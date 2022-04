Les dépenses des géants du marché des logiciels d’interview vidéo vont exploser | HireVue, InterviewStream, Jobvite

Identifiez les prévisions de ventes pour aider votre entreprise à conserver un inventaire adéquat, créez un plan exploitable avec la dernière édition publiée par The Insight Partners sur le marché mondial des logiciels d’interview vidéo pour réguler l’équilibre entre la demande et l’offre. Ce rapport de renseignement fournit une analyse complète du marché mondial des logiciels d’interview vidéo. Cela comprend une enquête sur les progrès passés, les scénarios de marché en cours et les perspectives d’avenir. Des données fidèles au marché sur les produits, les stratégies et les parts de marché des entreprises leaders de ce marché particulier sont mentionnées. Il s’agit d’un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport prédit en outre la taille et la valorisation du marché mondial au cours de la période de prévision.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

ClearCompany, HireVue, InterviewStream, Jobvite, Inc., Modern Hire, Shine, skeeled, Spark Hire, VidCruiter, Yello

Le marché des logiciels d’entretien vidéo a été valorisé à 176,1 millions de dollars US en 2019, et il devrait atteindre 407,5 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 11,3 % de 2020 à 2027.

Aperçu du marché des logiciels d’interview vidéo

Préférence croissante pour les entretiens vidéo dans le processus de recrutement

Recruter les meilleurs talents devient de plus en plus difficile chaque jour avec la tendance croissante à la compétition entre les candidats. Les entreprises doivent améliorer leur marque en embauchant des candidats dotés de bonnes compétences professionnelles et un logiciel d’entretien vidéo les aide à atteindre cet objectif. Ils pourraient analyser leurs stratégies de recrutement et mettre à jour leurs procédures pour rendre la procédure de recrutement plus efficace. Les entretiens vidéo rendent l’ensemble du processus de recrutement plus simple, plus fluide et plus confortable pour les recruteurs et les candidats. Ils rendent les processus de recrutement plus flexibles car les emplacements des entreprises et des candidats n’ont pas d’importance, et tant que les horaires sont synchronisés. Les entretiens vidéo sont bénéfiques pour les organisations de toutes tailles. Dans les conditions actuelles, la plupart des organisations utilisent cet outil pour les processus de sélection initiale afin d’économiser du temps et de l’argent, et la préférence pour ce processus augmente au milieu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage qui en découlent. Dans le processus de recrutement, de nombreuses organisations introduisent le programme d’entretiens vidéo en tant que test d’entretiens vidéo dans lequel les candidats sont embauchés non seulement sur leur CV (connaissances et expérience), mais également sur leurs capacités. Cette approche diminue le temps global consacré à chaque candidat, permettant ainsi aux employeurs d’examiner un plus grand nombre de candidats en même temps et de réduire les frais de recrutement. De plus, pour prendre de meilleures décisions de recrutement, il est également important de renforcer le travail d’équipe au sein du service de recrutement. L’interview vidéo aide les membres du personnel à partager leurs réflexions tout au long du processus ; ils pouvaient accéder, évaluer et commenter les enregistrements vidéo, à leur guise, puis comparer les candidats.

Le rapport segmente le marché mondial des logiciels d’interview vidéo comme suit :

Par type

Basé sur le Web

Application mobile

Par taille d’entreprise

PME

Grandes Entreprises

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Objectifs de l’étude

Définir, décrire et segmenter le marché mondial des logiciels d’interview vidéo en fonction du type, de la fonction, de l’application et de la région.

Fournir des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie)

Estimer la taille du marché mondial des logiciels d’interview vidéo en termes de valeur.

Étudier les tendances de croissance individuelles des fournisseurs du marché mondial des logiciels d’interview vidéo, leurs futures expansions et analyser leurs contributions au marché

Analyser stratégiquement les micro-marchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et la contribution au marché total, couverts par le marché mondial des logiciels d’entretien vidéo et diverses régions.

Pour suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les fusions et acquisitions et les lancements de nouveaux produits, dans Global Video Interviewing Software

Établir un profil stratégique des principaux acteurs du marché et analyser de manière approfondie leur position sur le marché et leurs compétences de base.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des logiciels d’interview vidéo :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche du marché Logiciel d’interview vidéo

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des logiciels d’interview vidéo.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Pilotes, tendances et défis du logiciel d’interview vidéo

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des logiciels d’interview vidéo Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des logiciels d’interview vidéo qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 et 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données



Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des logiciels d’interview vidéo?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial des logiciels d’interview vidéo?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial des logiciels d’interview vidéo?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?



