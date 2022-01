Les Développements Futurs et les Tendances à venir du marché des Tests de Diagnostic Rapides (TDR) atteignent 74 674,92 millions de dollars US à un TCAC de +9% d’ici 2027 || Abbott, Danaher, Cellex, AdvaCare Pharma

Les tests de diagnostic rapide (TDR) utilisent le plus souvent une conception de jauge ou de bande et donnent des résultats en environ 20 minutes. Un exemple de sang prélevé sur le patient est appliqué sur l’exemple de coussin sur la carte de test à côté de réactifs spécifiques. Les résultats de l’enquête montrent que les résultats positifs du TDR chez les patients fébriles peuvent être valides ou faux positifs. Véritable positif, traitant soit d’une maladie unique potentielle du Plasmodium, soit d’une co-contamination des microbes et de P. falciparum.

Le Marché mondial des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) devrait atteindre 74 674,92 millions de dollars d’ici à 2027, contre 38 363,51 millions de dollars en 2022, soit un TCAC de +9 % sur la période de prévision de 2022 à 2027.

Les tests de diagnostic rapide (TDR) approuvés par la Food and Drug Administration pour analyser la maladie du trouble respiratoire intense grave Covid 2 (SARS-CoV-2) sont soit des tests d’intensification de la corrosion nucléique pour distinguer les qualités, soit des immunoessais à base d’antigènes pour reconnaître les protéines d’un trouble respiratoire intense grave.

Les tests de diagnostic rapide ont une valeur spécifique en tant que dispositifs épidémiologiques, nonobstant leur utilisation comme diagnostics. Ils permettent un dépistage rapide d’une population éventuellement touchée et peuvent être utilisés, tout comme le cas de la filariose lymphatique, comme un essai de correction pour décider quand une organisation de médicaments de masse a été efficace.

Acteurs Clés-

• Abbott

* Danaher

* Ellex

* AdvaCare Pharma

* Accès Bio

* Santé Cardinale

* Laboratoires Bio-Rad, Inc

* BD, F. Hoffmann – La Roche Sa

* bioMérieux SA

* InBios International, Inc.

* Gnomegen S.A.R.L.

* QIAGEN

* Société Quidel

* Systèmes de diagnostic Chembio, Inc

* Siemens Healthcare Gmbh (Une Filiale De Siemens Healthineers AG)

* PerkinElmer Inc.

* Diagnostic de Sekisui

* Fujirebio (Filiale du groupe H.U.)

* Diagnostic PTS

* Société LamdaGen

* Werfen

* Nova Biomédical

* Trinity Biotech

* Sysmex Europe GmbH (Une filiale de Sysmex Corporation)

* Société Luminex

* Une Société DiaSorin

* La SOCIÉTÉ MEGAKOR DIAGNOSTK GMBH

Les variables qui devraient conduire le marché mondial des tests analytiques rapides (TDR) sont l’expansion du taux d’infections constantes, l’augmentation de la population gériatrique, les améliorations innovantes des tests démonstratifs rapides. Néanmoins, les éléments sur lesquels on compte pour limiter le marché sont l’augmentation du coût des diagnostics rapides, les examens des articles examinés dans les tests indicatifs rapides et l’absence de pleine conscience sur l’utilisation des diagnostics rapides. De plus, les impulsions essentielles des acteurs du marché et l’augmentation de la consommation de services médicaux sont invoquées pour ouvrir des portes au développement du marché mondial des tests analytiques rapides (TDR). Quoi qu’il en soit, l’exigence de travail doué pour l’assortiment de tests et l’approbation tardive liée aux envois d’articles peuvent fondamentalement remettre en question le développement du marché.

Segmentation du Marché Mondial des Tests de Diagnostic Rapide (TDR)-

Par Modalité-

* Test en Laboratoire

* Test Non Basé Sur le Laboratoire

Par Type d’Essai-

* Détermination de la Confirmation

* Tests sérologiques

* Séquençage viral

Par Approche-

* Diagnostic in vitro,

* Diagnostic moléculaire

Par Application-

* Dépistage des Maladies Infectieuses

* Surveillance de la glycémie

* Tests de cardiologie

* Tests d’oncologie

* Test cardiométabolique

* Dépistage des drogues d’abus

* Tests de Grossesse et de Fertilité

* Essais toxicologiques

* Autres

Par Utilisateur Final-

* Hôpital et clinique

* Laboratoire de Diagnostic

* Cadre de Soins à Domicile

* Instituts de Recherche et d’Enseignement

* Autres

Par Région-

* Amérique du Nord

* Europe Occidentale

* Asie-Pacifique

• Orient

* Reste du monde

Portée Et Taille Du Marché Mondial Des Tests De Diagnostic Rapide (TDR)

En fonction du type d’article, le marché mondial des tests analytiques rapides (RDT) est divisé en consommables et packs, instruments et autres.

Sur la base du mode, le marché mondial des tests analytiques rapides (RDT) est divisé en un élément de test indicatif rapide compétent et un élément de test symptomatique rapide en vente libre [OTC].

Sur la base de l’innovation, le marché mondial des tests démonstratifs rapides (TDR) est divisé en mesures basées sur la PCR, par le biais de mesures, des examens immunochromatographiques à flux parallèle, des tests d’agglutination, de la microfluidique, de l’innovation sur les substrats, etc.

Sur la base de la méthodologie, le marché mondial des tests analytiques rapides (RDT) est divisé en tests basés sur des centres de recherche et en tests non basés sur des laboratoires.

Basé sur le groupe d’âge, le marché mondial des tests analytiques rapides (TDR) est divisé en adultes et pédiatriques.

Sur la base du type de test, le marché mondial des tests analytiques rapides (TDR) est divisé en affirmations décisives, tests sérologiques et séquençage viral.

Sur la base de l’approche, le marché mondial des tests analytiques rapides (TDR) est divisé en indicatifs in vitro et symptomatiques atomiques.

Sur la base de l’exemple, le marché mondial des tests démonstratifs rapides (TDR) est divisé en écouvillon, sang, pipi, salivation, expectorations et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial des tests analytiques rapides (TDR) est divisé en tests de maladie irrésistible, contrôle du glucose, tests de cardiologie, tests d’oncologie, tests cardiométaboliques, tests de médicaments abusifs, tests de grossesse et de richesse, tests de toxicologie, etc.

Sur la base du client final, le marché mondial des tests démonstratifs rapides (TDR) est divisé en cliniques et centres médicaux, laboratoires indicatifs, établissements d’examen à domicile, établissements d’exploration et d’enseignement, etc.

Sur la base du canal de diffusion, le marché mondial des tests d’analyse rapide (TDR) est divisé en transactions directes délicates, au détail et autres.

Table Des Matières Du Marché Mondial Des Tests De Diagnostic Rapide (TDR):

Partie 1: Introduction, élément d’impulsion principal du marché Objectif de l’étude et Portée de la recherche le marché

Partie 2: Résumé exclusif – les données essentielles du Marché des Tests de Diagnostic Rapide (TDR).

Partie 3: Affichage de la Dynamique du Marché – Moteurs, Tendances et Défis.

Partie 4: Présentation des Cinq Forces de l’Analyse Factorielle du Marché, Chaîne d’Approvisionnement / de Valeur, Examen PESTEL, Entropie du Marché, Analyse des Brevets / Marques.

Partie 5: Affichage de la taille du marché par Type, Utilisateur final et Région.

Section 6: Évaluation des principaux producteurs du marché qui comprend son Paysage Concurrentiel, l’Analyse des groupes de Pairs, la Matrice BCG et le Profil de l’entreprise.

Section 7: Évaluer le marché par portions, par nations et par fabricants avec des offres de revenus et des offres par nations clés (2022-2027).

Section 8 et 9 : Affichage de l’Annexe, de la méthodologie et de la Source des données

