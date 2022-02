Les prévisions du marché des entrepôts frigorifiques révisées en tant que COVID-19 devraient avoir un impact énorme sur les ventes en 2022

Un nouveau rapport d’information sur le marché publié par Data Bridge Market research intitulé « Marché mondial des entrepôts frigorifiques »(couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) qui fournissent des informations, des statistiques, des faits et des chiffres, des informations d’entreprise, des données économiques, des moteurs d’innovation qui sont très utiles aux entreprises pour maximiser ou minimiser la production de marchandises en fonction des états de la demande. Ce rapport d’activité met à disposition un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts, la marge brute et brute. Les entreprises peuvent obtenir des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants régionaux et mondiaux ainsi que des conseils et une orientation précieux pour conduire l’entreprise vers la croissance et le succès. La portée principale de ce rapport d’étude de marché implique la recherche de l’industrie, les informations sur les clients, la taille et les prévisions du marché, l’analyse de la concurrence,

Le marché des entrepôts frigorifiques devrait croître à un taux annuel composé de 12,52% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. La demande croissante d’ aliments réfrigérés et surgelés est le facteur pour le marché des entrepôts frigorifiques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Un entrepôt frigorifique est utilisé pour stocker des denrées périssables telles que des légumes, des fruits, de la viande , des fruits de mer et des produits laitiers, à une température préférée pour préserver la qualité du produit pendant une plus longue période.

Le principal facteur de croissance du marché des entrepôts frigorifiques est la tendance à l’augmentation rapide des achats d’épicerie en ligne à travers le monde. Le principal facteur à l’origine de la demande d’entrepôts frigorifiques est la forte croissance des dépenses consacrées aux aliments de longue conservation. En outre, la demande croissante de vente au détail organisée et la conservation croissante des produits alimentaires prêts à l’emploi en raison de la modernisation encouragent de nombreux utilisateurs finaux à opter pour ce système qui augmente également la demande globale du marché des entrepôts frigorifiques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, les nombreuses activités de R&D et les avancées technologiques rapides dans le domaine de l’entreposage frigorifique, telles que l’ajout de la technologie solaire aux unités de réfrigération, sont également les principaux moteurs de l’augmentation de la demande pour le marché des entrepôts frigorifiques au niveau mondial. En outre,

Analyse concurrentielle : marché mondial des entrepôts frigorifiques

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des entrepôts frigorifiques sont LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC, AmeriCold Logistics LLC, Barloworld Limited, VersaCold Logistics Services, Agro Merchants Group, Burris Logistics, Wabash National Corporation, AB Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd, Coldman, AN Deringer, Inc., Stellar, États-Unis Cold Storage, DHL International GmbH, XPO Logistics, Inc., Crystal Logistic Cool Chain Ltd, Kloosterboer, Tippmann Group / Interstate Warehousing, GEODIS, NFI Industries et Penske, entre autres, nationaux et internationaux joueurs. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Réponses aux questions clés dans ce rapport Taille, état et prévisions du marché des entrepôts frigorifiques 2028

Quelle sera la taille du marché en 2028 et quel sera le taux de croissance

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quel est le moteur du marché Entrepôts frigorifiques?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’espace Market ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché des entrepôts frigorifiques?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché Entrepôts frigorifiques?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché Entrepôts frigorifiques? Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-cold-storage-warehouses-market

