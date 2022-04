Les prévisions du marché des tissus industriels atteindront 202,77 milliards USD d’ ici 2028 | Rapports et données

Le marché mondial des tissus industriels devrait atteindre 202,77 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data . Ces tissus sont des matériaux uniques qui sont utilisés dans les industries aérospatiale et automobile à diverses fins, telles que la fabrication de bandes transporteuses, de vêtements ignifuges, de vêtements de protection, de tapis automobiles et bien d’autres.

Le marché de ces tissus est influencé par l’essor des industries en raison de l’urbanisation. Les applications croissantes des bandes transporteuses et des vêtements de protection font exploser le marché de ces tissus. Le secteur automobile dépend de ce marché pour la fabrication de tapis, de ceintures de sécurité, de revêtements de siège et bien d’autres. Le prix de revient des matières premières fluctue en permanence et des réglementations gouvernementales strictes créent une contrainte sur le marché.

Entreprises clés :

Habasit , Dupont , Forbo International SA, Cerex Advanced Fabrics, Inc., Toray Industries, Inc., Freudenberg & Co. Kg, Bridgestone Corporation, Johns Manville, Barnet Gmbh & Co. Kg et Fitesa , entre autres.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent conjointement des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels que les effets critiques de la fabrication de tissus non vestimentaires ajoutent des limites au marché. Cependant, chaque élément aurait un impact spécifique sur le marché au cours de la période de prévision. L’évolution constante du marché des tissus à usage industriel grâce aux efforts d’innovation a amélioré l’efficacité des tissus.

Dans la région Asie-Pacifique, en raison de l’augmentation soudaine de la population et de l’urbanisation rapide, le marché de ces tissus se propulse à un rythme rapide. La croissance économique dans des pays comme la Chine et le Japon en raison de conditions politiques, sociales et économiques favorables aide le marché à se développer. Les industries de la construction, du transport et de l’automobile de la région APAC utilisent ces tissus pour la production de ceintures et de tapis automobiles utilisés dans les véhicules. La Chine est le plus grand fabricant et consommateur de ces tissus.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les industries de l’automobile et des transports détenaient la plus grande part de marché de 37,3 % en 2018. Les produits en tissu à usage industriel sont utilisés dans la fabrication de housses de siège, de ceintures de sécurité et de tapis de véhicules. Les produits de ce marché ont une affinité élevée, une résistance élevée, une déformation contrôlée et une résistance à l’abrasion.

Le segment du polyester devrait connaître le TCAC le plus élevé de 5,8 % au cours de la période de prévision. Ce segment est en hausse car ce matériau a une bonne élasticité, une grande durabilité, une propriété de séchage rapide, une résistance élevée, une résistance élevée et bien d’autres.

Le segment des tapis automobiles détenait la plus grande part de marché de 29,5 % en 2018. La Chine est devenue le plus grand consommateur de ce segment en raison de la croissance constante de l’industrie de la construction et de l’automobile ainsi que de l’industrie aérospatiale dans cette région en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation croissantes. La Chine est devenue un leader mondial pour la production et la consommation de produits de tissus industriels en raison de sa main-d’œuvre à faible coût et de l’augmentation de l’urbanisation avec une économie en expansion par rapport à d’autres pays.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,3 % au cours de la période de prévision. Des pays comme l’Inde, la Chine, Taïwan, l’Indonésie et le Japon rattrapent rapidement la croissance du marché des tissus industriels. Les pays de cette région ont pris diverses mesures en faveur du projet automobile, qui propulse la croissance du marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des tissus industriels en fonction du type de fibre, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Bandes transporteuses

Courroies de transmission

Vêtements de protection

Tapis automobile

Vêtements résistants aux flammes

Autres

Perspectives du type de fibre (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Polyamide

Polyester

Aramide

Composite

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Automobile et transport

Construction

Aérospatial

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos besoins.

