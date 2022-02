Les peintures décoratives européennes refléteront un énorme potentiel de croissance avec un TCAC de 6,9 ​​% de 2021 à 2028

Le marché des peintures décoratives en Europe devrait atteindre 36 702,64 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 21 546,26 millions de dollars américains en 2020. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% de 2020 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché européen des peintures décoratives» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché. par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché européen des peintures décoratives au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

L’utilisation de matériaux associés à une technologie de pointe et à des formulations de produits a toujours été un critère important dans une économie en croissance rapide. Dans le secteur des peintures, l’utilisation de peintures décoratives avancées et fonctionnelles est considérée comme une tendance en croissance rapide. L’utilisation de peintures architecturales intelligentes pour réguler la température et le transfert de chaleur dans différentes conditions climatiques est considérée comme l’une des principales tendances évolutives du marché des peintures décoratives. De plus, l’utilisation d’une émulsion réfléchissante solaire dans ces peintures aide à réduire l’impact de la chaleur et aide à maintenir la surface jusqu’à cinq degrés plus fraîche. Ces peintures sont dotées d’une technologie de blocage des couleurs distincte qui vise à préserver la couleur pendant des années et à éviter la détérioration du film par les rayons infrarouges.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PEINTURES DÉCORATIVES EN EUROPE

Marché européen des peintures décoratives – Type

À base d’eau

À base de solvant

Marché des peintures décoratives en Europe – par application

Résidentiel

Non résidentiel

Marché des peintures décoratives en Europe – Entreprises mentionnées

Akzo Nobel N.V.

BASF SE

Dow Inc.

PPG Industries, Inc.

RPM International, Inc.

Systèmes de revêtements Axalta

Kansaï

La recherche sur le marché européen des peintures décoratives se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen des peintures décoratives en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché européen des peintures décoratives.

