Les améliorations technologiques du marché Dispositifs d’embolisation des fibromes utérins orientent la croissance au cours de 2022-2029

Le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour une croissance à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du nombre de patients aura un impact direct sur la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins sont Boston Scientific Corporation, Merit Medical Systems, BioSpace, Hologic, Inc., Cook, Ferring BV, Smith & Nephew, CooperSurgical, Inc., Aetna Better Health of Pennsylvania, Ethicon US. , LLC, Olympus America, Stryker, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’adoption de dispositifs médicaux avancés tels que les dispositifs d’ablation et laparoscopiques, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres chirurgicaux à travers le monde, l’introduction de chirurgies mini-invasives stimuleront probablement la croissance du marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’entrée de nouveaux acteurs et l’augmentation des activités de recherche stimuleront encore de nombreuses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le coût élevé des dispositifs médicaux et les réformes en cours des soins de santé entraveront la croissance du marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Marché mondial des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins par technologie (techniques chirurgicales, techniques laparoscopiques, techniques d’ablation, techniques d’embolisation), mode de traitement (traitement invasif, traitement mini-invasif, traitement non invasif), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie) , Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique), tendances du marché et prévisions jusqu’en 2027

Portée du marché mondial des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins et taille du marché

Le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins est segmenté en fonction de la technologie et du mode de traitement. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur la technologie, le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins est segmenté en techniques chirurgicales, techniques laparoscopiques, techniques d’ablation et techniques d’embolisation. Les techniques chirurgicales ont été segmentées en hystérectomie et myomectomie. Les techniques laparoscopiques ont été subdivisées en myomectomie laparoscopique et myolyse. Les techniques d’ablation ont été segmentées en ablation par micro-ondes, ablation hydrothermale, cryoablation, ablation par ultrasons et autres techniques d’ablation. L’ablation par ultrasons est segmentée en ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) et ultrasons focalisés guidés par IRM (MRGFUS).

Le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins a également été segmenté en fonction du mode de traitement en traitement invasif, traitement mini-invasif et traitement non invasif.

Table des matières – Instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils d’entreprise et chiffres clés des activités de l’industrie

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Analyse au niveau du pays du marché Dispositifs d’embolisation des fibromes utérins

Le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie et mode de traitement, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins en raison du nombre croissant de patients ainsi que de l’augmentation des dépenses de santé et de la prévalence de la majorité des acteurs du marché, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation du tourisme médical et du nombre croissant de la population en Inde et en Chine.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé. et leur impact sur le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs d’embolisation des fibromes utérins

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs d’embolisation des fibromes utérins fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins.

Personnalisation disponible : Marché mondial des dispositifs d’embolisation des fibromes utérins

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

