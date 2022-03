Les principaux acteurs du marché des films en polyimide avec des données de recherche 2028

Le marché mondial des films en polyimide devrait atteindre 3,44 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les films polyimides sont une sorte de films polymères hautes performances possédant une gamme d’excellentes propriétés, ce qui leur permet d’être déployés dans diverses industries d’utilisateurs finaux.

Les films de polyimide sont utilisés comme tampon contre l’effet de décharge corona, qui atténue les performances des moteurs de traction, des générateurs et des transformateurs. Il contribue à améliorer les performances en plus de la résistance des moteurs de traction et d’autres composants intégrés du système automobile, propulsant ainsi la croissance du marché.

De plus, les films de polyimide peuvent être modifiés en surface pour augmenter le nombre d’applications d’utilisation finale. Le produit offre une inertie/hydrophobicité inhérente, qui ne convient pas à la fabrication de dispositifs électroniques sur les substrats ; ainsi, la modification de surface permet le dépôt de matériaux fonctionnels avec des fluides à base d’eau.

Marché mondial du film en polyimide : Principaux acteurs :

DuPont, Saint Gobain SA, IST Corporation, Kolon Industries Inc., Kaneka Corporation, Taimide Tech Inc., FLEXcon Company, Arakawa Chemicals Industries Ltd., Anabond Limited, 3M Company, Nitto Denko Corporation, and Toray Industries, among others.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par type, les films opaques détenaient une part substantielle du marché en 2018 et devraient croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision.

Par application, les produits fabriqués spécialisés détenaient 5,0 % de part de marché en 2018 et devraient croître à un taux de 11,5 % au cours de la période de prévision. Les produits fabriqués spécialement sont utilisés dans les courroies de transport et de transport, les bobines de haut-parleur, les couvertures spatiales, les joints, les capteurs et les tubes enroulés en spirale. Le produit fabriqué spécialisé devrait connaître une énorme demande au cours de la période de prévision en raison de la croissance des activités de fabrication, de construction et d’aérospatiale.

Le marché en Europe détenait une taille de marché substantielle en 2018 et devrait croître à un taux de 10,7 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est due aux secteurs développés de l’électricité et de l’électronique, du médical et de l’automobile. Les applications de fils et de câbles jouent un rôle important dans la stimulation de la demande du marché dans la région.

Les principaux pays générant des revenus en Europe sont l’Allemagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni, entre autres. De plus, l’industrie médicale développée devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir en raison de sa résistance élevée à la traction et de son endurance aux températures élevées.

Dévoilement des principaux facteurs de croissance du marché mondial :

l’étude propose une analyse approfondie des perspectives du produit, qui décrit les dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial du film polyimide en un large éventail de produits.

L’étude couvre les données essentielles liées au paysage des applications de ces produits, à la demande et à la part de marché détenues par chaque type d’application, ainsi qu’à l’analyse de leur taux de croissance sur la période estimée.

Une description détaillée des canaux de distribution, y compris les distributeurs, les producteurs et les acheteurs, est l’un des principaux points forts du rapport sur le marché.

Principaux avantages de l’achat du rapport mondial sur les films en polyimide:

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des films en polyimide Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé Une analyse approfondie de moteurs du marché, contraintes, tendances et opportunités Analyse régionale complète du marché mondial Film polyimide

