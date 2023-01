Les prévisions, la taille, la part, la demande, les tendances et les moteurs de croissance du marché des scanners intra-oraux dentaires en Europe devraient croître à un TCAC de 10,9% jusqu’en 2029.

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée « Marché européen des scanners intra-oraux dentaires ». Avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur la page, l’analyse est complète et facile à comprendre. Les dernières technologies ainsi que l’expertise de l’industrie et des solutions pratiques, efficaces et innovantes ont été utilisées pour compiler ce rapport sur les scanners intra-oraux dentaires européens. Nous discutons des stratégies pour augmenter la pénétration du marché, telles que les lancements de nouveaux produits, l’expansion géographique, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions. Cette étude sur le marché européen des scanners intra-oraux dentaires se concentre sur de nombreux sous-marchés qui devraient croître rapidement en termes de revenus au cours de la période de prévision approximative de l’étude. Recherche,

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché européen des scanners intra-oraux dentaires augmentera à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision 2029.

Un scanner intra-oral est un appareil portable utilisé pour créer des données d’empreinte numérique de la cavité buccale. La source lumineuse du scanner est projetée sur l’objet scanné, tel que l’ensemble de l’arcade dentaire, et le modèle 3D traité par le logiciel de numérisation est affiché sur l’écran tactile en temps réel. Il fournit des images haute définition des détails fins des tissus durs et mous de la cavité buccale. Les délais d’exécution courts en laboratoire et l’excellente sortie d’image 3D en font un choix plus populaire pour les cliniques et les dentistes. Les scanners intra-oraux sont conçus pour être utilisés dans des applications dentaires telles que la parodontie, l’orthodontie, la restauration des dents et l’endodontie.

L’étude de marché des scanners intra-oraux dentaires en Europe analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport se concentre sur des aspects plus importants du marché tels que les tendances récentes du marché. L’analyse et les estimations dérivées de la grande quantité d’informations recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont inestimables pour capturer le marché ou faire une marque sur le marché émergent.

Dynamique du marché européen des scanners dentaires intra-oraux

Prévalence élevée des maladies parodontales

La santé bucco-dentaire est l’un des aspects les plus importants pour garder vos gencives, vos dents et votre système bucco-facial en bonne santé, ce qui vous permet de parler, de mâcher et de rire. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 25 mars 2020, environ 2,3 milliards de personnes dans le monde souffrent de carie dentaire, dont environ 530 millions d’enfants souffrent de carie dentaire. En Europe, la prévalence des maladies parodontales est élevée dans tous les groupes d’âge. Par conséquent, la disponibilité et l’utilisation des scanners intra-oraux en raison de l’augmentation des maladies parodontales devraient stimuler la croissance du marché.

Voici quelques statistiques liées aux maladies parodontales en Europe :

Par example,

Selon un rapport de décembre 2020 du National Center for Biotechnology Information, les réfugiés européens ont un risque plus élevé de maladies bucco-dentaires, principalement la carie dentaire, que la population locale. De même, la carie dentaire était plus fréquente chez les réfugiés en Europe, où la prévalence de la parodontite a augmenté de 50 % à 100 %.

Selon les chiffres de Statista 2019, environ 15 769 Italiens sur 100 000 souffrent de maladies parodontales.

Par conséquent, l’augmentation des cas de maladies parodontales telles que les caries dentaires, la carie dentaire et le cancer de la bouche devrait stimuler la croissance du marché des scanners intra-oraux en Europe.

Sensibiliser à la maladie parodontale

Il a été rapporté que la maladie parodontale affecte la plupart des gens dans le monde, en particulier les personnes âgées. L’accès à des soins adaptés et la sensibilisation à ces maladies sont devenus un enjeu majeur. Diverses campagnes de sensibilisation et portails d’information ont été lancés pour informer les gens sur ce problème croissant.

Les dernières avancées technologiques en matière de scanners intra-oraux

La technologie de numérisation buccale modifie la mécanique de la dentisterie car elle répond au besoin d’une cartographie 3D précise de la cavité buccale, qui est requise dans de nombreuses procédures telles que la dentisterie restauratrice, l’orthodontie et la parodontie. Les progrès technologiques des scanners intra-oraux, tels que la numérisation 3D, les baguettes lumineuses et l’imagerie par microscopie confocale, fournissent des informations et une imagerie précises. Comprendre la dentisterie numérique clinique nécessite de comprendre comment la technologie crée une impression précise de la cavité buccale.

Par example,

En septembre 2019, TRIOS de 3Shape et iTERO d’Align Technology ont lancé des tiges optiques, des microscopes confocaux et des faisceaux laser basés sur le principe de la confocale parallèle.

Par conséquent, le développement de nouvelles technologies est très important dans le traitement dentaire. L’optimisation et le développement de nouvelles technologies ouvriront l’utilisation de l’intelligence artificielle en dentisterie. Cette fonctionnalité devrait stimuler le marché européen des scanners dentaires intra-oraux.

Mouvements stratégiques des acteurs du marché

L’approche stratégique des fabricants pour introduire des scanners dentaires intra-oraux en Europe est susceptible d’avoir un impact positif sur la croissance du marché. De plus, les principaux acteurs travaillent dur pour formuler des stratégies spécifiques telles que des lancements de produits, des expansions et des partenariats afin d’assurer le bon fonctionnement de leurs activités, d’éviter les risques et d’augmenter la croissance à long terme des ventes sur le marché.

Par example,

En avril 2022, Envista Holdings Corporation a acquis l’activité de scanner intra-oral de Carestream Dental. L’acquisition d’Envista Holdings Corporation rebaptise l’activité de scanner intra-oral sous le nom de DEXIS et opère dans le cadre du segment Équipements et consommables d’Envista.

Ces mouvements stratégiques des acteurs du marché, y compris les acquisitions, les conférences et les lancements de produits de segments ciblés, ont élargi et amélioré le portefeuille de produits de la société, entraînant finalement des revenus supplémentaires. Par conséquent, ces mouvements stratégiques des acteurs du marché devraient être des opportunités pour contribuer à la croissance du marché.

Détails du remboursement par SMS

Redemption Redemption Europe est une initiative visant à élargir le marché des scanners intra-oraux. Il existe plusieurs départements qui offrent un remboursement dentaire linéaire.

Les principaux acteurs du marché des lentilles arthroscopiques dentaires en Europe sont 3M, Dental Imaging Technologies Corporation, Dentsply Sirona, Align Technology, Inc., Medit Corp., 3Shape A/S, Condor, Denenterprise Internationals, 3DISC et GC Corporation. Avoir. , Guangdong Langka Medical Device Technology Co., Ltd., Runyes, PLANMECA OY, Shining3D, VATECH, Kulzer GmbH, Amann Girrbach AG, NEWTOM, Biotech Dental. et Institut Straumann AG.

Attractivité du rapport sur le marché européen des os dentaires : –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les sites de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché dentaire dentaire aideront à l’analyse de faisabilité, à la précision et au développement de la taille du marché

Le rapport sert de guide complet avec une micro-surveillance de tous les marchés dentaires dentaires européens importants.

Un aperçu concis du marché facilite la compréhension.

Les opinions et les perspectives du marché pétrolier aideront les participants à aller dans la bonne direction.

Comment le COVID-19 affecte-t-il la croissance et la taille du marché mondial européen de l’orthodontie ?

Qui sont les principaux acteurs clés couverts et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des outils de forage dentaire?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des branches des cinq forces du marché mondial des forets dentaires dentaires ?

Quelles sont les diverses perspectives et menaces auxquelles est confronté le marché mondial des clés dentaires dentaires?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études de processus et quantitatives intégrant les aspects économiques et monétaires de l’impact

L’analyse au niveau régional et national intègre les forces de l’offre et de la demande pour influencer la croissance du marché.

Valeur marchande (en millions de dollars) et volume de transactions (en millions) de chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel, y compris l’entrée sur le marché d’acteurs clés et de nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs sur une période de cinq ans

Profil d’entreprise exploitable comprenant les offres de produits, les informations techniques clés, les derniers développements, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché.

Le moyen absolu de prédire l'avenir est de connaître les renversements d'aujourd'hui !

Data Bridge Market Research se positionne comme un nouveau type unique d'étude de marché et d'entreprise avec une certaine flexibilité et une approche globale illimitée.

Data Bridge Market Research fournit des solutions à des problèmes commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision simple.

