Les entrepôts présenteront une demande maximale de niveleurs de quai de 2017 à 2025

Persistence Market Research (PMR) a publié un nouveau rapport de recherche sur le marché des niveleurs de quai. Le rapport s’intitule « Marché des niveleurs de quai : analyse globale de l’industrie 2012 – 2016 et prévisions 2017 – 2025 ». Les niveleurs de quai servent de pont entre le quai d’un entrepôt et le véhicule transportant les marchandises. Les niveleurs de quai sont utilisés pour améliorer la productivité, maintenir la qualité des marchandises et la sécurité des employés.

Par conséquent, pour assurer la sécurité des employés, les niveleurs de quai doivent être rigides et de bonne qualité. Les fabricants de niveleurs de quai s’efforcent de maintenir et d’améliorer la qualité de leurs produits afin de rester en tête du marché mondial.

Dans cette course, les entreprises acquièrent d’autres entreprises à petite ou à grande échelle afin d’utiliser leur technologie. Par exemple, en novembre 2016, Assa Abloy Group a acquis Nassu, un fournisseur européen bien connu de solutions de quai.

Cette acquisition devrait permettre une meilleure couverture du marché. Parmi les autres sociétés de cette série figurent MHE Demag (S) Pte Ltd., DH Pace Company, Inc., Blue Giant, Rite-Hite et Van Wijk Nederland BV, entre autres. Selon le rapport, le marché mondial des niveleurs de quai devrait prévoir un TCAC stable de 5,7% de 2017 à 2025. Le marché devrait atteindre une valorisation de 1 365 millions de dollars US en 2025, contre une valorisation de 874,0 millions de dollars US en 2017.

Besoin d’entrepôts à température contrôlée pour stocker les aliments, les boissons et les médicaments afin de bien augurer pour le marché

De grands espaces sont utilisés comme entrepôts et pour le chargement et le déchargement efficaces des marchandises au quai de chargement. Des équipements de base tels que des abris de quai, des dispositifs de retenue de véhicules, des chariots élévateurs et des niveleurs de quai sont nécessaires à cette fin. L’objectif principal d’un entrepôt frigorifique est de fournir un environnement à température contrôlée. Tous les entrepôts frigorifiques nécessitent un type spécifique de niveleur de quai comme un niveleur de quai vertical, qui fonctionne efficacement dans des environnements réfrigérés. Ces niveleurs de quai de stockage verticaux offrent un contrôle maximal de l’environnement et aident également à réduire les débris, les rongeurs et la poussière. Par la suite, la sécurité est améliorée en minimisant les points d’entrée dans l’entrepôt.

Certains équipements de manutention dans les entrepôts sont importants et facilitent les tâches telles que le déchargement, le chargement et le transport. Le chargement et le déchargement efficaces des marchandises et des équipements ont toujours été une priorité et cette efficacité augmente d’année en année. Le mouvement horizontal et vertical d’une remorque peut provoquer une transition inégale ou une séparation de la remorque du quai. Les niveleurs de quai offrent une transition en douceur du véhicule à l’entrepôt. Une main-d’œuvre qualifiée coûteuse entraîne l’embauche d’une main-d’œuvre moins qualifiée, ce qui pourrait nuire à la qualité des produits. Par conséquent, des machines de chargement et de déchargement plus performantes, sûres et précises entrent en ligne de compte. Le coût des niveleurs de quai est inévitable car ils offrent une solution efficace pour le chargement et le déchargement et peuvent être quantifiés comme un bon retour sur investissement.

