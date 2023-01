Les exhausteurs de goût sur le marché des aliments pour animaux pour observer le TCAC le plus élevé par taille, part, demande, facteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

«

Exhausteurs de goût mondiaux sur le marché de l’alimentation animale, par type ( acidulants , glutamates, protéines végétales hydrolysées , extraits de levure, protéines animales hydrolysées , maltol, nucléotides, acides, autres), source (naturelle, synthétique), forme (poudre, liquide, semi- liquide) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Exhausteurs de goût dans l’analyse et la taille du marché des aliments pour animaux

Les exhausteurs de goût dans l’alimentation animale ont acquis une position importante dans le domaine des compléments alimentaires et se développeront au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, car ils sont très influents dans le développement de l’industrie de l’alimentation animale. L’utilisation d’améliorateurs et de modificateurs de l’appétence des aliments a augmenté la consommation d’aliments chez les animaux ainsi que la douceur des aliments pour animaux.

Data Bridge Market Research analyse que les exhausteurs de goût sur le marché des aliments pour animaux étaient évalués à 905,00 millions USD en 2021 et devraient atteindre la valeur de 1464,35 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Exhausteurs de goût dans la portée et la segmentation du marché des aliments pour animaux

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (Acidulants, Glutamates, Protéines Végétales Hydrolysées, Extraits de Levures, Protéines Animales Hydrolysées, Maltol, Nucléotides, Acides, Autres), Source (Naturel, Synthétique), Forme (Poudre, Liquide, Semi-liquide) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill, Incorporé. (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Associated British Foods plc (Royaume-Uni), Corbion (Pays-Bas), Sensient Technologies Corporation (États-Unis), Novozymes (Danemark), DuPont. (États-Unis), AngelYeast Co., Ltd. (Chine), Innova Flavours (États-Unis), Ajinomoto Co., Inc. (États-Unis), A&B Ingredients, Inc. (États-Unis), Univar Solutions Inc. (États-Unis), Aipu Food Industry . (Chine), The Food Source International Inc (États-Unis), Lesaffre (France), Fufeng Group (Chine), MeiHua Holdings Group Co (Chine), Shandong Qilu King-phar Pharmaceutical Co., Ltd. (Chine), Invetek Inc ( États-Unis), Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (États-Unis) Opportunités Demandes accrues d’exhausteurs de goût

Sensibilisation croissante à la conscience de la santé

Nombre croissant d’applications dans le secteur de l’alimentation et des boissons

Définition du marché

Les exhausteurs de goût sont les composés qui sont ajoutés aux produits alimentaires afin d’améliorer ou de compléter leur propre saveur naturelle et qui n’ont pas de goût propre. En raison de sa capacité à rendre les aliments sucrés plus sucrés et salés bien meilleurs, les exhausteurs de goût pour les aliments pour animaux sont très demandés dans le monde entier. Ainsi, tous ces facteurs devraient stimuler la croissance des exhausteurs de goût sur le marché de l’alimentation animale.

Exhausteurs de goût mondiaux dans la dynamique du marché des aliments pour animaux

Conducteurs

Augmentation de la consommation de glutamate monosodique comme exhausteurs de goût Umami

Le principal facteur à l’origine des exhausteurs de goût sur le marché de l’alimentation animale est la consommation croissante de glutamate monosodique en tant qu’exhausteur de goût dans les régimes alimentaires des animaux partout dans le monde. La dépendance accrue des gens aux produits alimentaires transformés. Les exhausteurs de goût dans les aliments pour animaux jouent un rôle vital dans la régulation des préférences alimentaires, les habitudes alimentaires et le contrôle de l’équilibre énergétique homéostatique chez divers animaux tels que les chevaux, les ruminants, la volaille, les chiens et les chats et autres. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Hausse de la population et des revenus disponibles

L’augmentation de la population et des revenus disponibles à travers le monde sont les facteurs qui alimentent la croissance des exhausteurs de goût sur le marché de l’alimentation animale. De plus, les taux élevés d’adoption d’animaux dans les économies en développement ou émergentes et les tendances de style de vie des gens et la prise de conscience croissante de la santé sont les facteurs générant des opportunités de croissance pour le marché.

Opportunités

Exigences élevées dans les industries de l’alimentation et des boissons

Les arômes et édulcorants pour aliments pour animaux sont en forte demande au cours de la période de prévision et sont les facteurs qui génèrent des opportunités de croissance lucratives pour le marché. Le goût amer des aliments pour animaux est dû aux autres additifs considérés comme sains pour l’intestin et le tube digestif. Ils agissent également comme un bon substitut aux antibiotiques dans l’alimentation car le goût amer est neutralisé par les arômes et les édulcorants. Ces facteurs génèrent des opportunités de croissance lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.

Quels sont les facteurs d’augmentation les plus importants du marché des exhausteurs de goût dans l’alimentation animale?

Agrandissement rapide de la portée et de l’utilisation des exhausteurs de goût sur le marché de l’alimentation animale dans le monde avec un taux d’acceptation excessif sur le marché

L’automatisation avec des exhausteurs de goût sur le marché de l’alimentation animale aide à accélérer le parcours de l’acheteur et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec l’utilisation la plus bénéfique des actifs pour gagner une efficacité accrue de l’agence d’entreprise sur le marché

Pour comprendre principalement la dynamique du marché dans le monde, le marché mondial est analysé dans les régions du marché fondamental des exhausteurs de goût dans l’alimentation animale.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

