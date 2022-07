Les études de marché sur les logiciels de la Ligue sportive européenne couvrent, les tendances et opportunités futures, les données passées et présentes et une analyse approfondie par Business Market Insights

La dernière documentation de recherche intitulée « Europe Sports League Software Market » est une publication récente sur les informations du marché des entreprises qui couvre tous les aspects du logiciel Europe Sports League 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, du partage, de la demande. , et diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des logiciels Europe Sports League pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Avec l’élan croissant autour du sport féminin grâce à des initiatives telles que le basketball féminin américain et la Coupe du monde féminine T20, le nombre de ligues professionnelles féminines augmente rapidement pour stimuler le sport féminin en tant que plateforme de diversité et d’inclusion. En plus de cela, la popularité croissante de l’esport parmi les clients stimule davantage la croissance mondiale de l’industrie du sport. Selon Deloitte Insights 2018, le marché mondial de l’esport devrait atteindre 1,5 milliard de dollars de revenus avec plus de 600 millions de fans.

Voici les principaux fabricants de logiciels de ligue sportive en Europe –

• Réseau ACTIF, LLC

• Engagez Sports, LLC

• EZFacilité

• Montre Jersey

• LeagueRepublic

• PlayyOn, Inc.

• Stack Sports

• SportsEngine, Inc.

• TeamSnap, Inc.

• TeamTracky

Le rapport Europe Sports League Software offre un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Segments de logiciels de ligue sportive :

Marché des logiciels de ligue sportive – Par déploiement

• Basé sur le cloud

• Sur site

Marché des logiciels de ligue sportive – Par application

• Petites et moyennes entreprises (PME)

• Grandes entreprises

Les principaux points sont étiquetés en détail et sont traités dans ce rapport sur le marché des logiciels de la Ligue sportive européenne: –

Profils des joueurs/fournisseurs de logiciels Europe Sports League et données sur les ventes : société, informations de base sur la société, base de fabrication et concurrents, catégorie de produit, application et spécification avec ventes, revenus, prix et marge brute, activité principale/aperçu de l’activité.

Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché des logiciels de la Ligue sportive européenne comprend les données étudiées et pondérées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché des logiciels de la Ligue sportive européenne au moyen de plusieurs outils analytiques.

