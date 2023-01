Les capteurs compatibles iot pour le marché de l’agriculture Tendances et dynamiques 2020-2030

La taille du marché mondial des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture devrait croître à un TCAC de 31,27 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Par rapport à d’autres méthodes, les techniques d’agriculture de précision devraient avoir une influence sur l’accélération du rythme des processus agricoles. L’agriculture de précision offre aux agriculteurs des rendements, une productivité et une rentabilité de production accrus, des conditions de travail plus saines, une meilleure santé des animaux et la capacité de renforcer différentes formes de durabilité. De plus, le nombre croissant de start-ups dans l’industrie Agri-Tech augmenterait la production globale. Cet aspect augmentera les capteurs mondiaux compatibles IoT pour le marché agricole au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des capteurs compatibles IoT

Les facteurs clés qui animent le marché mondial des capteurs compatibles IoT sont la sensibilisation et l’acceptation croissantes de l’IoT par les agriculteurs et l’augmentation des performances.

La mise en œuvre de nouvelles technologies dans les applications agricoles, telles que l’amélioration du suivi du bétail et l’identification des maladies, alimente également le développement du marché.

Les gouvernements du monde entier encouragent l’utilisation de méthodes agricoles modernes par les agriculteurs et offrent des incitations pour améliorer l’agriculture.

L’utilisation de capteurs et d’appareils IoT pour le suivi, la surveillance et la gestion a entraîné une productivité élevée des cultures et une rentabilité améliorée.

L’émergence de l’analyse Big-Data dans l’agriculture et le lancement d’applications mobiles spécifiques à l’agriculture génèrent de nouvelles opportunités sur le marché mondial. De plus, les développements de l’IoT, du Big Data, du Cloud Computing et de l’Intelligence Artificielle ont eu un impact positif sur la croissance du marché.

Les connaissances et compétences technologiques limitées des agriculteurs entravent la croissance du marché

Le marché mondial des capteurs compatibles IoT est limité par de lourds investissements en capital et des coûts technologiques élevés.

Les connaissances techniques et les compétences limitées des agriculteurs entravent la croissance du marché.

Le manque de confidentialité et de protection des données, combiné au manque de connectivité et d’infrastructure Internet dans l’industrie agricole, entrave le développement du marché mondial.

L’indisponibilité de solutions simples et cohérentes de collecte, de gestion et de traitement des données pose de nombreux défis aux capteurs mondiaux compatibles IoT pour le marché agricole.

Impact de COVID-19 sur le marché des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture :

Comme la plupart des activités de fabrication sont temporairement interrompues, l’épidémie actuelle de COVID-19 a définitivement eu un impact sur le secteur industriel, contribuant à une baisse significative de la production. Les agriculteurs et les grands propriétaires agricoles se concentrent actuellement sur leurs activités principales et ont détourné le processus de mécanisation ou de numérisation de l’agriculture. La pression croissante d’une production élevée, de ressources limitées et du manque de main-d’œuvre qualifiée et qualifiée motiverait les agriculteurs à accepter l’IdO pour l’agriculture. De plus, les subventions gouvernementales, la diminution des coûts du matériel IoT et la croissance constante du raffinement de la technologie IoT devraient encourager et permettre à davantage d’agriculteurs d’adopter et de mettre en œuvre l’agriculture IoT dans la phase de récupération du COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit les capteurs mondiaux compatibles IoT pour le marché de l’agriculture en fonction de l’offre, du type d’agriculture et de son application.

Sur la base de l’offre, le marché des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture a été segmenté en –

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Sur la base du type d’agriculture, le marché des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture a été segmenté en

L’agriculture de précision

Foresterie de précision

Surveillance du bétail

Surveillance des fermes piscicoles

Serre intelligente

Horticulture et orchidées

Sur la base de son application, le marché des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture a été segmenté en

Systèmes de surveillance du rendement

Cartographie du rendement

Engrais à taux variable

Cartographie des mauvaises herbes

Contrôleurs de pulvérisation variables

Topographie et limites

Cartographie de la salinité

Systèmes de guidage

Capteurs compatibles IoT pour le marché de l’agriculture: perspectives régionales

Le marché mondial des capteurs compatibles IoT dans l’agriculture est segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). En 2020, la plus grande part de marché des capteurs mondiaux compatibles avec l’IoT dans l’agriculture était détenue par l’Amérique du Nord, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le développement dans cette région est stimulé par l’adoption accrue des smartphones et la demande croissante d’une qualité alimentaire meilleure et améliorée. De plus, l’introduction des capteurs IoT a été publiquement adoptée dans la région Asie-Pacifique, et la croissance démographique rapide et le développement économique en hausse font de la région le marché à la croissance la plus rapide au monde.

Les principaux concurrents du marché mondial des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture comprennent –

Les capteurs mondiaux compatibles IoT pour le marché agricole sont très fragmentés, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent –

Deere et compagnie

Trimble Incorporé

Raven Industries Incorporée

Société AGCO

AgJunction Incorporated

Entreprise DeLaval

GEA Farm Technology Incorporé

Société Antelliq

AG Leader Technology Incorporé

Ponsse OYJ

Komatsu Limitée

Systèmes de positionnement Topcon Incorporé

DICKEY-john Corporation

Farmer’s Edge Incorporée

CropMetrics LLC.

Le rapport sur le marché des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des capteurs compatibles IoT pour l’agriculture couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Capteurs compatibles IoT pour l’analyse régionale du marché de l’agriculture comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Capteurs compatibles IoT pour le marché agricole : public cible