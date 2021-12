les compléments alimentaires 2021 Dynamique concurrentielle du et Perspectives mondiales 2028 | Amway, Abbott, Arkopharma Laboratoires, Bayer AG, Glanbia plc, Pfizer Inc., ADM, Carlyle Investment Management LLC

Un rapport commercial international sur les compléments alimentaires rend disponible un aperçu de l’industrie des aliments et des boissons qui prend de l’ampleur au cours des dernières années. Le rapport sur le marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données du marché afin de rendre ce rapport exhaustif. Il offre également un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou se faciliter un peu la vie. Le rapport d’analyse de marché des Compléments alimentaires de classe mondiale comprend la liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les facteurs clés influençant l’industrie Aliments et boissons.

Le rapport sur le marché des compléments alimentaires présente les sociétés suivantes, qui comprennent : – Amway, Abbott, Arkopharma Laboratoires, Bayer AG, Glanbia plc, Pfizer Inc., ADM, Carlyle Investment Management LLC, The Nature’s Bounty Co.., Nu Skin Enterprises, Inc , GlaxoSmithKline plc., Herbalife International of America, Inc., Nature’s Sunshine Products, Inc., Bionova, Ayanda, ZIJA INTERNATIONAL, Nutraceutics Corp., American Health, Inc., Bausch Health, Stepan Company, DuPont de Nemours

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des suppléments alimentaires, catégorise la taille du marché mondial des suppléments alimentaires (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des compléments alimentaires par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par produit (vitamine, acides aminés, probiotiques, oméga-3, peptides de collagène, acide folique, acide oxalique, magnésium, fer), forme (poudre, liquide, comprimés, gélules, gel), utilisation finale (nourrisson, enfants, adultes) , femmes enceintes, personnes âgées)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport