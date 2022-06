Les attentes du marché des pilotes d’urgence LED et les tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Description

Selon Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des pilotes d’urgence LED devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2022 à 2030. Les pilotes LED sont conçus pour les sorties intérieures et extérieures, l’humidité, les températures froides, les allées lumineuses, downlights et installations de classe 2. Fournit des opérations AC et d’urgence. Il garantit que l’éclairage est fourni de manière cohérente et automatique pendant une période de temps suffisante lors d’une panne de courant ou de certaines urgences pour permettre aux personnes piégées dans de telles situations de panne d’électricité d’évacuer en toute sécurité. Les drivers LED de secours permettent aux luminaires LED de servir d’éclairage de secours. La demande exponentielle de systèmes d’éclairage éconergétiques des résidences,

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des pilotes d’urgence à LED

La pandémie de COVID-19 a touché toutes les industries du monde en 2020. À la suite de cette pandémie, le COVID a eu un impact significatif sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. La Chine est un centre de production de matières premières. Cependant, la propagation de la pandémie en Chine a affecté les activités d’exportation. Les verrouillages initiés par le gouvernement dans la plupart des pays ont eu un impact négatif sur les activités de fabrication et la demande de dispositifs à semi-conducteurs, ce qui, à son tour, entrave la croissance du marché des pilotes de LED.

Portée du marché mondial des pilotes d’urgence à LED

L’étude classe le marché des pilotes d’urgence à LED en fonction du produit, de l’utilisation finale et de l’application, sur une base régionale et mondiale.

Par produit (chiffre d’affaires, millions de dollars, 2017-2030)

Fusible CC externe Pas de fusible CC externe

Par utilisation finale (M$ de revenus, 2017-2030)

Résidentiel

Industriel

Commercial

Par application (M$ de revenus, 2017-2030) Luminaires

linéaires intérieurs Luminaires

grande hauteur

Luminaires intégrés

Autres

Il est à noter que le segment des systèmes de commande d’urgence à LED industriels représente la plus grande part de marché par utilisation finale

En 2021, le nombre croissant de projets de construction dans le monde a favorisé les perspectives de croissance de l’éclairage de secours. Parce que la lumière naturelle ne maintient pas un niveau d’éclairage suffisant. Par exemple, les sous-sols, les couloirs internes ou les ombres des bâtiments voisins. Supposons que toute zone de travail, y compris sous les structures de support temporaires, par exemple les plates-formes de coffrage, n’est pas suffisamment éclairée par l’éclairage de secours. Dans ce cas, un éclairage de secours supplémentaire doit être installé pour éclairer la zone de travail et permettre une sortie en toute sécurité.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique a le TCAC le plus élevé sur le marché des pilotes d’urgence à LED, car les gouvernements de la région promeuvent activement l’adoption de l’éclairage de secours. De plus, la Chine est la plaque tournante des matières premières et des fournisseurs de LED, créant une opportunité de croissance lucrative pour le marché.

Acteurs clés du marché mondial Pilote d’urgence LED

Dengfeng Ltd Garantie d’éclairage de secours

KinaLED Bodine McWong International Jialinghang Electronic Engineering IOTA AC Electronics Shenzhen ATA Technology Shenzhen KVD Technology Philips Fulham Hatch Lighting