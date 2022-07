Les principaux concurrents et les tendances de croissance alimentent les principaux acteurs, tendances et prévisions du marché des conservateurs jusqu’en 2028 | Kemin Industries, Nutreco, Impextraco

Le récent rapport de recherche sur le marché mondial des conservateurs d’aliments pour animaux 2022-2028 explique les tendances actuelles du marché, le taux de croissance possible, les stratégies industrielles différenciables, les perspectives d’avenir, les acteurs importants et leurs profils, l’analyse régionale et les parts de l’industrie ainsi que les détails des prévisions. L’étude détaillée offre un large éventail d’informations considérables qui soulignent également l’importance des principaux paramètres du marché mondial des conservateurs alimentaires.

Le marché devrait atteindre une hausse à un TCAC de 6% au cours de la période de prévision

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport :

Kemin Industries, Nutreco, Impextraco, Biomin Holding, Merck Santé Animale, Alltech, BASF Nutrition Animale, Dupont Nutrition & Santé

Sur la base du produit, le marché des conservateurs alimentaires est principalement divisé en

Acidifiants alimentaires

Inhibiteurs de moisissures Antioxydants alimentaires Agents anti-agglomérants

Sur la base des utilisateurs finaux/de l’application, ce rapport couvre

Bovins

Volailles

Porcins

Aquaculture

Autres animaux (chevaux, ovins, caprins et animaux de compagnie)

Les régions sont ensuite subdivisées en :

-Amérique du Nord (NA) – États-Unis, Canada et Mexique

-Europe (UE) – Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Russie, Espagne et reste de l’Europe

-Asie-Pacifique (APAC) – Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie et reste de l’APAC

-Amérique latine (LA) – Brésil, Argentine, Pérou, Chili et reste de l’Amérique latine

-Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) – Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Afrique du Sud

Principaux faits saillants de l’ étude du rapport sur le marché des conservateurs alimentaires :

Un aperçu détaillé de l’industrie mondiale des conservateurs alimentaires

Le rapport analyse le marché mondial des conservateurs alimentaires et fournit à ses parties prenantes des informations exploitables importantes

The report has considered all the major developments in the recent past, helping the users of the report with recent industry updates

The report study is expected to help the key decision-makers in the industry to assist them in the decision-making process

The study includes data on Feed Preservatives market intelligence, changing market dynamics, current and expected market trends, etc.

The report comprises an in-depth analysis of macroeconomic and microeconomic factors affecting the global Feed Preservatives market

Market Ecosystem and adoption across market regions

Major trends shaping the global Feed Preservatives market

Historical and forecast size of the Feed Preservatives market in terms of Revenue (USD Million)

Market Segment Analysis:

The Feed Preservatives Report provides a primary review of the industry along with definitions, classifications, and enterprise chain shape. Market analysis is furnished for the worldwide markets which include improvement tendencies, hostile view evaluation, and key regions development. Development policies and plans are discussed in addition to manufacturing strategies and fee systems are also analyzed. This file additionally states import/export consumption, supply and demand, charge, sales and gross margins.

The Research covers the following objectives:

– To study and analyze the Global Feed Preservatives consumption by key regions/countries, product type and application, history data from 2016 to 2022, and forecast to 2026.

– To understand the structure of Feed Preservatives by identifying its various sub-segments.

– Focuses on the key global Feed Preservatives manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, Porter’s five forces analysis, SWOT analysis and development plans in the next few years.

– To analyze the Feed Preservatives with respect to individual growth trends, future prospects, and their contribution to the total market.

– To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges and risks).

– To project the consumption of Feed Preservatives submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).

Note: All of the reports that we list have been tracking the impact of COVID-19 on the market. In doing this, both the upstream and downstream flow of the entire supply chain has been taken into account. In addition, where possible we will provide an additional COVID-19 update report/supplement to the report in Q3, please check with the sales team.

