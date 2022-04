Les améliorations technologiques du marché des systèmes à ultrasons cardiovasculaires orientent la croissance en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des systèmes d’échographie cardiovasculaire enregistre un TCAC substantiel de 5,45 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. La hausse du marché peut être attribuée en raison de diverses avancées et de la disponibilité des systèmes d’échographie diagnostique portables et de la pénétration croissante de l’assurance maladie qui contribue à la croissance du marché. . Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des systèmes d’échographie cardiovasculaire sont GENERAL ELECTRIC, Siemens, Hitachi Ltd, Koninklijke Philips NV, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ESAOTE SPA, SAMSUNG, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., FUJIFILM Holdings Corporation, KPI Healthcare Inc., Whale Imaging, Ultrasound Technologies Ltd., Unetixs Vascular Inc., Supersonic Imagine, Trivitron Healthcare, Atys medical, Medtronic, Stryker, Boston Scientific Corporation, Abbott et Cardinal Health, entre autres.

Marché mondial des systèmes d’échographie cardiovasculaire par type de test (échocardiogramme transthoracique, échocardiogramme transœsophagien, échocardiogramme de stress, autres échocardiogrammes), technologie (échographie 2D, échographie 3D et 4D, imagerie Doppler), affichage de l’appareil (affichage couleur, noir et blanc (N/B) Affichage), utilisateur final (centres hospitaliers et de cardiologie, établissements de soins à domicile et ambulatoires, instituts de recherche, entreprises de dispositifs médicaux et pharmaceutiques, autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des systèmes d’échographie cardiovasculaire est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des systèmes d’échographie cardiovasculaire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché :

Le système d’échographie cardiovasculaire fait référence au diagnostic médical des maladies cardiovasculaires. Le système fournit les images du cœur et des valves qui assistent les médecins et les chirurgiens dans les procédures chirurgicales et les traitements. L’échographe cardiovasculaire peut avoir un écran couleur ainsi qu’un écran noir et blanc. Divers tests sont effectués, tels qu’un échocardiogramme transthoracique, un échocardiogramme transœsophagien et un échocardiogramme de stress. Le système d’échographie cardiovasculaire est généralement utilisé dans les hôpitaux et les cliniques.

Facteurs de marché

L’incidence croissante des maladies cardiovasculaires est le moteur de la croissance du marché

Les innovations et les avancées technologiques ont stimulé la croissance du marché

Les divers avantages de l’échocardiographie par rapport aux procédures de diagnostic cardiaque invasives stimulent la croissance du marché

L’essor de la médecine préventive a stimulé la croissance du marché

Contraintes du marché

Le scénario de remboursement défavorable freine la croissance du marché

L’adoption de nouvelles technologies a divers impacts qui entravent la croissance du marché

Les politiques réglementaires et les conformités avaient entravé la croissance du marché

Objectifs de recherche

Percevoir les forces de pivotement et d’entrave les plus influentes sur le marché Système d’échographie cardiovasculaire et son empreinte sur le marché international.

Découvrez les politiques de marché approuvées par les organisations respectives au pouvoir.

Pour obtenir une étude perspicace du marché et avoir une interprétation approfondie du marché Système à ultrasons cardiovasculaire et de son paysage matérialiste.

Comprendre la structure du marché Système d’échographie cardiovasculaire en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs mondiaux du marché Système d’échographie cardiovasculaire, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Projeter la consommation des sous-marchés du marché Système à ultrasons cardiovasculaire, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

Analyser le marché Système d’échographie cardiovasculaire en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Développements clés sur le marché :

En août 2018, Koninklijke Philips NV a lancé le système d’échographie cardiovasculaire EPIQ CVx. Il est conçu pour renforcer la conviction diagnostique et faciliter le flux de travail pour les cliniciens en leur donnant plus de temps pour l’interaction avec leurs patients et en réduisant le besoin d’examens répétés. Il avait spécifiquement réuni la quantification avancée de la qualité d’image et l’intelligence. Ce lancement de produit avait élargi l’offre de produits de l’entreprise.

En septembre 2016, GENERAL ELECTRIC avait lancé Vivid iq, un échographe cardiovasculaire portable. Il avait amélioré la qualité de l’image et assiste les chirurgiens dans le diagnostic. Il pèse 4,5 kg, fournit des soins cardiaques de haute qualité. C’est une interface très conviviale, fantastique, vraiment portable et un superbe design qui est à la fois futuriste et efficace. Ce lancement avait élargi le portefeuille de produits et fait progresser le marché.

