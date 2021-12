Les Dispositifs de Fermeture des malformations cardiaques Commercialisent un TCAC inégalé de +9 % d’ici 2028 avec les Laboratoires Abbott, AtriCure Inc., Boston Scientific Corp, Cardia Inc.

Les dispositifs de fermeture des malformations cardiaques sont des dispositifs de fermeture utilisés pour fermer un défaut ou une ouverture entre les côtés droit et gauche du cœur. Certaines de ces malformations congénitales sont situées dans la paroi entre les chambres supérieures du Foramen Ovale breveté du cœur. La fermeture du dispositif transcathéter de secundum ASD est une technologie en cours de maturation, vieille de plus de dix ans. Cette thérapie est devenue une alternative bien acceptée à la thérapie chirurgicale et a été considérée comme généralement sûre et efficace.

La taille du marché mondial des Dispositifs de fermeture des malformations cardiaques devrait atteindre 1431,1 millions de dollars d’ici 2027, contre 853,3 millions de dollars en 2021, à un TCAC de + 9 % en 2021-2027.

Un dispositif de fermeture implantable est utilisé pour traiter des affections cardiaques telles qu’un défaut septal auriculaire (TSA), une malformation cardiaque congénitale. Un TSA est un petit trou dans le tissu qui sépare les deux chambres supérieures du cœur. Il existe plusieurs types de TSA, classés en fonction de l’endroit où ils se produisent dans vos oreillettes et de leur taille. À travers le cathéter, les médecins placent un patch en maille ou un bouchon pour fermer le trou. Le tissu cardiaque se développe autour de la maille, scellant définitivement le trou. Ce type de procédure est utilisé pour réparer uniquement les défauts septaux auriculaires de type secundum. Votre médecin vous indiquera quand votre enfant pourra retourner à l’école. Après cela, s’il n’y a pas de problèmes et que le médecin dit que ça va, votre enfant devrait être complètement rétabli et pouvoir reprendre ses activités normales. La chirurgie cardiaque laisse une cicatrice permanente sur la poitrine.

Entreprises Mentionnées

* Laboratoires Abbott

* AtriCure Inc.

* Boston Scientific Corp.

* Cardia Inc.

* Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd.

* Lifetech Scientific (Shenzhen) Co. Ltd.

* Meril Sciences de la Vie Pvt. Ltd.

* MicroPort Scientific Corp.

* Occlutech International AB

* W. L. Gore & Associés Inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par Produit

* Obturateurs

* Anneaux d’Annuloplastie

* Ballons Valvulaires Cardiaques

* Autres

Par Procédure

* Remplacement Chirurgical de La Valve Aortique

* Remplacement de La Valve Aortique Transcathéter

* Réparation Mitrale

* Fermeture de L’Appendice Auriculaire Gauche

Par Utilisateur Final

• Hôpital

* Centres Chirurgicaux Ambulatoires

* Centres Cardiaques

Table des Matières pour le Marché Mondial des Dispositifs de Fermeture des Malformations Cardiaques :

Chapitre 1: Introduction, champ d’application du produit de la force motrice du marché, risque de marché, aperçu du marché et opportunités du marché mondial des dispositifs de fermeture des malformations cardiaques

Chapitre 2: Évaluation des principaux fabricants du marché mondial des dispositifs de fermeture des malformations cardiaques, qui comprend ses revenus, ses ventes et le prix des produits

Chapitre 3: Affichage de la nature concurrentielle parmi les principaux fabricants, avec des parts de marché, des revenus et des ventes

Chapitre 4: Présentation du marché mondial des dispositifs de fermeture des malformations cardiaques par région, part de marché et chiffre d’affaires et ventes pour la période projetée

Chapitre 5, 6, 7, 8 et 9: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions

Continuer….

Si vous avez des exigences, faites-le nous savoir et nous personnaliserons le rapport en fonction de vos besoins.

