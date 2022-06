Les attentes du marché de la nutrition clinique et les tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la nutrition clinique devrait passer de 33 721,24 millions USD en 2021 à 57 456,8 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 6,1 % de 2022 à 2030 . Diagnostiquer la nutrition clinique et traiter les maladies qui affectent l’absorption intestinale, l’apport et le métabolisme des constituants de l’alimentation, et aider à promouvoir la santé en prévenant les maladies liées à l’alimentation. Il fonctionne dans les établissements de soins aigus et ambulatoires, y compris la dialyse rénale, le diabète, la réadaptation cardiaque, la pédiatrie, le soutien nutritionnel, le cancer, les centres de bien-être, la traumatologie et les programmes d’intervention communautaires.

Il y a une augmentation de la demande de nutrition clinique en raison d’une augmentation des maladies chroniques et liées au mode de vie telles que les maladies inflammatoires de l’intestin et le diabète sucré. De plus, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de la population des baby-boomers contribuent davantage à la croissance du marché. De plus, l’augmentation des investissements en R&D réalisés par le gouvernement dans le secteur de la santé stimule la croissance du marché de la nutrition clinique.

Cependant, le manque de sensibilisation et les réglementations strictes freinent la croissance du marché. Au contraire, augmentation des progrès de la nutrition clinique. En outre, l’augmentation de la demande de nutrition clinique dans les pays émergents tels que l’Asie-Pacifique et la LAMEA et l’augmentation de l’utilisation des produits nutritionnels à domicile devraient offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché mondial de la nutrition clinique.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/clinical-nutrition-market

Définition du marché mondial de la nutrition clinique

La nutrition clinique est un produit pharmaceutique qui aide à maintenir le patient en bonne santé. Il aide à améliorer le système métabolique en fournissant des suppléments tels que des vitamines, des minéraux et autres.

Dynamique du marché mondial de la nutrition clinique

Facteurs : Augmentation de l’incidence du cancer et des maladies du système nerveux central (SNC)

L’incidence croissante du cancer et des maladies du système nerveux central (SNC) stimule la croissance du marché mondial de la nutrition entérale. Les produits de nutrition clinique sont considérés comme l’une des meilleures alternatives lors du traitement du cancer et des maladies du SNC pour éviter les carences nutritionnelles du corps humain pour un fonctionnement optimal des différents organes. Le cancer peut modifier le métabolisme de l’absorption des nutriments dans le corps d’un patient ; par conséquent, ils ont besoin d’une bonne nutrition. Le cancer peut entraîner une malnutrition et une perte de poids; par conséquent, les patients doivent être alimentés en nutriments en continu. La nutrition clinique est l’une des meilleures solutions au problème.

Ainsi, l’augmentation de l’incidence du cancer et des maladies du système nerveux central (SNC) à travers le monde devrait stimuler le marché de la nutrition clinique dans un avenir proche.

Contraintes : méconnaissance de la nutrition clinique

Bien que l’augmentation de la demande de nutrition clinique soit à la hausse, un manque de sensibilisation aux soins de santé, à l’alimentation et à ceux-ci a été constaté. Les individus ne sont pas conscients de la disponibilité de la nutrition clinique et ce manque de sensibilisation peut être observé dans les pays développés et en développement. Les carences et les troubles sont observés principalement en raison du manque de bonnes connaissances sur les vitamines et la nutrition et également en raison de la disponibilité d’informations erronées. Malheureusement, l’éducation et le soutien primaire à la santé et à l’hygiène ne sont pas au niveau requis. Pour cela, de nombreuses campagnes ont été menées pour faire connaître les bienfaits cliniques de la nutrition pour différentes maladies. Pourtant, il y a encore un manque de sensibilisation concernant la nutrition clinique pour diverses maladies.

Segments du marché mondial de la nutrition clinique

L’étude classe le marché de la nutrition clinique en fonction de la voie d’administration, de l’application et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par voie d’administration Perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Oral

Entérale

Parentéral

Par Application Outlook ( Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Cancer

Maladies neurologiques

Problèmes gastro-intestinaux

Troubles métaboliques

Les autres

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/clinical-nutrition-market?opt=2950

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Pédiatrique

Adultes

Gériatrique

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment oral représente la plus grande part de marché

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la nutrition clinique est classé en oral, entéral et parentéral. Le segment oral a dominé le marché en 2021 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Oral Nutrition sont des liquides stériles, des semi-solides ou des poudres, qui fournissent des macro et micro nutriments. La nutrition orale est la voie d’administration qui contient des aliments riches en produits énergétiques et protéiques. Ceux-ci sont généralement disponibles sous forme de préparations liquides ou disponibles dans des boissons, des soupes et des desserts afin qu’ils soient faciles à consommer.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/clinical-nutrition-market

Le supplément nutritionnel oral est largement utilisé dans les établissements de santé aigus et communautaires pour les personnes qui ne peuvent pas répondre aux besoins nutritionnels par le biais de l’alimentation orale. En outre, une augmentation de l’incidence des maladies chroniques offre des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la nutrition clinique orale. Par exemple, le Réseau international pour le traitement et la recherche sur le cancer a déclaré que les maladies chroniques, y compris le cancer et les troubles digestifs dans les régions en développement du monde, ont un large bassin de patients atteints de diverses maladies chroniques. Cela augmenterait la demande de suppléments nutritionnels cliniques oraux.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la nutrition clinique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est étudiée à travers la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette région est densément peuplée, l’Inde et la Chine étant les pays les plus peuplés.

Sa croissance est complétée par l’augmentation de la demande d’infrastructures de santé, le développement du secteur de la R&D, l’augmentation des réformes de la santé, l’augmentation du nombre d’hôpitaux dans les pays émergents et les avancées technologiques dans le domaine de la santé. En outre, l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison d’une importante population gériatrique, avec la Chine et l’Inde au premier plan.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la nutrition clinique

Le marché mondial de la nutrition clinique est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que les partenariats, les acquisitions, le développement de produits, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/clinical-nutrition-market

Les principaux acteurs du marché sont :