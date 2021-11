Les fabricants de commutateurs multifonctions automobiles sont susceptibles de saisir des opportunités sur le marché des pièces de rechange à partir de 2019-2029

Persistence Market Research (PMR) a publié une nouvelle étude de marché sur le marché des commutateurs multifonctions automobiles au cours de la période 2014-2018 et des prévisions pour 2019-2029, qui propose une analyse détaillée du marché des commutateurs multifonctions automobiles au cours des dix prochaines années. Le rapport sur le marché des commutateurs multifonctions automobiles résume les facteurs macroéconomiques susceptibles de soutenir la croissance du marché des commutateurs multifonctions automobiles et les facteurs de prévision qui devraient être les facteurs les plus influents dans le déroulement du marché des commutateurs multifonctions automobiles. En outre, le rapport sur le marché des commutateurs multifonctions automobiles met en évidence les facteurs qui devraient stimuler le marché des commutateurs multifonctions automobiles, ainsi que ceux qui devraient freiner la croissance du marché dans les années à venir. Le rapport sur le marché des commutateurs multifonctions automobiles analyse également les tendances actuelles du marché et fournit des informations sur les opportunités pour les acteurs mondiaux établis, ainsi que pour les fabricants régionaux qui tentent de pénétrer le marché des commutateurs multifonctions automobiles.

Pour garder une longueur d’avance sur vos concurrents, demandez un échantillon@

https://www.persistencemarketresearch.com/samples/29305

Le marché mondial des commutateurs multifonctions automobiles était évalué à environ 3 milliards de dollars américains en 2014, et devrait se développer à un TCAC stable de 4 % entre 2019 et 2029, et devrait atteindre une valeur mondiale de 4 732 millions de dollars américains d’ici le fin 2029. En outre, le marché mondial des commutateurs multifonctions automobiles devrait créer une opportunité supplémentaire de 1 440 millions de dollars US au cours de la période de prévision.

Accélération des ventes de commutateurs multifonctions automobiles

Les développements récents et l’augmentation de la capacité de production des fabricants d’équipement d’origine devraient accélérer la croissance du marché des commutateurs multifonctions automobiles. La facilité offerte par les interrupteurs multifonctions au volant est un aspect important susceptible de soutenir les perspectives de croissance du marché des interrupteurs multifonctions. De plus, l’augmentation des problèmes de sécurité, qui peuvent être résolus par l’utilisation de commutateurs multifonctions nouveaux et améliorés, est susceptible de gagner du terrain sur le marché mondial des commutateurs multifonctions automobiles. Outre les innovations et le développement de nouveaux commutateurs multifonctions compacts, la capacité des commutateurs multifonctions à améliorer l’esthétique des véhicules automobiles est également susceptible de contribuer à la croissance du marché.

La demande croissante de véhicules automobiles devrait être l’un des aspects les plus importants qui contribuent au développement du marché des commutateurs multifonctions automobiles. On estime également que l’utilisation croissante des automobiles à travers le monde fournit une clientèle pour le marché secondaire, car l’utilisation fréquente et intensive des commutateurs multifonctions automobiles entraînera probablement la nécessité de leur remplacement.

Pour vous connecter avec notre représentant des ventes@

sales@persistencemarketresearch.com

La Chine et le Japon continuent de renforcer l’attractivité du marché de l’Asie de l’Est

L’Asie de l’Est devrait rester une région de premier plan pour le marché des commutateurs multifonctions automobiles en termes de valeur ainsi que de volume tout au long de la période de prévision en raison de l’évolution du marché automobile de la Chine et du Japon. La Chine est estimée à 931 millions de dollars US d’ici la fin de 2019, avec un TCAC de 4%. L’augmentation des activités de fabrication dans le secteur automobile de l’Inde devrait également stimuler les marchés de l’Asie du Sud et de l’Océanie, où le marché total devrait atteindre 371 millions de dollars américains et créer une opportunité supplémentaire notable en dollars de 238 millions de dollars américains.

D’autre part, l’Amérique du Nord devrait maintenir une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 3%. Le marché européen devrait maintenir son avance sur le marché mondial en raison de l’utilisation intensive de véhicules routiers dans la région ainsi que de la présence du marché de la construction automobile en Allemagne. En termes de volume, l’Europe devrait enregistrer un marché de 23 151,5 000 unités d’ici la fin de 2019. Alors que le marché de la MEA devrait avoir une part négligeable sur le marché mondial, il devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 6 % et devrait créer une opportunité supplémentaire en dollars de 49 millions de dollars au cours des années de prévision.

Certains des principaux acteurs du marché impliqués dans la fabrication de commutateurs multifonctions automobiles sont TOKAIRIKA CO., LTD., BCS Automotive Interface Solutions, Toyodenso Co., Ltd., Merit Automotive Electronics Systems SLU, Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Valeo, UNO Minda NK Minda Group, Fiat Chrysler Automobiles, LS Automotive Wells Vehicle Electronics, Danlaw Technologies India Ltd., COBO SPA et Nexteer Automotive.

Pour une analyse concurrentielle approfondie, achetez maintenant@

https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/29305

À propos de nous : Étude de marché sur la persistance

Contactez-nous:

Étude de marché sur la persistance

Adresse – 305 Broadway, 7e étage, New York,

NY 10007 États-Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com