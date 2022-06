Les attentes du marché des tests sans fil et les tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des tests sans fil devrait passer de 10,5 milliards de dollars en 2021 à 19,1 milliards de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 6,9 ​​% entre 2022 et 2030. Le marché des communications sans fil a considérablement augmenté avec des appareils devant subir des tests sans fil efficaces pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils sont sûrs, fiables et sécurisés. L’intégration accrue des technologies sans fil permet des services de connectivité dans toutes sortes d’appareils et d’applications, tels que les smartphones, les appareils portables, les villes intelligentes, les voitures connectées, les maisons intelligentes, les réseaux intelligents et la santé en ligne. De plus, les solutions de test sans fil, telles que les tests UE, les tests de chipset et les tests de sécurité sans fil, se concentrent sur les performances et la qualité de l’expérience des dernières technologies. Il existe une vérification pré-silicium et une vérification post-silicium qui aident à améliorer la qualité et les performances des appareils, qui utilisent des protocoles sans fil tels que Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, LTE, 2G, 3G, 3GPP, 4G, 5G et NFC. .

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent une augmentation de l’adoption d’appareils électroniques intelligents, une augmentation des technologies sans fil et une augmentation de l’utilisation d’appareils intelligents. Une augmentation de l’utilisation des appareils intelligents dans les économies émergentes crée des opportunités de croissance pour le marché des tests sans fil. De plus, la croissance démographique et la pénétration accrue d’Internet sont des facteurs clés qui stimulent la demande d’appareils intelligents. Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée et les coûts élevés devraient entraver la croissance du marché des tests sans fil. Inversement,

Définition du marché mondial des tests sans fil

Les tests sans fil évaluent un appareil qui peut se connecter à d’autres appareils et réseaux et effectuer des tâches opérationnelles à l’aide de la connexion. Divers appareils sans fil sont testés en effectuant une série de tests pour vérifier la conformité réglementaire, l’interopérabilité des appareils, les performances et la sécurité des utilisateurs.

Moteurs de la dynamique du marché mondial des tests sans fil

: augmentation de l’utilisation des appareils

intelligents La technologie et la connectivité intelligentes sont les principaux moteurs des appareils intelligents, ce qui renforce les exigences de sécurité du produit. La croissance de l’adoption des appareils intelligents dans les pays émergents contribue à créer des opportunités pour diverses technologies. En outre, l’augmentation de la population et la saturation croissante d’Internet sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la demande de smartphones et d’appareils intelligents, ce qui peut contribuer à alimenter la croissance du marché des services de test sans fil. Les fonctionnalités avancées attirent l’attention des appareils intelligents, qui contribuent également à stimuler la croissance du marché. De plus, l’adoption des smartphones et des appareils intelligents a un impact énorme sur l’industrie des tests sans fil.

Restrictions : manque de main-d’œuvre qualifiée et coût élevé

Le coût des réseaux Wi-Fi va bien au-delà de leur prix d’achat, qui correspond au montant que vous payez pour le matériel et les logiciels au moment de l’installation. Selon Gartner, 80 % des coûts informatiques totaux surviennent après l’achat initial. Le réseau Wi-Fi prend en compte les coûts d’achat et les autres coûts qui surviennent pendant la durée de vie utile des unités, y compris les actifs incorporels. Le coût des antennes pour un smartphone 4G leader est généralement élevé. Avec l’adoption de la technologie 5G, les entreprises peuvent s’attendre à des augmentations significatives des coûts des composants au cours de l’année à venir, ce qui entraverait la croissance du marché des tests sans fil. Le manque de main-d’œuvre qualifiée limiterait la croissance du marché des tests sans fil.

Segmentation du marché mondial des tests sans fil

L’étude classe le marché des tests sans fil en fonction des offres, de la technologie et des applications sur une base régionale et mondiale.

Perspectives par transaction (ventes, milliards USD, 2017-2030) Services d’

équipement Perspectives technologiques (ventes, milliards USD, 2017-2030) Wi- Fi Bluetooth 2G/3G 4G/LTE 5G Perspectives par application (ventes, milliards USD, 2017- 2030) milliards de dollars US, 2017-2030) Électronique grand public Informatique et télécommunications Automobile Énergie Énergie Santé Autres Perspectives par région (ventes, milliards de dollars US, 2017-2030) Amérique du Nord VERS États-Unis Canada Mexique Europe Allemagne Italie France Royaume-Uni États-Unis Espagne Pologne Russie

Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis États

Afrique

du Nord Afrique

Reste de la MEA

Le segment des équipements détient la plus grande part de marché, offrant

En offrant, le marché mondial des tests sans fil est divisé en équipements et services. Le segment des équipements a été le plus grand contributeur au marché, avec une part de 68,4 % en 2021.

Les G-Teams sont utilisées pour tester les signaux du réseau afin d’améliorer et de maintenir l’efficacité et la vitesse du réseau. Les avancées technologiques dans les réseaux et les communications, telles que la 4G et la 5G, intégrées aux appareils intelligents, influencent l’adoption de ces réseaux sans fil par diverses entreprises.

La croissance des tendances de l’IdO et de l’IA et la demande accrue de technologie 5G dans les économies émergentes sont susceptibles d’offrir des opportunités rentables pour les équipements de test sans fil. Une augmentation des progrès et des innovations dans les technologies sans fil stimule la croissance du marché des tests sans fil. La fusion, l’acquisition et l’association d’acteurs majeurs pour développer des technologies de pointe devraient également créer des opportunités sur le marché des tests sans fil au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des tests sans fil a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période d’étude. L’Asie-Pacifique est analysée en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et dans le reste de l’Asie-Pacifique. La région devrait croître au TCAC le plus élevé en raison de l’adoption des technologies sans fil et de la forte demande d’appareils intelligents.

La transformation rapide des appareils automatisés en appareils autonomes en raison de l’intégration et de l’avancement des technologies IoT et AI stimule la demande du marché pour les tests sans fil. L’Asie-Pacifique est le plus grand fournisseur de l’industrie automobile avec une économie en croissance et des progrès dans la technologie de connectivité. L’adoption accrue de technologies de pointe dans les secteurs de l’automobile et des télécommunications et l’augmentation du nombre d’économies en développement devraient créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Acteurs clés du marché sur le

marché mondial des tests sans fil Le marché mondial des tests sans fil est hautement concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. . La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion de leurs opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de relations solides avec des partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial sont :

Groupe SGS

Bureau Veritas

Corporation Anritsu

DEKRA SE

Intertek Group plc.

Rohde & Schwarz GmbH & Co.

TÜV

Rhénanie EXFO Inc.

solutions viavi inc.

Essais électromagnétiques, Inc.