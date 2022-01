Les Johnson & Johnson Moderna, Eli Lilly, Gilead, Johnson & Johnson, Merck, Mirati Therapeutics, Moderna, Oblique Therapeutics : Stratégies de marché des inhibiteurs de KRAS et croissance efficace pour les acteurs clés sur 2021-2027

La mutation KRAS (viral oncogene homolog) du sarcome de rat de Kirsten peut influencer directement les décisions médicales chez les patients atteints de carcinomes, comme l’ont démontré les recherches récentes.

Malgré sa découverte il y a plus de trois décennies, il est resté insaisissable en tant que cible de drogue, bien que plusieurs médiateurs en aval soient effectivement drogués. Le KRAS lui-même est décrit collectivement des commutateurs principaux pour le cancer et est particulièrement associé en tant que moteur pour le carcinome colorectal (CRC), le cancer du poumon non petit (CPNPC) et le carcinome.

Alors que les mutations KRAS sont présentes dans jusqu’à +25% des cancers, les variantes oncogènes ont des taux de prévalence différents dans de nombreux cancers.

Selon l’enquête, environ 200 000 patients sont diagnostiqués chaque année avec des adénocarcinomes pulmonaires. Cela place la population KRAS-G12C aux États–Unis entre 14 000 et 28 000 patients par an.

dans le cas du cancer colorectal positif à KRAS-G12C (CRC), plus de 3000 patients sont diagnostiqués chaque année.

Acteurs Clés

* Amgen

* Boehringer Ingelheim

* Codiak Biosciences

* Cotinga Pharmaceuticals

* Eli Lilly

• Gilead

* Johnson & Johnson

* Merck

* Mirati Therapeutics

* Moderne

* Thérapie Oblique

Amgen a certainement une longueur d’avance sur ses adversaires potentiels, et il est peu probable qu’un concurrent ait la possibilité de se lancer devant un programme de développement accéléré pour AMG 510.

Mirati Therapeutics, un autre concurrent, est entré dans la clinique avec l’inhibiteur KRAS-G12C MRTX849, suivi par d’autres sociétés. Bien qu’il y ait déjà beaucoup d’excitation à propos du nouveau médicament, le nombre de patients traités avec ce médicament est relativement faible.

Les avantages des inhibiteurs de KRAS devraient se refléter dans le taux de survie à cinq ans associé au cancer difficile à traiter. De plus, le pipeline sain des médicaments et des nouvelles combinaisons qu’il est estimé offrir en milieu clinique laisse également présager des progrès importants et rapides dans l’industrie du cancer.

On pense que la thérapie par inhibiteur de KRAS réussira grandement à changer l’ensemble du paysage du cancer au cours des prochaines années.

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche

* Comprendre la structure du marché des inhibiteurs de KRAS en identifiant ses différents sous-segments.

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux d’inhibiteurs KRAS, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

* Analyser les inhibiteurs de KRAS en fonction des tendances de croissance individuelles, des perspectives d’avenir et de leur contribution au marché total.

* Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

* Projeter la consommation des sous-marchés des inhibiteurs de KRAS, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur les Inhibiteurs de KRAS-

– Introduction au Marché des Inhibiteurs de KRAS et Aperçu du Marché

– Marché des Inhibiteurs de KRAS, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché des Inhibiteurs KRAS

– Marché des inhibiteurs de KRAS, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du marché mondial des Inhibiteurs KRAS et Analyse SWOT par Régions

– Région principale du Marché des Inhibiteurs de KRAS

i) Ventes mondiales sur le Marché des Inhibiteurs de KRAS

ii) Chiffre d’affaires et part de marché des inhibiteurs de KRAS à l’échelle mondiale

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

