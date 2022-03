Les revenus du marché de la spectroscopie IR atteindront 58 milliards de dollars d’ici 2028 : The Insight Partners

Selon la dernière étude de marché de The Insight Partners sur «Prévisions du marché de la spectroscopie infrarouge jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par technologie, type de produit et utilisateur final», le marché était évalué à 1 244,57 millions de dollars américains en 2020 et est devrait atteindre 1 998,22 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2021 à 2028.

Les spectroscopes IR sont largement utilisés dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. En raison de l’augmentation des investissements dans le diagnostic et la recherche biomédicale, la portée du marché de la spectroscopie IR s’élargit. Étant donné que l’instrumentation clinique et de recherche, la spectroscopie optique et la détection constituent la majeure partie des sciences de la vie, la spectroscopie IR fournit des moyens idéaux pour l’analyse en temps réel et l’échantillonnage non destructif dans les laboratoires. De plus, la demande croissante de spectroscopie IR de la part de diverses sociétés pharmaceutiques pour l’intégration d’appareils basés sur le cloud de la nouvelle ère propulse davantage la croissance du marché.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché de la spectroscopie IR sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00017506/

La spectroscopie ouvre la voie à l’échantillonnage à des fins de test dans diverses applications, notamment les soins de santé et la recherche médicale. Dans les applications mentionnées, la spectroscopie est utilisée comme outil pour améliorer les diagnostics, la détection et la détection des maladies. Au cours des dernières années, de nombreuses avancées ont fait évoluer les spectroscopes du proche infrarouge à l’UV-VIS pour les applications biomédicales et plusieurs autres. Des facteurs tels que le nombre croissant d’installations médicales et de centres de recherche clinique à travers le monde pour mieux répondre aux besoins des patients et du personnel médical et l’augmentation des investissements dans les industries de la santé et pharmaceutique pour encourager la R&D dans les industries mentionnées contribuent à la croissance du marché.

En outre, le marché asiatique abrite diverses industries, allant de la fabrication au pétrole et au gaz, ce qui augmente encore la demande de spectroscopes IR à des fins de test et d’échantillonnage. De plus, l’émergence de spectroscopes portables/portatifs légers et compacts pour faciliter les applications sur le terrain est un autre facteur qui devrait apporter des perspectives de croissance aux fabricants et fournisseurs de spectroscopie IR. En outre, le nombre croissant d’unités de transformation des aliments et l’augmentation des opérations laitières à travers le monde créent des opportunités importantes pour les fabricants de spectroscopie IR, ce qui, à son tour, devrait propulser la croissance du marché de la spectroscopie IR au cours de la période de prévision.

Parlez à l’analyste

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00017506/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la spectroscopie infrarouge

La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier. L’économie mondiale a été la plus touchée en 2020 et elle devrait se poursuivre en 2021. L’épidémie a créé d’importantes perturbations dans les industries primaires telles que l’alimentation et les boissons, le médical, l’énergie et l’électricité, l’électronique et les semi-conducteurs, le pétrole et les produits chimiques. Une forte baisse de la croissance des activités industrielles mentionnées a un impact sur la croissance du marché mondial de la spectroscopie IR car elles sont les principales sources d’offre et de demande pour les produits et solutions de spectroscopie IR. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions de commerce et les fermetures de frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact sur la fabrication, l’approvisionnement et les ventes de divers composants électroniques nécessaires à la fabrication de la spectroscopie infrarouge.

Les spectroscopes IR sont largement utilisés dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. En raison de l’augmentation des investissements dans le diagnostic et la recherche biomédicale, la portée du marché de la spectroscopie IR s’élargit. Étant donné que l’instrumentation clinique et de recherche, la spectroscopie optique et la détection constituent la majeure partie des sciences de la vie, la spectroscopie IR fournit des moyens idéaux pour l’analyse en temps réel et l’échantillonnage non destructif dans les laboratoires. De plus, la demande croissante de spectroscopie IR de la part de diverses sociétés pharmaceutiques pour l’intégration d’appareils basés sur le cloud de la nouvelle ère propulse davantage la croissance du marché.

Agilent Technologies, Inc. ; Bruker Corporation ; Hitachi, Ltd. ; HORIBA LTD. ; JASCO International Co., Ltd. ; PerkinElmer Inc. ; Société Shimadzu ; Thermo Fisher Scientific Inc. ; Instruments Lumix ; et Carl Zeiss AG font partie des quelques grandes entreprises opérant sur le marché de la spectroscopie IR.

Achetez une copie de cette étude de marché Premium sur

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00017506/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Rapport plus tendance :

https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/educational-robot-market-to-reach-us-3-327-7-million-at-a-20-2-cagr-by-2028- covid-19-impact-and-global-analysis-by-the-insight-partners-878051538.html