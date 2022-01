Les Évaporateurs Rotatifs de Laboratoire Offrent d’Énormes Opportunités de 181,5 millions USD d’ici fin 2027 avec d’Éminents Acteurs clés IKA, Yamato Scientific, KNF NEUBERGER, Heidolph Instruments, Tokyo Rikakikai, Shanghai Yarong

Un évaporateur rotatif est un instrument spécialement conçu pour l’évaporation du solvant (distillation simple ou directe) sous vide.

L’évaporateur se compose d’un bain chauffant avec un ballon rotatif, dans lequel le liquide est distribué sous forme de film mince sur les surfaces des parois chaudes et peut s’évaporer facilement.

Le marché des évaporateurs rotatifs de laboratoire est évalué à 143,3 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 181,5 millions de dollars américains d’ici la fin de 2027, avec une croissance à un TCAC de + 4% en 2022-2027.

Le taux d’évaporation est régulé par la température du bain de chauffage, la taille du ballon, la pression de distillation et la vitesse de rotation.

Dans les années à venir, il y a une demande croissante d’évaporateur rotatif de laboratoire dans les régions des États-Unis et d’Europe qui devrait stimuler le marché des évaporateurs rotatifs de laboratoire plus avancés.

La croissance des budgets publics dans les principaux pays, l’augmentation des dépenses dans les champs de production d’électricité, une concurrence plus intense, des lancements dans l’introduction de nouveaux produits, la modernisation et la rénovation d’anciennes technologies, l’adoption croissante de l’évaporateur rotatif de laboratoire stimuleront la croissance sur les marchés de l’Asie-Pacifique.

Acteurs Clés

● IKA

● Yamato Scientifique

● KNF NEUBERGER

● Instruments Heidolph

● Tokyo Rikakikai

● Shanghai Yarong

● Équipement Stuart

● SENCO

● Steroglass

● Auxilab

● Jisico

● Laboratoire

Instrument de ● Yu Hua

Impact du COVID-19: Un rapport couvre l’impact du Coronavirus COVID-19 Les impacts mondiaux de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) commencent déjà à se faire sentir et affecteront de manière significative le marché des évaporateurs rotatifs de laboratoire.

L’étude analyse les stratégies de clientèle et de marketing ciblées, les aperçus intenses de l’entreprise, la capacité et la part de marché des produits, les spécifications des produits, les valeurs de la chaîne de production et d’approvisionnement, les chiffres de vente et de chiffre d’affaires, la taille et la part du marché ainsi que les marges bénéficiaires brutes sont tous détaillés dans l’étude sur les évaporateurs rotatifs en laboratoire.

Le rapport couvre un chapitre pour une répartition mondiale des types et des applications en fonction de la part de marché et des revenus générés.

Segmentation du Marché

Par type

● Grand Évaporateur Rotatif

● Évaporateur Rotatif moyen

● Petit Évaporateur rotatif

Par Application

● Alimentaire et pharmaceutique

● Pétrole et produits chimiques

● Autres

Principales raisons d’acheter: Obtenir des analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension complète du marché mondial et de son paysage commercial., Évaluer les processus de production, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement. Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché., sans compter que les rapports standard de structure, nous fournissons également la recherche faite sur commande selon des conditions spécifiques.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Évaporateurs Rotatifs de Laboratoire

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Processus de Fabrication du Marché Mondial des Évaporateurs Rotatifs de Laboratoire

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Évolution du marché des Évaporateurs Rotatifs de laboratoire 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

