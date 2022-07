Les revenus du marché de la curiethérapie devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2020-2027

Le marché mondial de la curiethérapie devrait atteindre 548,8 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de la curiethérapie connaît une demande accrue attribuée à son application croissante dans le traitement du cancer. Le cancer a un impact significatif sur la société mondiale. Selon les statistiques publiées par le National Cancer Institute, environ 1 806 590 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués aux États-Unis en 2020 et entraîneront le décès de 606 520 personnes. En 2020, les cancers de la prostate, colorectal et du poumon seront responsables d’un nombre prévu de 43,0 % de cas diagnostiqués chez les hommes. D’autre part, les cancers du sein, colorectal et du poumon sont les causes les plus courantes de cancer chez les femmes et seront responsables d’environ 50,0 % des cas diagnostiqués.

En outre, le rapport fournit une analyse complète des facteurs susceptibles de renforcer ou d’entraver la croissance du marché dans les années à venir. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 qui se déroule actuellement comme un influenceur clé du marché. Le rapport fournit une estimation approfondie de l’impact global de la pandémie sur le marché Brachythérapie et ses segments vitaux. Le rapport examine également l’impact de la pandémie dans différentes régions du marché. Il propose également une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché de la curiethérapie.

Quelques faits saillants du rapport

En avril 2020, Elekta a annoncé l’introduction d’un applicateur universel de curiethérapie gynécologique, Genève, qui a été conçu en déployant la méthodologie extérieur-intérieur d’Elekta , qui répond aux besoins croissants des oncologues de première ligne.

La curiethérapie à faible débit de dose (LDR) devrait croître au rythme le plus rapide de x % au cours de la période de prévision. Les sources radioactives, dans le LDR, sont placées à l’intérieur ou directement à côté de la tumeur et peuvent être laissées en permanence à l’emplacement cible. Le cancer de la prostate est la maladie la plus fréquemment traitée par la curiethérapie à faible débit de dose.

Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein en 2018. Les taux mondiaux de survie au cancer du sein varient considérablement, allant d’environ 80 % en Amérique du Nord, au Japon et en Suède à près de 60 % dans les pays à revenu intermédiaire et inférieur à 40 % dans les pays à faible revenu.

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché de la brachythérapie ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusion et acquisition, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur marge bénéficiaire brute, et les capacités de production et de fabrication.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Elekta AB, CR Bard Inc., Varian Medical Systems Inc., Eckert & Ziegler BEBIG SA, CIVCO Medical Solutions, iCAD Inc., Isoray Medical Inc., Sun Nuclear Corporation, Theragenics Corporation et Huiheng. Medical Inc., entre autres.

Le rapport divise en outre le marché de la curiethérapie en segments clés tels que les types, les applications, les industries des utilisateurs finaux, les technologies et les régions clés du marché. Le rapport met également en lumière le segment et la région présentant une croissance prometteuse sur le marché de la curiethérapie.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la curiethérapie en fonction du type, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Haut débit de dose (HDR) Curiethérapie

Faible débit de dose (LDR) Curiethérapie

Autres

Application Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Cancer de la prostate Cancer

gynécologique Cancer

du sein Cancer de la

peau

Autres

Fin Perspectives des utilisateurs (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



