Les restaurants à service rapide et le marché de la restauration rapide vers les hauteurs de croissance évolutives de Gartner par – Data Bridge Market Research Study

Définition du marché

Les restaurants à service rapide (QSR) et la restauration rapide sont les restaurants qui fournissent certains produits alimentaires nécessitant un minimum de temps de préparation et livrés par des services rapides. Normalement, les restaurants à service rapide proposent des produits de restauration rapide avec un menu limité car ils peuvent être cuisinés en un minimum de temps. Ces restaurants sont connus pour avoir des processus modulaires, standardisés et efficaces qui les aident à réduire les délais d’exécution des commandes. L’utilisation de la technologie et la méthodologie de préparation sont les piliers d’un restaurant à service rapide (QSR).

Portée et segmentation du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide

Type (Chaîne, Indépendant), Cuisine (Américaine, Chinoise, Italienne, Mexicaine, Japonaise, Turque et Libanaise, Autres, Type de produit (Burger et Sandwichs, Pizzas et Pâtes, Boissons et Desserts, Poulet et Fruits de mer, Autres), Type de service ( Service en ligne, service hors ligne)

Besoin changeant des consommateurs

Restaurants à service rapide et dynamique du marché de la restauration rapide

Conducteurs

Popularité croissante de la cuisine américaine

Les restaurants qui proposent une cuisine américaine servent une variété de desserts laitiers glacés, des wraps, des beignets, des hamburgers, des pop-corns, des frites, des toasts, des pépites, des quartiers de pommes de terre, des frites de poulet, des corn dogs, des doigts de poulet, des sandwichs, des sliders, de la salade de chou, des brioches à la cannelle , muffins, biscuits , gâteaux et boissons sucrées. Le processus industriel, le développement des franchises, le rythme de vie rapide et l’efficacité de la production sont quelques-uns des principaux facteurs qui jouent un rôle important dans l’élargissement de la portée de la cuisine américaine. Cela aidera le marché des restaurants à service rapide (QSR) et de la restauration rapide à se développer.

Augmentation de l’ajout d’aliments sains dans les articulations et les restaurants

La vision traditionnelle des restaurants à service rapide (QSR) servant des aliments gras et malsains tels que des hamburgers et du poulet frit est en train de changer. La plupart des chaînes souhaitent s’adapter à un marché plus soucieux de leur santé que du maintien d’un mode de vie sain. Cela se voit dans le développement d’options plus saines telles que Subway et dans la façon dont des entreprises telles que McDonalds ont adapté leur menu en proposant des wraps et des salades Deli aux côtés des frites et des hamburgers traditionnels.

Opportunités

Adoption croissante de technologies de pointe dans les restaurants

La technologie a également joué un rôle important dans le soutien de la croissance du marché. Les bornes de commande en libre-service, les terminaux de point de vente à écran tactile et les écrans d’affichage de cuisine font partie des nombreuses autres technologies qui aident à restructurer les opérations de l’industrie. Le déploiement des bornes de commande se multiplie dans de nombreux restaurants. Ceux-ci aident à répondre aux attentes des clients grâce à des interfaces faciles à utiliser et à une expérience numérique de premier ordre. De plus, cette technologie de pointe donne au client une opportunité simple et rapide d’être sélectif sur ses commandes en permettant plusieurs personnalisations et révisions. En plus de soutenir les clients, les kiosques contribuent également à augmenter la taille moyenne des chèques et le volume des commandes.

Contraintes/ Défis

Effet secondaire associé aux restaurants à service rapide et à la restauration rapide

La sensibilisation accrue des consommateurs aux problèmes de santé en raison de la consommation croissante de produits alimentaires malsains est l’un des principaux facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide au cours de la période de prévision 2023 à 2030.

Développement récent

En 2021, Starbucks et Nestlé ont annoncé une nouvelle collaboration pour que les boissons au café Starbucks Ready-to-Drink (RTD) ciblent les marchés d’Océanie, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine. Starbucks et Nestlé devraient se concentrer sur les produits RTD les plus populaires, tels que Starbucks Doubleshot et Starbucks Frappuccino, et continueront de développer un solide pipeline d’innovations.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide sont:

Jack in the Box (États-Unis)

Chipotle Mexican Grill (États-Unis)

Kotipizza Group Oyj (Finlande)

Restaurant Brands International Inc. (Canada)

Del Taco Restaurants, Inc. (États-Unis)

Ark Restaurants Corp. (États-Unis)

McDonald’s (États-Unis)

Darden Concepts, Inc. (États-Unis)

Pizza Hut Inde (Inde)

Carrols Restaurant Group, Inc., (États-Unis)

Burger King Corporation (États-Unis)

Métro IP LLC (États-Unis)

Portée du marché mondial des restaurants à service rapide et de la restauration rapide:

Le marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide est segmenté en fonction du type, de la cuisine, du type de produit et du type de service. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Chaîne

Indépendant

Cuisine

Amérique

Chinois

italien

mexicain

Japonais

turc et libanais

Autres

type de produit

Burger et Sandwichs

Pizzas et Pâtes

Boissons et Desserts

Poulet et fruits de mer

Autres

type de service

un service en ligne

Service hors ligne

Ce rapport de recherche / analyse du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour les restaurants à service rapide et la restauration rapide ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des restaurants à service rapide et de la restauration rapide? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des restaurants à service rapide et de la restauration rapide des restaurants à service rapide et du marché de la restauration rapide? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide?

Quel est le statut actuel des restaurants à service rapide et du marché de la restauration rapide des restaurants à service rapide et de l’industrie de la restauration rapide? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché des restaurants à service rapide et du marché de la restauration rapide en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des restaurants à service rapide et de la restauration rapide compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne de marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur les restaurants à service rapide et l’industrie de la restauration rapide ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

Quels sont les restaurants à service rapide et la dynamique du marché de la restauration rapide du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour les restaurants à service rapide et l’industrie de la restauration rapide ?

