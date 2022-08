Les probiotiques sur le marché des aliments pour animaux devraient toucher un TCAC de 7,95 % et des prévisions jusqu’en 2029

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Global Probiotics in Animal Feed Market »avec des tableaux de données de marché, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le marché en pleine révolution exige les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport sur les probiotiques dans l’alimentation animale contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché de cette industrie, qui sont toutes dérivées de l’analyse des cinq forces de Porte. La définition du marché couverte dans ce rapport sur les probiotiques dans l’alimentation animale donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Les sources de données et d’informations mentionnées dans le rapport Les probiotiques dans l’alimentation animale sont très fiables et comprennent des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues,

Analyse du marché et aperçu des probiotiques sur le marché de l’alimentation animale

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des probiotiques dans l’alimentation animale prévoit un TCAC de 7,95 % pour la période de prévision 2022-2029. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, l’attention croissante portée aux innovations par le secteur de l’alimentation animale, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des probiotiques et des prébiotiques, l’augmentation du nombre de maladies zoonotiques et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux facteurs. attribuable à la croissance des probiotiques sur le marché de l’alimentation animale.

Résumé du marché : –

Les probiotiques sont les bons micro-organismes (bactéries, levures et champignons) qui offrent un large éventail de bienfaits pour la santé aux consommateurs. Les probiotiques améliorent le fonctionnement des systèmes vitaux de l’organisme et renforcent le système immunitaire contre de nombreuses maladies. Les probiotiques améliorent la santé intestinale, soutiennent le système digestif et accélèrent les processus biologiques. En conséquence, les probiotiques sont largement utilisés comme ingrédients importants dans les produits d’alimentation animale.

L’augmentation du revenu personnel disponible et la prise de conscience croissante du maintien d’une bonne santé animale sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’évolution du mode de vie, l’occidentalisation, l’augmentation des initiatives de recherche et développement prises par les grandes entreprises, en particulier dans les économies en développement, la mise en œuvre croissante de pratiques d’élevage innovantes, l’interdiction de l’application ou de l’utilisation d’antibiotiques pour animaux et l’augmentation constante de la population animale mondiale agissent comme des déterminants de la croissance du marché. . L’amélioration des canaux de distribution, la demande croissante de produits d’origine animale dans les économies en développement, l’évolution croissante vers les promoteurs naturels de croissance de la santé animale et la sensibilisation des consommateurs aux avantages associés à la consommation de viande et de produits laitiers induiront davantage la croissance de la valeur marchande.

Cependant, la réglementation stricte des probiotiques dans les aliments pour animaux afin de répondre aux normes de qualité internationales posera un défi majeur à la croissance du marché. Les fluctuations des prix des matières premières et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie limiteront davantage le champ de croissance du marché. Le coût élevé associé aux activités de recherche et développement entravera également le taux de croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des probiotiques dans l’alimentation animale sont: Chr. Hansen Holding A/S, DSM, DuPont., Evonik Industries AG, Land O’Lakes, Inc., Kerry., Novus International, Inc., Novozymes, Lesaffre, Lallemand Inc., Alltech, Adisseo, ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD., Unique Biotech, Pure Cultures, Vit-E-Men Company, Suguna Foods Private Limited., Provita Eurotech et Protexin

Probiotiques dans l’analyse au niveau du pays du marché de l’alimentation animale

Le marché des probiotiques dans l’alimentation animale est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, source, bétail, forme et fonction, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des probiotiques dans l’alimentation animale sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe. en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Asie-Pacifique domine le marché des probiotiques dans l’alimentation animale et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison de la technologie émergente des bactériophages dans les applications avicoles dans les pays émergents, de la croissance du cheptel, de la demande croissante de produits avicoles, de l’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation, l’évolution des modes de vie et l’augmentation du revenu personnel disponible.

La section par pays du rapport sur le marché des probiotiques dans l’alimentation animale fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial des probiotiques dans l’alimentation animale et taille du marché

Le marché des probiotiques dans l’alimentation animale est segmenté en fonction de la source, du bétail, de la forme et de la fonction. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché des probiotiques dans l’alimentation animale est segmenté en bactéries, levures et champignons. Les bactéries sont ensuite subdivisées en lactobacilles, bifidobactéries et streptocoques thermophiles. La levure et les champignons sont divisés en saccharomyces cerevisiae, saccharomyces boulardii et autres.

Sur la base du bétail, le marché des probiotiques dans l’alimentation animale est segmenté en volaille, porc, ruminants, aquaculture, animaux de compagnie et autres.

Sur la base de la forme, le marché des probiotiques dans l’alimentation animale est segmenté en sec et liquide.

Les probiotiques sur le marché de l’alimentation animale sont également segmentés en fonction de leur fonction. La fonction est segmentée en nutrition, santé intestinale, rendement, immunité et productivité.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Probiotiques sur le marché de l’alimentation animale [Global – Ventilé par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

