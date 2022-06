Les attentes du marché de l’emballage industriel et les tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’emballage industriel était évalué à 61 USD . 3 milliards en 2020 , et on estime qu’il atteindra 75 USD . 3 milliards d’ ici 2027 , enregistrant un CAGR de 3 . 5 % sur la période 2021 – 2027 . Le volume croissant de ressources et de produits transportés dans diverses régions est l’un des principaux facteurs qui a conduit à l’importance de l’emballage industriel en vrac . Les emballages utilisés pour le stockage et le transport de substances liquides et granulées en vrac, telles que les solvants alimentaires, les produits chimiques et pharmaceutiques, les ingrédients et les équipements industriels, entre autres, en grandes quantités, sont considérés dans le cadre du marché des emballages industriels .

La tendance croissante à la durabilité, renforcée par la réglementation dans plusieurs pays, a accru la demande de recyclage et de réutilisation dans le secteur de l’emballage industriel . Les principaux moteurs de la croissance de ce marché sont l’avènement de matériaux d’emballage durables et recyclables, l’augmentation constante de l’activité de construction et la demande croissante de matériaux de transport d’aliments et d’emballages à l’échelle mondiale .

De plus, le besoin accru de réduire les coûts logistiques, la nomenclature et d’améliorer l’efficacité globale de la chaîne d’approvisionnement devrait stimuler les investissements et l’innovation parmi les fabricants d’emballages industriels au cours de la période de prévision . Les entreprises et les gouvernements ont soutenu ces facteurs axés sur la revendication des mesures nécessaires pour réduire le gaspillage d’emballages . Ces tendances devraient stimuler le marché de l’emballage industriel au cours de la période de prévision .

COVID – 19 Impact sur l’emballage industriel mondial

La pandémie de COVID – 19 et la fermeture mondiale ont eu un impact sur l’activité industrielle mondiale . Le manque de disponibilité des matières premières nécessaires au processus de fabrication, les pénuries de main-d’œuvre, les interruptions de la chaîne d’approvisionnement, les changements de prix qui pourraient conduire la production du produit final à gonfler et à dépasser le budget, les problèmes d’expédition, etc. sont quelques-unes des répercussions du confinement . Vers mai 2020, plusieurs de ces industries redémarreront leurs activités . Les retards de commande et les délais de livraison tout au long de la chaîne d’approvisionnement des emballages pourraient être prolongés jusqu’au deuxième trimestre de 2021 en raison des interruptions des quatre premiers mois de 2020 .

L’épidémie a en outre créé une pression d’approvisionnement à court terme sur les fabricants d’emballages industriels, car les fournisseurs de matières premières du monde entier ont fonctionné avec une efficacité réduite . La plupart des entreprises d’emballage des pays d’Asie-Pacifique n’ont géré que 50 % de leurs capacités de production en raison de la situation de confinement dans de nombreux pays . Les fabricants de matériaux d’emballage, comme les boîtes en contreplaqué, les caisses en bois et les boîtes en carton ondulé, ont été confrontés à des problèmes de pénurie de matières premières sans précédent, ce qui a entraîné un ralentissement du rythme pour répondre à la demande croissante . En outre, l’apparition rapide du virus a eu un impact significatif sur les marchés mondiaux du transport maritime . La demande de marchandises a connu un effondrement, en particulier en provenance de Chine, et a provoqué un effet d’entraînement sur tout, des emballages de marchandises aux porte-conteneurs .

Dynamique du marché mondial de l’emballage industriel

Moteurs : Émergence de matériaux d’emballage durables et recyclables

Les solutions d’emballage durables et biodégradables trouvent de plus en plus d’applications dans les emballages industriels en raison du faible impact environnemental, de l’accent croissant mis sur la recyclabilité et la durabilité, de l’accent mis par le gouvernement sur la gestion efficace des emballages et de l’interdiction croissante du plastique . En raison de la disponibilité des informations, une plus grande sensibilisation des consommateurs a forcé les fabricants d’emballages à fournir des emballages plus respectueux de l’environnement tout au long de la chaîne d’approvisionnement .

Bien que l’interdiction de quelques matériaux d’emballage, tels que le polystyrène, les sacs en plastique et le plastique à usage unique , n’influence peut-être pas de manière significative les emballages industriels, le thème et l’orientation du marché global de l’emballage indiquent une tentative déterminée d’afficher une conduite responsable . Le fait de ne pas suivre les progrès de l’industrie peut entraîner l’impact néfaste de lois sévères qui finiront par interdire certains types d’emballage .

Contraintes : changements dynamiques dans les normes réglementaires en raison des préoccupations environnementales croissantes

En raison des préoccupations environnementales croissantes, des changements dynamiques dans les réglementations réglementaires devraient entraver l’expansion mondiale parmi les moteurs du marché . Les problèmes de réglementation et les tests de revalidation nécessitent que les fournisseurs d’emballages gèrent les modifications matérielles ou importantes de l’approvisionnement . En raison de l’évolution continuelle des normes réglementaires, cette procédure est devenue extrêmement dynamique .

Dans l’Union européenne, la directive sur les plastiques à usage unique et la publication du nouveau Green Deal européen de la Commission européenne ont entraîné une forte dynamique, qui s’intensifiera même en 2020 . Par conséquent, les principaux aspects du cadre juridique européen pour les matières plastiques sont actuellement en cours de révision . De plus, aux États-Unis, des interdictions à l’échelle de l’État contre le plastique sont mises en place . Huit États ont adopté une législation interdisant le plastique à usage unique, et trois États ( Californie , Hawaï et Oregon ) l’ ont mise en vigueur en février 2020 .

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’emballage industriel en fonction du produit et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Conteneur de vrac intermédiaire ( IBC )

Sacs

Tambours

Seaux

Autres produits ( caisses et bacs )

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Automobile

Nourriture et boisson

Produits chimiques et pharmaceutiques

Pétrole et gaz et pétrochimie

Bâtiment et construction

Autres industries utilisatrices finales

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des sacs devrait représenter la plus grande part de marché par produit

Par produit, le marché mondial de l’emballage industriel est segmenté en IBC, sacs, seaux, fûts et autres produits . En 2020, le segment des sacs représentait le plus important 54 . 1 % de part de marché sur le marché mondial de l’emballage industriel . Les sacs sont principalement utilisés dans les soins de santé, l’alimentation, les boissons, le bâtiment et la construction en raison de leurs caractéristiques et avantages, tels que la durabilité, la transparence, la commodité et la facilité de transport . L’évolution rapide vers des solutions d’emballage durables incite davantage les fournisseurs de sacs à innover et à fournir des sacs recyclables ou durables à des fins industrielles . Par exemple, ExxonMobil propose une gamme de polymères PE performants, notamment Exceed XP et ExxonMobil HDPE, entre autres produits, pour créer plusieurs opportunités de création de solutions de sacs à usage intensif différenciées et durables .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Région – Wise, le marché mondial de l’emballage industriel a été segmenté en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial de l’emballage industriel au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents domestiques tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde .

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3 . 1 % au cours de la période de prévision . Les programmes de recherche et d’ innovation ( R&I ) de l ‘ Union européenne ont fermement soutenu le développement de technologies et de solutions industrielles qui permettent à l ‘ industrie manufacturière européenne de tirer pleinement parti des technologies de pointe . Cela promeut les technologies intelligentes dans les emballages industriels, créant davantage d’opportunités pour le marché britannique .

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . Greif Inc. , Amcor, Berry Global Inc . , Mondi, Sonoco, International Paper, Orora Limited, Sigma Plastics Group et Mauser Packaging Solutions sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’emballage industriel.