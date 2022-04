Les améliorations technologiques du marché du contrôle des infections acquises par les hôpitaux orientent la croissance en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché du contrôle des infections nosocomiales devrait croître de 9,25 % pour la période de prévision 2020-2027, des facteurs tels que des exigences réglementaires strictes entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

Scénario de marché du contrôle des infections nosocomiales

Selon Data Bridge Market Research, le marché du contrôle des infections acquises par les hôpitaux est en croissance en raison du développement des infrastructures de santé dans les économies émergentes qui augmentera la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’hôpitaux à travers le monde est un autre facteur qui stimulera la croissance du marché. La prévalence croissante de l’infection parmi la population croissante devrait stimuler la croissance du marché. L’adoption croissante de réglementations strictes associées par les hôpitaux augmentera la demande du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par l’intuitif ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché du contrôle des infections acquises dans les hôpitaux en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant la Chine, l’Inde et le Japon comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Contrôle des infections acquises à l’hôpital

Le paysage concurrentiel du marché du contrôle des infections nosocomiales fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du contrôle des infections nosocomiales.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Olympus Corporation, Cantel Medical, Getinge AB, STERIS plc, Belimed, STEELCO SpA, ASP, BD, Crosstex International, Inc., Diversey, Inc, MMM Group, 3M, bioMérieux SA, Sterigenics US, LLC, Cepheid parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Développement du marché du contrôle des infections acquises par un nouvel hôpital

En mai 2018, Paradigm Convergence Technologies Corporation, a annoncé le lancement du système de contrôle des infections Annihilyzer. Il aide à atténuer les problèmes croissants d’infections nosocomiales en nettoyant et en désinfectant la surface est une partie importante du système de contrôle des infections. Il offre le programme le plus efficace pour réduire considérablement le problème de santé important et les coûts associés aux IASS.

Étendue du marché Contrôle des infections acquises à l’hôpital

Le marché du contrôle des infections nosocomiales est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique , Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique ( APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché du contrôle des infections nosocomiales sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché est segmenté en stérilisateurs, désinfecteurs, retraiteurs d’endoscopes, instruments de test microbien, réactifs, consommables, désinfectants, logiciels de prévention et de surveillance des infections et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en tests de maladies, tests de résistance aux médicaments. Basé sur la technologie, le marché est segmenté en méthodes phénotypiques, méthodes génotypiques. Sur la base de la maladie, le marché est segmenté en pneumonie nosocomiale, infections du site opératoire, infections gastro-intestinales, infections des voies urinaires (UTI), autres. Les utilisateurs finaux couverts par le rapport sont les hôpitaux, les unités de soins intensifs (USI), les chirurgies ambulatoires,

L’infection nosocomiale est un type d’infection connue sous le nom d’infection nosocomiale qui est causée par des agents pathogènes et acquise dans les hôpitaux et autres établissements de soins à domicile. La propagation des agents pathogènes se développe à un rythme plus rapide dans le corps du patient, ce qui affaiblit son système immunitaire, mais ils peuvent être traités en prenant une alimentation saine et appropriée et des antibiotiques.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché du contrôle des infections acquises à l’hôpital jusqu’en 2027

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Société Olympe

MEDIVATORS Inc.

Getinge AB

STERIS plc

Bélimé

STEELCO SpA

Pfizer inc.

F. Hoffmann-La Roche SA

Merck & Co., Inc.

Produits de stérilisation avancés

Bayer SA

BD

Cantel Médical

Danaher

Méthodologie de recherche: marché mondial du contrôle des infections nosocomiales

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

