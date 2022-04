Les dépenses des géants du marché LTE de la sécurité publique vont exploser | Alcatel-Lucent SA, AT&T, Broadcom

Le dernier rapport d’enquête publié sur le marché mondial LTE de la sécurité publique vise à fournir un aperçu détaillé des tendances et du scénario de développement du marché pour dépasser le marché avec des stratégies pertinentes. Pour générer une croissance rentable et durable, les fabricants de la sécurité publique LTE doivent développer des stratégies pour attirer les consommateurs et tirer parti de la technologie pour améliorer l’expérience des utilisateurs finaux. Une large liste de fabricants est prise en compte dans l’enquête avec le profilage des sociétés Amdocs, Apple Inc., Alcatel-Lucent SA, AT&T Inc., Broadcom Ltd., Cisco Systems Inc., Dell Inc., Eden Rock Communications, Ericsson et Fujitsu Ltd. ..

Bref aperçu de la sécurité publique LTE

La sécurité publique LTE est particulièrement destinée aux agences de sécurité publique pour diverses communications critiques telles que lors de catastrophes naturelles et des services vidéo plus rapides et en temps réel. Cela a ouvert de nouvelles possibilités pour les missions de sauvetage et les situations de reprise après sinistre. La sensibilisation accrue du gouvernement à la sécurité publique face à l’augmentation constante des catastrophes naturelles et du terrorisme est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. Comment les clients et les prospects voient votre entreprise et vos produits existants, point de vue de référence pour savoir s’il correspond ou non aux besoins des clients. Connaître les possibilités et découvrir des opinions inexploitées sur le marché LTE de la sécurité publique . Obtenez le scoop avec l’exemple de rapport @ :



https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000589/

Segmentation et ciblage

Les informations démographiques, géographiques et comportementales essentielles sur le marché de la sécurité publique LTE sont ciblées pour aider à déterminer les fonctionnalités que les producteurs doivent englober afin de s’adapter à la dynamique actuelle du marché. Pour évaluer l’analyse centrée sur le consommateur, l’étude Public Safety LTE a également pris en compte les informations sur le Market Maker afin de mieux comprendre les consommateurs finaux, leur comportement et leurs habitudes d’achat.

Applications principales LTE de sécurité publique /utilisateurs finaux : applications vidéo, SIG, AVLS et cartographie, accès et sécurité VPN mobiles, CAO, accès à distance à la base de données, télémétrie et diagnostics à distance, transferts de données/multimédia en masse, PTT et voix sur LTE et applications de connaissance de la situation Segmentation supplémentaire

de la sécurité publique LTE :par Infrastructure (Radio Access Network, Evolved Packet Core & Policy et Mobile Backhaul & Transport) ; Solutions de gestion et d’intégration (intégration et test de réseau, gestion des appareils et services aux utilisateurs, services gérés, opérations et maintenance et cybersécurité) ; Appareils (smartphones et terminaux portables, routeurs et terminaux montés sur véhicule, tablettes et ordinateurs portables, dongles USB et autres) ; Régions d’abonnement (LTE privé et LTE commercial)

incluses : Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique], Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam], Europe [Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Reste d’Europe], Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud], Moyen-Orient et Afrique [Pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Vous avez des questions ? Demandez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000589/

The Insight Partners propose également des services de recherche personnalisés fournissant des recherches ciblées, complètes et personnalisées en fonction des objectifs de la clientèle ; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou un rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient ou l’Asie-Pacifique.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Personne à contacter :

Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876