Les prévisions de ventes du marché des accessoires de moto indiquent des perspectives positives jusqu’en 2026

L’amélioration des perspectives économiques à travers le monde a entraîné une augmentation substantielle du pouvoir d’achat des consommateurs au cours des dernières années. Par conséquent, plusieurs secteurs verticaux de l’industrie ont signalé une augmentation de la demande globale pour les produits respectifs, et l’industrie automobile n’est pas différente. Cependant, différentes tendances des ventes ont été signalées dans les sous-segments du secteur automobile, mais les ventes de motos sont toujours restées impressionnantes, en particulier sur les marchés à fort potentiel. La croissance du marché mondial de la moto a confirmé la croissance des industries connexes telles que les composants et accessoires de moto.

Les accessoires de moto, en plus d’augmenter l’attrait esthétique, assurent également de meilleures performances, sécurité et sûreté. Le marché mondial des accessoires de moto devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5% d’ici 2020 et baisser un peu par rapport aux projections à long terme jusqu’en 2026. Une variation du TCAC est évidente à travers les zones géographiques et les clusters, soumise à la pénétration des produits lancés par les fournisseurs d’accessoires de moto établis et cyclicité du produit lancé par l’acteur local et régional dans la géographie respective.

Marché des accessoires de moto : conducteurs et contraintes

La croissance perpétuelle des ventes de motos couplée à de nouvelles variantes de motos introduites par les fabricants ont catalysé la croissance du marché des accessoires de moto, qui a augmenté à un TCAC de plus de 4 % au cours des cinq dernières années. L’expansion des fabricants de motos européens et américains sur les marchés émergents a également contribué à la demande d’accessoires pour motos. Les progrès technologiques ont conduit à une adoption plus large des accessoires dans la clientèle cible.

La demande croissante des consommateurs pour la moto est l’un des facteurs alimentant la demande d’accessoires de moto. En outre, le développement de moteurs à combustible rentables ainsi que la popularité croissante des motos chez les jeunes devraient stimuler les ventes globales d’accessoires de moto dans le monde. Les ventes mondiales de motos dans les pays développés et en développement devraient augmenter la demande d’accessoires pour motos au cours de la période de prévision. Avec de plus en plus de fabricants axés sur la technologie et le développement de produits, la demande d’accessoires de moto devrait présenter un avenir prometteur tout au long de la période de prévision. La préférence des consommateurs pour le marché secondaire peut entraver les ventes pour les OEM (marché de l’équipement d’origine), car c’est l’un des grands défis pour la croissance du marché des accessoires de moto.

Marché des accessoires de moto : segmentation

Sur la base du type de produit

Équipement de protection

Cadres et accessoires

Éclairage

Phares

Clignotants

Sacs & Bagages

Piles

Autres

Sur la base du type de moto

Standard

Croiseur

Vélos de sport

Tournée

Double usage

Scooters, cyclomoteurs

Sur la base du canal de distribution

Commerce de détail multimarque

Point de vente organisé

Points de vente indépendants

Vente au détail d’une seule marque

e-Commerce de détail

Sur la base du type de marché

Marché de l’équipement d’origine (OEM)

Marché secondaire

Sur la base de la géographie

Amérique du Nord

l’Amérique latine

Europe de l’ouest

L’Europe de l’Est

Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique hors Japon

Japon

Marché des accessoires de moto : perspectives par région

Par région, le marché mondial des accessoires de moto a été divisé en sept régions clés, dont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest, l’Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon, du Moyen-Orient et de l’Afrique et du Japon. Le marché mondial des accessoires de moto devrait enregistrer un TCAC sain au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché des accessoires de moto tout au long de la période de prévision. Une présence importante d’accessoires ainsi qu’une augmentation substantielle des dépenses globales de consommation devraient stimuler la demande du marché des accessoires de moto dans la région. Ensuite, l’Amérique du Nord et l’Europe devraient créer une demande substantielle sur le marché des accessoires de moto. En Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance devrait être faible en raison de la faiblesse des dépenses de consommation.

Marché des accessoires de moto : acteurs clés

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des accessoires de moto sont Akropovic, Bajaj Auto Limited, Suzuki, Honda Motor Company Limited, KTM Company, Loncin Motorcycle, Ducati Motor Holding S.p.A, Hero Motocorp Limited, Chongqing Lifan Industry (Group) Company Limited.

