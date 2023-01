Les inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie devraient croître à un TCAC de 6,90 % jusqu’en 2028. Cargill, Incorporated., ADM, Barry Callebaut, Kerry, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs-AG, Sensient Colors LLC, PURATOS, Balchem ​​Inc., GEORGIA NUT COMPANY, Inclusion Technologies, Dawn Food Products, Inc., Nimbus Foods Ltd, Joe Sow Foods Ltd, Meadow Foods, IBK TROPIC, SA, FoodFlo International Ltd, Mother Murphy's Laboratories, Inc., Confection by Design, Pecan Deluxe Candy Company.

Les inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie devraient croître à un TCAC de 6,90 % entre 2021 et 2028, pour finalement atteindre 1,5 milliard de dollars. De 2021 à 2028, le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie sera considérablement affecté par l’utilisation croissante d’inclusions alimentaires à base de chocolat dans divers produits.

L’évolution rapide des modes de vie et la croissance de la main-d’œuvre sont les deux facteurs clés de la croissance du marché du chocolat dans l’industrie de la boulangerie. L’un des principaux moteurs de la demande du marché est la demande d’aliments transformés à valeur ajoutée.

Alors que les problèmes de traitement et les températures de stockage sont susceptibles de constituer un obstacle au développement du marché des inclusions de chocolat de boulangerie au cours de la période de prévision susmentionnée , l’évolution des coûts des produits et les exigences de sécurité strictes devraient entraver l’expansion du marché des aliments.

Étendue du marché de l’industrie de la boulangerie et taille du marché, y compris le chocolat

Les inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie sont segmentées en fonction du type, de la forme et du canal de distribution du produit. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, les inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie ont été segmentées en brownies, gâteaux, biscuits et pâtisseries.

Sur la base de la forme, les inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie ont été classées en solides, semi-solides et liquides.

L’inclusion du chocolat dans le marché de l’industrie de la boulangerie est également segmentée selon le canal de distribution en ventes directes/B2B et ventes indirectes/B2C. Les ventes B2C/indirectes sont en outre segmentées en détaillants à volume moyen/élevé, détaillants physiques et détaillants en ligne.

Inclusion du chocolat dans l’analyse au niveau national du marché de l’industrie de la boulangerie

L’inclusion du chocolat dans l’industrie de la boulangerie analyse la taille du marché et les informations sur le volume fournies par les pays susmentionnés, le type de produit, la forme et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Boulangerie Chocolat Industry sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et autres. . Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Partie de l’Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Reste de l’Afrique (MEA).

L’Europe est en tête du marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie en raison de l’augmentation de la consommation intérieure du produit et de la forte présence de divers fabricants d’aliments et de boissons dans cette région particulière. La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision 2021-2028, tirée par une forte augmentation de la consommation et des utilisations créatives d’inclusions basées sur le profil de saveur et d’autres besoins des consommateurs dans cette région particulière.



L’aménagement paysager concurrentiel et la boulangerie et la confiserie incluent une analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché des additifs pour chocolat dans le secteur de la boulangerie fournit des informations sur les concurrents. Les détails de la situation financière de l’entreprise, la génération de revenus, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue des produits et les avantages des applications en font partie. partie de. Inclus. Les informations ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur l’inclusion du chocolat dans l’industrie de la boulangerie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie sont:

Cargill, Incorporated., ADM, Barry Callebaut, Kerry, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs-AG, Sensient Colors LLC, PURATOS, Balchem ​​Inc., GEORGIA NUT COMPANY, Inclusion Technologies, Dawn Food Products, Inc., Nimbus Foods Ltd, Joe Sow Foods Ltd, Meadow Foods, IBK TROPIC, SA, FoodFlo International Ltd, Mother Murphy’s Laboratories, Inc., Confection by Design, Pecan Deluxe Candy Company.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

