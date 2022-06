Les attentes du marché américain des tests ésotériques et les tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché américain des tests ésotériques devrait augmenter de 9,5 milliards de dollars d’ici 2030 , contre 5,7 milliards de dollars en 2021 , à un TCAC de 6,7 % de 2022 à 2030 . La population américaine est très sensibilisée à la santé et, par conséquent, les tests ésotériques ambulatoires sont courants. Les tests ésotériques sont largement utilisés en raison de leur utilisation croissante dans le traitement de maladies graves telles que le cancer et les troubles génétiques et des stratégies de vente et de marketing agressives suivies par les vendeurs sur le marché des tests ésotériques.

Les progrès technologiques ont été le moteur du domaine des diagnostics cliniques. La technologie permet des opérations à grande échelle dans les laboratoires cliniques grâce à l’automatisation des tests de diagnostic. Cela a également permis de minimiser le temps nécessaire pour effectuer un test particulier. Lors de l’utilisation des méthodes conventionnelles à l’échelle du laboratoire, il existe un risque élevé d’erreurs appelées erreurs humaines, c’est-à-dire des erreurs causées par des limitations humaines. En utilisant la technologie dans les opérations de laboratoire, les risques d’erreurs ont été minimisés.

Définition du marché des tests ésotériques

Les tests ésotériques comprennent les tests de substances ou de molécules rares et ne sont pas effectués lors des tests de routine. Cela nécessite des professionnels hautement qualifiés et des équipements avancés et sophistiqués. Ils sont principalement réalisés dans des laboratoires référencés où le prélèvement est soit envoyé par le médecin ou l’hôpital (tests hospitaliers) soit par le patient lui-même (tests ambulatoires).

Impact du Covid-19 sur le marché américain des tests ésotériques

Les États-Unis sont le pays le plus touché en ce qui concerne l’infection au COVID-19, signalant près de 32,8 millions de cas en mai 2021. Le pays a également signalé 583 000 décès dus à la pandémie. La pandémie a touché la population et les industries, y compris l’industrie du diagnostic clinique. Le rythme des fusions et acquisitions s’est ralenti dans le secteur des diagnostics cliniques et des tests ésotériques. Plusieurs segments des tests de laboratoire de routine et des tests ésotériques ont signalé une baisse des revenus en raison du changement d’orientation vers la gestion de l’infection au COVID-19. La plupart des fournisseurs du marché des tests ésotériques, tels que Quest Diagnostics, LabCorp et BioReference Laboratories, se sont concentrés sur la fourniture de services de test pour COVID-19. Pour améliorer l’accès aux tests COVID-19 dans tout le pays, les entreprises ont collaboré.

Par exemple, Quest a collaboré avec CVS ​​Health, Walmart et d’autres pour améliorer l’accès à leur menu de test COVID-19. BioReference a soutenu les organisations sportives dans la gestion de l’infection au COVID-19. Le segment des tests ambulatoires sur le marché des tests ésotériques a connu une croissance exponentielle alors que la pandémie obligeait les gens à rester chez eux. Le marché des tests ésotériques aux États-Unis a été impacté positivement en raison de la pandémie et devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des tests ésotériques aux États-Unis

Moteurs : Inclinaison vers la médecine personnalisée

Les médicaments de précision et les médicaments personnalisés sont de plus en plus utilisés dans le secteur de la santé. La médecine de précision consiste à administrer le bon médicament au bon patient au bon moment. D’autre part, les médicaments personnalisés fournissent des médicaments adaptés spécifiquement à un certain patient. L’idée de la médecine de précision a été facilitée par les sociétés pharmaceutiques effectuant de la recherche et du développement aux niveaux moléculaire et génétique pour comprendre la susceptibilité d’une personne à diverses maladies.

Contraintes : tests moins effectués et coût élevé

Les tests ésotériques font partie des services de diagnostic clinique pour effectuer des tests de diagnostic pour les maladies rares et les substances ou molécules rares. Ils ne sont pas effectués dans des laboratoires cliniques réguliers. Il s’agit de tests à faible volume effectués uniquement sur ordonnance ou en consultation avec un médecin pour identifier le cancer et les troubles génétiques. Pour effectuer des tests ésotériques, il faut un professionnel de la santé hautement qualifié et qualifié qui peut manipuler un équipement de diagnostic avancé. L’équipement utilisé pour effectuer les tests ésotériques est basé sur diverses technologies d’analyse et de diagnostic telles que l’immunoessai par chimioluminescence (CLIA) et l’essai immuno-enzymatique (ELISA), la RT-PCR, la LC-MS/MS, la cytométrie en flux, la biopsie liquide, séquençage de gènes et radioimmunodosage.

Opportunités : Utilisation croissante des diagnostics compagnons pour la sélection de la thérapie

Les diagnostics compagnons identifient un changement génétique ou protéomique, tel qu’un changement dans un seul gène ou l’expression d’une protéine ou de sa structure. Ils sont très utiles dans les essais cliniques pour rassembler des groupes de test afin de produire des résultats avec une efficacité maximale. Dans les essais cliniques, les diagnostics compagnons aident à identifier les patients qui bénéficieraient le plus d’un produit thérapeutique particulier et les patients risquant de souffrir d’effets secondaires graves. Il aide également à surveiller la réponse à un traitement spécifique pour obtenir une sécurité et une efficacité maximales.

Segment de marché américain des tests ésotériques

L’étude classe le marché américain des tests ésotériques en fonction du type, de la technologie et du type de patient .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Endocrinologie

La génétique

Immunologie

Maladie infectieuse

Oncologie

Les autres

Par Perspectives technologiques ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Immunoessai

LC-MS/MS

RT-PCR

Cytométrie en flux

Séquençage des gènes

Les autres

Par type de patient Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Dépistage en hospitalisation

Dépistage ambulatoire

Le segment des maladies infectieuses devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché est segmenté en maladies infectieuses, endocrinologie, oncologie, immunologie, génétique et autres. En 2020, le segment des maladies infectieuses dominait le marché avec une part de marché de 27,50 % sur le marché américain des tests ésotériques. L’intérêt croissant pour le domaine de la microbiologie est le résultat de l’incidence croissante des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont le résultat d’agents pathogènes de taille microscopique. Il comprend des agents pathogènes tels que des bactéries, des virus et des protozoaires.

Ces agents pathogènes provoquent des maladies soit en perturbant les fonctions corporelles, soit en stimulant le système immunitaire de l’hôte pour produire une réponse immunitaire défensive, provoquant de la fièvre et une inflammation. Les maladies infectieuses peuvent facilement se propager par divers milieux tels que la nourriture, l’eau et l’air. Une telle contamination se produit généralement lorsqu’une personne en bonne santé rencontre la personne infectée et que l’infection se propage par voie aérienne ou par contact. Ces maladies peuvent également se propager par d’autres organismes tels que les moustiques, les rats et les chauves-souris appelés vecteurs.

Principaux acteurs du marché sur le marché américain des tests ésotériques

Les principaux concurrents sur le marché américain des tests ésotériques sont :

Société de laboratoire d’Amérique

Laboratoires médicaux Mayo

Société de santé Opko

Invités

Une myriade de génétique

Gestion Miraca Inc

Santé génomique

Génétique Fulgent Inc

La concurrence sur le marché est élevée et est principalement motivée par les avancées technologiques et les collaborations avec les établissements de santé et les médecins. Très compétitif, majoritairement dominé par les leaders du marché. Il est nécessaire de mettre à jour en permanence le catalogue de tests en ajoutant de nouveaux tests. LabCorp ou Laboratory Corporation of America Holdings est une société leader dans le domaine des sciences de la vie qui fournit des services de diagnostic et de développement de médicaments. LabCorp opère sous deux segments, LabCorp Diagnostics et LabCorp Drug Development. Le segment des diagnostics vise à fournir des services de diagnostic par l’intermédiaire de ses laboratoires cliniques.

