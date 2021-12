Les Appareils Connectés à l’Internet des Objets (IoT) Offrent d’Énormes Opportunités avec d’Éminents acteurs clés Cisco, Honeywell, Intel, GE, IBM, Rockwell Automation, ABB, Siemens, Bosch, Huawei

Les appareils connectés à l’IoT représentent une part importante de l’industrie de la communication et de l’informatique dans le monde entier. Les appareils connectés à l’IoT font partie des réseaux de communication et des technologies cloud. Ces appareils constituent des adresses IP uniques qui peuvent être utilisées pour échanger et communiquer efficacement des données.

La valeur révolutionnaire créée par les appareils connectés IoT dans de nombreux secteurs est le facteur clé de la croissance du marché mondial des appareils connectés IoT.

La technologie offre des informations en temps réel sur les actifs de l’entreprise qui permettent aux organisations de réduire les dépenses opérationnelles, les services inutiles et les temps d’arrêt imprévus.

En 2018, Microsoft a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans la technologie IoT afin de créer une plate-forme facile à utiliser pour son public cible. En juin 2020, Microsoft a acquis CyberX.

L’ancienne entreprise vise à étendre ses capacités de sécurité Azure IoT existantes et à les étendre aux appareils actuels ainsi qu’à ceux utilisés dans la technologie opérationnelle, les scénarios d’infrastructure et l’IoT industriel.

Acteurs Clés

Acteurs Clés

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des appareils connectés IoT. Les facteurs d’influence incluent les dépenses élevées en nuage par un maximum d’acteurs et l’intégration d’analyses avancées dans la plupart des processus.

De plus, la région nord-américaine détenait une part importante en raison de la présence d’acteurs majeurs dans des pays comme les États-Unis. La croissance dans la région européenne est attribuée à l’augmentation des activités de recherche et des opportunités de financement et d’investissement utilisées par les principaux acteurs opérant dans les pays européens.

Divers facteurs, contraintes et opportunités sur le marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT) sont analysés en détail dans le rapport. Les principaux facteurs qui font croître le marché global sont discutés à fond, ainsi que son impact sur les ventes des différents types de produits.

Le rapport présente également des facteurs restrictifs susceptibles de freiner la croissance du marché. De plus, les différentes opportunités qui propulseront le marché à l’avenir et apporteront de nouvelles pistes de croissance aux principaux acteurs du marché sont discutées en détail.

En dehors de cela, le rapport couvre diverses collaborations, fusions et acquisitions, expansions régionales, lancements de nouveaux produits et pipelines de produits pour les principaux acteurs impliqués sur le marché.

Des informations quantitatives et qualitatives évidentes sur les segments sont couvertes dans le rapport ainsi que des analyses prévisionnelles de tous les segments qui devraient modifier le marché à l’avenir sont décrites en détail. L’analyse segmentaire met également en évidence des détails sur différents aspects qui influenceront le marché.

Segmentation du Marché

 Par Composante

 Plate

Solutions et Services

Par Plateforme (Valeur)

Gestion des Appareils

Plateforme Cloud

Gestion du Réseau

Par Solution (Valeur)

Analyse de Streaming En Temps Réel

 Sécurité

Gestion des Données

Surveillance à Distance

Gestion des Bandes Réseau

 Par utilisation finale (Valeur)

NL EN

 Détail

 Gouvernement

 Soins

 Fabrication

 Agriculture

Énergie Durable

 Transport

IT & Télécom

Autres

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport donne au poursuivant une idée et une compréhension complètes du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et des éléments essentiels pour l’industrie. Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation du marché, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que des avancées récentes du marché à l’échelle mondiale.

