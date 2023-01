Les huiles essentielles sur le marché de la nutrition animale augmentent massivement le TCAC de 8,4 % d’ici 2029

Définition du marché

L’huile essentielle est un liquide hydrophobe concentré qui contient des composés aromatiques volatils extraits de plantes. Les huiles essentielles, également connues sous le nom d’huiles éthérées, peuvent être utilisées dans les arômes alimentaires et la production d’aliments pour animaux ; les aromates les plus connus du citron et de la menthe poivrée. Pendant des siècles, ils ont été utilisés pour leurs propriétés thérapeutiques pour aider à résoudre des problèmes de santé tels que l’insomnie, le stress, les troubles digestifs liés à l’anxiété tels que le syndrome du côlon irritable (IBS) et même la constipation.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles essentielles sur le marché de la nutrition animale était évalué à 0,47 milliard USD en 2020 et devrait atteindre la valeur de 0,90 milliard USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse et taille du marché

Des produits animaux constants de haute qualité sont nécessaires pour maintenir la confiance des consommateurs et augmenter la consommation d’aliments pour animaux. L’enrichissement des aliments pour animaux avec des composés bioactifs, tels que les huiles essentielles, semble améliorer les caractéristiques de qualité des produits dérivés et protéger les consommateurs des effets de l’oxydation et de la détérioration bactérienne.

Le rapport mondial sur les huiles essentielles dans la nutrition animale fournit une analyse et une estimation complètes de divers facteurs liés au marché qui jouent un rôle clé dans une meilleure prise de décision. Le document de marketing couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. Ce rapport d’étude de marché est une enquête vigilante sur le scénario actuel du marché et les estimations futures qui couvrent plusieurs dynamiques de marché . Le rapport sur le marché des huiles essentielles dans la nutrition animale contient les données et les informations concernant cette industrie qui ont été dérivées de sources cohérentes telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises, les revues et autres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des huiles essentielles dans la nutrition animale sont:

Cargill Incorporated (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Dupont (États-Unis)

Evonik (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Ajinomoto Co., Inc. (Japon)

Novozymes (Danemark)

Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

FORT (Espagne)

Nutreco (Pays-Bas)

Kemin Industries Inc. (États-Unis)

Adisseo (France)

Alltech (États-Unis)

Palital Feed Additives BV (Pays-Bas)

Global Nutrition International (France)

Centafarm SRL (Italie)

Bentoli (États-Unis)

Additifs alimentaires NUQO (France)

Novus International (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur les huiles essentielles sur le marché de la nutrition animale

Au cours du scénario COVID-19, l’agriculture et la production alimentaire ont été mises en évidence comme des domaines cruciaux. En conséquence, les agriculteurs ont continué à fournir une alimentation de haute qualité aux animaux de ferme afin de nourrir un nombre croissant de consommateurs dans le monde. Cependant, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement est devenue le facteur le plus important affectant les huiles essentielles sur le marché de la nutrition animale. L’Asie-Pacifique est un important producteur et exportateur de micronutriments pour l’alimentation animale, et elle a stocké des quantités importantes de produits lors de l’émergence de la situation COVID-19 alors que les entreprises étaient fermées, ce qui était suffisant pour un approvisionnement de 2 à 3 mois. De plus, des problèmes logistiques ont entravé l’approvisionnement en conteneurs et navires et le transport de certains extraits de plantes.

Portée du marché mondial des huiles essentielles dans la nutrition animale

Le marché des huiles essentielles dans la nutrition animale est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Citron

Orange

Ail

Menthe poivrée

Eucalyptus

Origan

Thym

Cinna aldéhyde

Autre

Application

la volaille

Porc

Ruminant

Autre

Huiles essentielles dans la nutrition animale Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché des huiles essentielles dans la nutrition animale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des huiles essentielles dans la nutrition animale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Malgré le fait que la Chine soit à l’origine de Jiaozuo et le plus grand pays producteur de boulettes surgelées, la Corée, le Japon et Taïwan sont bien établis, et l’Europe, l’Amérique, l’Afrique et le Moyen-Orient ont un énorme potentiel. Malgré le fait que de nombreuses grandes marques et organisations sont entrées tôt sur le marché et ont obtenu une grande partie de l’industrie globale en Chine, de nombreuses petites entreprises et marques nouvelles et à venir sont centrées sur des spécialités avec des articles plus légitimes et artisanaux.

