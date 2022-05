Les revenus du marché de la Capture automatique de données dépasseront 22,02 milliards de dollars d’ici 2025: Les partenaires Insight

La dernière étude de marché d’Insight Partners sur « Le marché mondial des ADC jusqu’en 2025 par Technologie (OCR, BCR, RFID et Autres) et Composants (Matériel, Logiciels et Services); Utilisateurs finaux (Fabrication, Vente au détail, Transport et Logistique, Éducation et Informatique, Soins de santé et autres)-Analyse et Prévision mondiales?, Le marché mondial des ADC représentait 13,84 milliards de dollars américains en 2017 et devrait croître à un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision 2018-2025, pour représenter 22,02 milliards de dollars américains en 2025. Le rapport comprend des informations clés sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

Dans le monde d’aujourd’hui, les données générées ou traitées à des fins diverses explosent et les saisies manuelles de quantités aussi énormes de données dans le système informatique pourraient s’avérer inefficaces et inefficaces avec trop d’erreurs humaines. Plutôt un outil intelligent, qui peut à lui seul capturer les données requises du produit et les stocker dans l’ordinateur sous forme numérique, s’avérerait plus rapide, sans erreur et économe en temps pour l’utilisateur final, principalement dans les applications de traitement de documents. Ainsi, ce besoin agit comme un facteur moteur pour la croissance du marché des ADC.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000973/

Le marché de la capture automatique de données opère sur un marché hautement fragmenté et concurrentiel. Alors que les entreprises leaders sur ce marché continuent d’élargir son marché adressable, en élargissant son portefeuille de produits actuel, en diversifiant sa clientèle et en développant de nouvelles applications et de nouveaux marchés, tous les acteurs de premier plan sont confrontés à un niveau croissant de concurrence, à la fois des start-ups ainsi que des principales entreprises technologiques et industrielles mondiales dans le monde. Les fusions et acquisitions sont l’une des tendances remarquables du marché à se développer et à survivre sur ce marché, certaines des grandes entreprises étant devenues leaders sur ce marché en poursuivant une stratégie d’acquisition. L’une des principales fusions et acquisitions de ce type au cours des dernières années est l’acquisition par Zebra Technologies de l’activité Entreprise de Motorola Solutions. En outre, TSC AutoID Technology a acquis en 2015 l’activité d’impression thermique de Printronix, un fournisseur d’imprimantes d’étiquettes thermiques.

Diverses entreprises de la chaîne de valeur acquièrent d’autres acteurs du marché pour maintenir leur position sur le marché et augmenter leur canal de distribution dans une industrie et une région inexploitées.

Une réduction significative du temps et une amélioration de la précision par rapport à la saisie manuelle peuvent être obtenues avec la mise en œuvre de la technologie de capture automatique des données. Le remplacement de l’ADC par des processus manuels a montré des avantages incroyables en termes d’amélioration du temps de traitement et d’augmentation de la précision des stocks et de cat supplémentaire en tant qu’étape initiale vers la mobilisation de la chaîne d’approvisionnement. De plus, la tendance croissante à la conception de produits centrés sur le consommateur et son adoption poussent les appareils mobiles et portables au détriment des appareils encombrants, coûteux et fixes. Les progrès des appareils mobiles permettent aux scanners basés sur des logiciels d’atteindre, et bien des fois de surpasser, les performances des appareils dédiés. Le marché de la capture automatique de données est encore florissant en raison de la numérisation croissante et du commerce électronique. L’introduction de l’IoT et de l’industrie 4.0 dans ce secteur devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché mondial de la capture automatique de données au cours de la période prévue.

Avoir une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées –

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000973/

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘Automatic Data Capture Market’ fournit une analyse de l’impact du Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Le marché mondial de l’ADC pour l’utilisateur final est fragmenté en secteurs de la fabrication, de la vente au détail, du transport et de la logistique, de l’éducation et de l’informatique, de la santé et d’autres applications. La segmentation est basée sur l’adoption de la technologie ADC par différentes industries d’utilisateurs finaux pour une meilleure efficacité opérationnelle. Le secteur de la vente au détail devrait dominer le marché des ADC. Pour le fonctionnement efficace de l’industrie du commerce de détail, un bon équilibre entre l’offre et la demande est nécessaire. Le coût de la détention des stocks, le cycle de vie du produit, les facteurs de comportement des consommateurs peuvent être correctement analysés et évalués pour être mis en œuvre dans les opérations et en retirer les avantages sous forme d’économies de coûts. La capture de données à chaque nœud d’opération dans le secteur de la vente au détail permet à ces utilisateurs finaux d’avoir une visibilité complète du produit en cours de traitement à travers différentes étapes, de rationaliser les flux de travail dans différents domaines. Par conséquent, les détaillants réussissent à fournir un service client en magasin transparent à leurs clients, une option de libre-service efficace pour les clients, une gestion des stocks sans erreur et une application plus facile des analyses.

L’automatisation est à son apogée dans les pays développés et en développement, car diverses industries des pays investissent considérablement dans diverses technologies d’automatisation afin d’optimiser les processus. L’adoption de la saisie automatisée des données dans le pays a fait l’objet d’une adoption notable depuis quelques années. Par exemple, le CHU de Clermont – Ferrand a improvisé ses soins en rationalisant la collecte des données. L’hôpital avait mis en place un système de capture de données intelligent capable de collecter des données vitales sur les patients et les médicaments et de les convertir en un format normalisé. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des ADC, citons Bluebird, Inc., CIPHERLAB Co., Ltd., Denso Wave Inc., Eutronix S.A., Ingram Micro Inc. (Groupe HNA), SATO Holdings Corporation, ScanSource, Inc., en anglais, SICK AG, TSC Auto ID Technology Co., Ltd., Zebra Technologies Corporation, Cognex Corporation, Datalogic S. p. A, Toshiba International Corporation, Honeywell International Inc. et Microscan Systems, Inc. (Omron Corporation) entre autres.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des modes de paiement flexibles et pratiques

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000973/

À Propos de Nous:

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle sur l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des industries telles que les Semi-conducteurs et l’Électronique, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile et le Transport, la Santé, la Fabrication et la Construction, les Médias et la Technologie, les produits chimiques et les Matériaux.

contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez plus d’informations, veuillez nous contacter:

Personne à contacter: Sameer Joshi

E-mail: sales@theinsightpartners.com

Téléphone: +1-646-491-9876