisse de la demande de diverses industries, telles que l’alimentation et les boissons et les soins personnels. Ce facteur a également affecté la rentabilité des acteurs du marché et des agriculteurs engagés dans la culture de la vanille. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché mondial de la vanille. Cependant, alors que les gouvernements de divers pays ont assoupli les restrictions et augmenté les taux de vaccination, l’industrie des aliments et des boissons se remet de ses pertes.

Répartition du marché de la vanille – par région

Le rapport segmente le marché de la vanille comme suit :

Sur la base de la forme, le marché de la vanille est segmenté en pâte, liquide, poudre et grains. Sur la base de la catégorie, le marché est segmenté en biologique et conventionnel. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en aliments et boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques et autres. Sur la base de la géographie, le marché de la vanille est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale (SAM).

