Les études de marché sur les subwoofers en Europe couvrent, les tendances et opportunités futures, les données passées et présentes et une analyse approfondie par Business Market Insights

L’étude «Europe Sub-Woofer Market» de The Business Market Insights fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché des subwoofers en Europe devrait passer de 128,14 millions de dollars US en 2021 à 154,04 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 2,7 % de 2021 à 2028.

Les subwoofers sont essentiels car la plupart des haut-parleurs des systèmes audio ou home cinéma ne peuvent pas reproduire toutes les fréquences de la source audio. Ainsi, les innovations technologiques continues dans les systèmes audio domestiques et la demande croissante de home cinémas hautes performances propulsent l’adoption de subwoofers dans ces systèmes. De plus, l’utilisation croissante des haut-parleurs sans fil ou Bluetooth et des systèmes audio domestiques et leur connectivité en ligne via Internet pour le contenu musical et vidéo propulsent la demande de haut-parleurs Wi-Fi et Bluetooth, ce qui a un impact positif sur le marché des subwoofers. L’augmentation du développement de produits par les acteurs du marché dans le segment des applications domestiques propulse également le marché.

Principaux acteurs du marché européen des subwoofers :

• Dynaudio A/S

• Harman International

• JVC Kenwood Holdings Inc.

• Tableau K

• Groupe Klipsch Inc.

• Systèmes audio professionnels LW Speakers

• Paradigm Électronique Inc.

•Sony Corporation

• Son SV

Le rapport sur le marché européen des subwoofers fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché européen des subwoofers pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel de fabrication. bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années.

La moindre production de produits entrave la croissance du marché des subwoofers en raison de la fermeture des usines de production et de la pénurie de main-d’œuvre. De plus, les effets immédiats de la crise ont été divers et ont touché presque toutes les grandes branches du secteur audiovisuel, allant de l’interruption des projets de production en cours à la fermeture des cinémas. Les cinémas de l’Union européenne ont enregistré une baisse de 69,0 % du nombre de box-office en 2020, ce qui représente une baisse totale de 4 milliards d’euros de revenus par rapport à 2019. Cependant, le marché devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Ainsi, l’impact global du COVID-19 sur la région européenne est modéré.

