Les attentes du marché des boulons aveugles et les tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des boulons aveugles devrait passer de 3 797,0 millions USD en 2021 à 5 770,2 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2030 . Des facteurs tels que l’augmentation de la construction et de la défense et de la fabrication d’avions commerciaux pourraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché des boulons aveugles. Cependant, la sélection des boulons aveugles appropriés nécessite une taille et une résistance adaptées, ce qui nécessite de l’expérience. Au cours de la période de prévision, cela pourrait étouffer la croissance du marché des boulons aveugles.

De plus, les gouvernements se concentrent sur l’augmentation de leurs budgets de défense pour acquérir les avions militaires les plus modernes afin d’améliorer leur force de défense. Tous ces facteurs ont un impact sur la croissance globale de la région sur le marché des boulons aveugles. En Europe, une augmentation de l’activité de construction devrait stimuler le marché des boulons aveugles au cours de la période de prévision.

De plus, la pandémie de COVID-19 a arrêté la production de boulons aveugles et d’autres composants, en raison de fermetures prolongées dans de grands pays tels que les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne. Cela a considérablement ralenti la croissance du marché des boulons aveugles par rapport aux derniers mois, qui devrait se poursuivre en 2021.

Définition du marché mondial des boulons aveugles

Un boulon aveugle est une fixation installée pour offrir plus de résistance et de longues performances. Les boulons aveugles se composent du manchon, du collier et de la goupille en acier, qui sont installés d’un côté du matériau à assembler, formant un joint étanche qui serre le boulon pour connecter quelques matériaux supplémentaires.

Dynamique du marché mondial des boulons aveugles

Moteurs : Croissance dans l’industrie de l’ingénierie lourde

L’augmentation des investissements dans les infrastructures et le marché industriel a développé une meilleure base pour la croissance de l’ingénierie et des machines. La demande d’outils, de boulons et de fixations sur les principaux marchés est en augmentation, ce qui stimule la croissance du marché des boulons aveugles. Outre les marchés traditionnels des exportateurs de boulons aveugles, les marchés des pays d’Europe centrale et orientale recèlent également un énorme potentiel. Le secteur de l’ingénierie et des machines dans les marchés émergents attire énormément l’attention des investisseurs étrangers car ils peuvent profiter de divers avantages en termes de coûts de fabrication, de technologie et d’innovation. Dans les années à venir, la croissance du marché de l’ingénierie et des machines devrait stimuler le marché des boulons aveugles.

Contraintes : Taux de change fluctuants

La majeure partie du commerce des boulons aveugles est dominée par le dollar et l’euro. Le taux de change des monnaies locales avec le dollar ou l’euro affecte les prix globaux des boulons aveugles. Le marché dépend fortement des exportations, des importations et des prix des matières premières (acier et fer), où les échanges se font principalement en dollars ou en euros. Les pays asiatiques sont le centre de l’industrie de fabrication de boulons aveugles. De nombreux pays de la région ont récemment enregistré un affaiblissement de leur monnaie locale, affectant les bénéfices des fabricants de boulons aveugles.

Portée du marché mondial des boulons aveugles

L’étude classe le marché des boulons aveugles en fonction du type de produit, du diamètre, de la qualité et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

À toute épreuve

Mur fin

Par diamètre Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

M8

M10

M12

M16

Les autres

Perspectives par catégorie ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

8.8e année

10.9e année

316e année

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Construction

Chemin de fer

Aérospatial

Marin

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des poids lourds représente la plus grande part de marché, par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des boulons aveugles est divisé en murs lourds et fins. Le segment des poids lourds a dominé le marché en 2021. Les boulons aveugles à usage intensif ont une fixation aveugle plus courte et offrent des performances améliorées. C’est la solution de fixation idéale pour les profilés en acier lourds.

Les transferts aveugles sont largement utilisés pour les opérations intensives en raison d’un dégagement en profondeur jusqu’à 30 mm, d’une plage de serrage maximale de 47 mm, d’une épaisseur de fixation minimale et d’une force de traction élevée. La demande de transferts aveugles est stimulée par la croissance de l’industrie manufacturière et automobile des pays en développement. En outre, une augmentation de la demande de transferts aveugles dans les régions en développement, telles que l’Afrique/Moyen-Orient, certaines parties de l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et l’Europe de l’Est, devrait dépasser la demande dans certains pays développés. Ces dernières années, il y a eu une augmentation des investissements dans les infrastructures industrielles et des dépenses en capital pour l’industrie automobile dans les pays en développement, en particulier en Chine et en Inde. En outre, la Chine développe son secteur industriel pour répondre à la demande croissante du secteur de la consommation. En Inde,

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché des boulons aveugles est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Le marché Asie-Pacifique comprend la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Malaisie et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine est le premier marché représentant 35,9 % du marché total de l’Asie-Pacifique.

De plus, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide après l’Asie-Pacifique avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. La demande de boulons aveugles en Amérique du Nord découle principalement de la production et du développement dans plusieurs industries d’utilisation finale telles que la construction, l’automobile, l’aérospatiale et les machines. Les industries automobile et aérospatiale accélèrent le besoin de boulons aveugles. En outre, la demande croissante des industries de la machinerie et de la construction stimule également la croissance du marché des boulons aveugles. Les États-Unis se classent au premier rang dans l’industrie automobile et aérospatiale en Amérique du Nord.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des boulons aveugles

Le marché mondial des boulons aveugles est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des boulons aveugles sont :