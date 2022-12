Les microalgues sur le marché des aliments pour animaux devraient présenter un excellent TCAC d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, les principaux moteurs, les tendances de développement et les perspectives de croissance

» Avec l’analyse complète du marché, Microalgae in Feed MarketLe rapport présente un aperçu du marché en ce qui concerne le type et les applications, présentant les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Les données statistiques et numériques sont représentées sous forme graphique pour une bonne compréhension des faits et des chiffres. Ce rapport de marché est un examen analytique des principaux défis qui peuvent survenir sur le marché en termes de ventes, d’exportation, d’importation ou de revenus. Le document d’analyse de marché est la meilleure source qui donne les valeurs du TCAC avec des variations au cours de la période de prévision du marché. La section par pays du rapport de publicité Microalgae in Feed Market fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché.

Le rapport Microalgae in Feed Market fournit la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des facteurs clés influençant l’industrie ABC. Ce document de marché mesure également les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de commercialisation. Le rapport présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie du marché des microalgues dans l’alimentation animale par les principaux acteurs. Ce rapport d’analyse de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport de recherche commerciale sur le marché mondial des microalgues dans l’alimentation animale agit comme une colonne vertébrale solide pour l’industrie du marché des microalgues dans l’alimentation animale avec lequel il peut surpasser la concurrence.

Microalgues dans l’analyse et la taille du marché des aliments pour animaux

L’attention croissante portée à l’amélioration des technologies sous-développées et au traitement des microalgues est un facteur vital qui accélère la croissance du marché des microalgues dans les aliments pour animaux au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, la maturité croissante de la transformation et de la culture des microalgues, l’utilisation croissante des microalgues dans de nombreux compléments nutritionnels tels que les comprimés, les liquides et les gélules, l’augmentation de la sensibilisation à la santé et l’augmentation des revenus disponibles sont les principaux facteurs de croissance du marché. La modernisation et les activités continues de recherche et développement propulseront davantage la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que les microalgues sur le marché des aliments pour animaux étaient évaluées à 11,00 milliards USD en 2021 et devraient atteindre la valeur de 20,36 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Microalgues dans la portée et la segmentation du marché des aliments pour animaux

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (Spiruline, Dunaliella Salina, Chlorelle, Autres), Canal de distribution (Vente en ligne, Hypermarché ou Supermarché, Magasins de détail), Source (Eau de mer, Eau douce), Utilisation finale (Secteur de l’alimentation et des boissons, Secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie, Animal secteur alimentation) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts DIC CORPORATION (Japon), Cyanotech Corporation (États-Unis), Bayer AG (Allemagne), Australian Spirulina (Australie), Proactive Group Holdings Inc (États-Unis), Cellana Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Balchem ​​Inc. (États-Unis), Encasys, LLC (États-Unis), Coating Place, Inc. (États-Unis), Dow (États-Unis), Algatech LTD (Israël), Parry Nutraceuticals Limited (Inde) Des opportunités Augmentation de la transformation et de la culture des microalgues

Sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé

Hausse du revenu disponible

Définition du marché

Les microalgues peuvent aussi être appelées « microphytes ». Ce sont les algues microscopiques présentes dans les systèmes marins et les eaux douces. Ce sont des espèces unicellulaires que l’on trouve individuellement ou en groupe et dont la taille et la forme varient de quelques micromètres à quelques centaines de micromètres. C’est la source de nutriments la plus prometteuse et elle est utilisée comme aliment et nourriture pour nourrir divers animaux, microbes et humains. Tous ces facteurs créent des opportunités de croissance importantes pour les microalgues sur le marché de l’alimentation animale.

Microalgues mondiales dans la dynamique du marché des aliments pour animaux

Conducteurs

Utilisation croissante des microalgues en raison de la conscience de la santé

La consommation croissante de microalgues en tant que suppléments en raison d’une prise de conscience accrue des avantages pour la santé et de la nutrition et des aspects liés aux microalgues est le moteur de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les microalgues sont la source de nutriments la plus prometteuse et sont utilisées comme aliments pour animaux et aliments pour nourrir divers animaux, microbes et humains, ce qui alimente la croissance des microalgues sur le marché des aliments pour animaux.

Augmentation de la culture et de la transformation des microalgues

La culture et la transformation croissantes des microalgues stimulent la croissance du marché. Les demandes accrues de microalgues à des fins diverses telles que l’alimentation animale, l’alimentation humaine, les biocarburants, les compléments de santé, les médicaments et les cosmétiques. De plus, l’utilisation croissante des microalgues dans de nombreux compléments nutritionnels tels que les comprimés, les liquides et les gélules sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance des microalgues sur le marché de l’alimentation animale.

Raisons d’acheter ce rapport-

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Il offre une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché des microalgues dans l’alimentation animale.

Il fournit une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché des microalgues dans les aliments pour animaux

Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir

Il fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous garde une longueur d’avance sur vos concurrents

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

