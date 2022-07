Les études de marché sur les médicaments pour animaux de ferme en Europe couvrent, les tendances et opportunités futures, les données passées et présentes et une analyse approfondie par Business Market Insight

Le marché européen des médicaments pour animaux de ferme devrait atteindre 7 709,4 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 5 112,7 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,0 % de 2021 à 2028.

Des animaux en bonne santé sont également la pierre angulaire d’une saine alimentation. par conséquent, les vaccinations peuvent aider à protéger les aliments d’origine animale. Le secteur vétérinaire s’efforce de fournir aux agriculteurs les vaccins nécessaires à la protection de la santé et du bien-être des animaux. Ces vaccins sont homologués et fabriqués dans des conditions réglementaires strictes pour garantir leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. Les vaccins sont une alternative prometteuse aux antibiotiques intensifs. Dans un récent classement d’experts transfrontalier des alternatives à l’utilisation d’agents antimicrobiens dans la production porcine, les vaccins ont été classés en termes de faisabilité perçue et parmi les cinq premières approches alternatives en termes d’efficacité perçue. Ainsi, ces progrès accélèrent la croissance du marché européen des médicaments pour animaux de ferme.

Principaux acteurs du marché européen des médicaments pour animaux de ferme:

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, Zoetis Inc., Ceva, Elanco, Virbac, INTAS PHARMACEUTICALS LTD., Alembic Pharmaceuticals Limited, Boehringer Ingelheim International GmbH, MSD Animal Health, Vetoquinol SA

Marché européen des médicaments pour animaux de ferme – Analyse régionale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché européen des médicaments pour animaux de ferme avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits / services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs sur le marché européen des médicaments pour animaux de ferme.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché européen des médicaments pour animaux de ferme. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

