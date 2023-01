Les opportunités du marché de l’emballage en carton ondulé maintiennent la croissance haussière : Mondi, Smurfit Kappa, Cascades Inc.,

Les experts du marché préparant le rapport sur le marché de l’emballage en carton ondulé à grande échelle ont décrit en profondeur les principaux et autres acteurs du marché mondial de l’emballage en carton ondulé en mettant l’accent sur leur part de marché, les développements récents, l’aperçu des activités, les marchés desservis et les stratégies de croissance. Ce rapport d’étude de marché étudie la taille du marché par fabricants, par type et par application, la production et la consommation par régions, les profils des fabricants, les prévisions de production et de consommation, l’analyse des clients en amont, la chaîne en aval et industrielle, les opportunités et les défis, les menaces et les facteurs qui affectent.Avec le rapport global du marché de l’emballage en carton ondulé, il est possible d’avoir une vue holistique du marché de manière efficace, puis de comparer également toutes les entreprises de l’industrie du marché de l’emballage en carton ondulé.

Le rapport d’activité sur le marché des emballages en carton ondulé aide à évaluer les processus de production, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer les risques de développement. L’étude de marché fournit des statistiques importantes sur l’état du marché pour les producteurs et offre des conseils et des orientations utiles aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie. Ce rapport d’activité permet de comprendre facilement les stratégies de marché adoptées par les concurrents et les principales organisations. Plus important encore, pour comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché, ce rapport est très utile.Un rapport international sur le marché des emballages en carton ondulé fournit également une compréhension des forces motrices et restrictives les plus affectantes du marché et de leur impact sur le marché mondial.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des emballages en carton ondulé

Le marché mondial des emballages en carton ondulé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 423 036,15 millions d’ici 2029. Croissance des emballages en carton ondulé de petite et moyenne taille dans l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons et préférence croissante pour les produits en carton ondulé recyclé dans l’industrie de l’emballage.Afin de répondre à la demande croissante de produits d’emballage en carton ondulé dans l’industrie de la construction et de l’électronique, certaines entreprises étendent leurs capacités de production par le biais d’acquisitions, de coentreprises et de lancements de produits dans différentes régions.

Étendue du marché et marché mondial de l’emballage en carton ondulé

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de empaques de cartón corrugado son International Paper, Mondi, Smurfit Kappa, Cascades Inc., WestRock Company, Oji Holdings Corporation, Packaging Corporation of America, Sealed Air, Rengo Co., Ltd., DS Smith, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., NEFAB GROUP, Neway Packaging, Georgia-Pacific, Arabian Packaging Co LLC, Wertheimer Box Corp., Klabin SA, Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG, B Smith Packaging Ltd y Jonsac AB , entre autres .

Portée du marché de l’emballage en carton ondulé et taille du marché

Le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en quatre segments notables basés sur la qualité, la matière première, le style et l’utilisation finale. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des matières premières, le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en carton et demi. D’ici 2022, le segment du carton doublure devrait dominer le marché mondial de l’emballage en carton ondulé en raison de techniques de traitement simples, d’une efficacité améliorée et d’une utilisation plus facile. Cependant, la quantité limitée de force limite la consommation sur le marché.

Sur la base du segment de style, le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en boîtes à fentes, télescopes, chemises, plateaux, bonheur découpé à l’emporte-pièce, intérieurs découpés à l’emporte-pièce, feuilles et pliage paravent. En 2022, le segment des cartons à fentes devrait dominer le marché en raison de son application croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons sur le marché mondial. La disponibilité facile sur le marché stimule le segment des boîtes à fentes sur le marché mondial.

Sur la base du segment de qualité, le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en kraftliner supérieur blanc, kraftliner non blanchi, papier d’épreuve supérieur blanc, papier d’épreuve non blanchi, ondulé à base de déchets et ondulé semi-chimique. En 2022, le segment testliner non blanchi devrait dominer le marché en raison de la disponibilité en abondance, maximisant ainsi la consommation sur le marché mondial. Les propriétés de résistance à la force maximisent l’application dans divers domaines alimentant le segment testliner non blanchi sur le marché mondial.

Sur la base du segment d’utilisation finale, le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en aliments transformés, fruits et légumes, boissons, soins personnels, soins de santé, soins à domicile, produits chimiques, produits en papier, articles électriques, verrerie et céramique, bois et bois . produits textiles, tabac, pièces détachées pour véhicules, entre autres. En 2022, le segment des aliments transformés devrait dominer le marché en raison de la demande croissante d’aliments emballés dans les pays en développement. Les propriétés faciles à transporter sont le moteur du segment des aliments et des boissons sur le marché mondial.

