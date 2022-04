Les améliorations technologiques du marché des lits d’hôpitaux automatisés orientent la croissance en 2027

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Analyse du marché: marché mondial des lits d’hôpitaux automatisés

Le marché mondial des lits d’hôpitaux automatisés devrait augmenter progressivement pour atteindre une valeur estimée de 3,12 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2019-2026 avec des ventes annuelles de 1,94 milliard en 2018. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’avancement technologique des dispositifs médicaux.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des lits d’hôpitaux automatisés est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des lits d’hôpitaux automatisés pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des lits d’hôpitaux automatisés sont Stryker (États-Unis), PARAMOUNT BED CO., LTD (Japon), Hill-Rom Services Inc. (États-Unis), Invacare Corporation. (États-Unis), LINET (États-Unis) , Transfer Master (États-Unis), EHOB (États-Unis), Stiegelmeyer GmbH & Co. KG (Allemagne), Merivaara Corp. (Finlande), Medline Industries, Inc. (États-Unis), Arjo (Suède), Gendron Inc. (États-Unis), United Surgical Industries (Inde), Janak Healthcare Pvt. Ltd. (Inde) et peu parmi d’autres.

Définition du marché: marché mondial des lits d’hôpitaux automatisés

Les équipements médicaux tels que les lits d’hôpitaux sont très demandés, quel que soit le pays ou la région. Les lits d’hôpitaux automatisés sont utilisés pour les patients à mobilité réduite afin d’assurer leur confort et de les protéger des agressions extérieures.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, on estime que 56,9 millions de personnes sont décédées en 2016, près de la moitié de ces décès auraient pu être évités grâce à la disponibilité d’équipements et d’appareils médicaux appropriés pour les procédures de soins de santé. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

Les progrès technologiques dans les dispositifs médicaux contribueront à la croissance du marché.

L’incidence accrue de maladies potentiellement mortelles stimulera la croissance du marché

Augmentation du nombre de personnes âgées

Contraintes du marché

Coût élevé des lits d’hôpitaux automatisés

Diminution du nombre de lits dans les hôpitaux publics

Segmentation: marché mondial des lits d’hôpitaux automatisés

Par type

Semi-automatique

Entièrement automatique

Lits généraux

Lits pédiatriques

Lits anti-escarres

Lits bariatriques

Lits d’accouchement

Par technologie

Basique

Intelligent

Par demande

Soin critique

Soins aigus

Soins de longue durée

Par utilisation

Usage général

Soins intensifs

Accouchement/Naissance

Bariatrique

Pédiatrique

L’allègement de la pression

Soins psychiatriques

Autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Centres de soins ambulatoires

Par puissance

Lits électriques

Lits manuels

Lits semi-électriques

Développements clés sur le marché :

Le 18 avril 2018 , le chinois Fosun a investi jusqu’à 350 millions de dollars dans Fortis Healthcare pour détenir jusqu’à 25 % du capital de la chaîne hospitalière et de diagnostic afin d’augmenter le nombre de lits d’ici 2000 en Chine.

Le 11 mars 2019 , Hill-Rom Holdings, Inc. a annoncé l’accord définitif pour l’acquisition de Voalte, Inc., pionnier et leader des communications médicales mobiles en temps réel. L’acquisition de Voalte accélérera le leadership de Hill-Rom dans les communications de soins et fera progresser la plate-forme et les capacités de communications numériques et mobiles de l’entreprise.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des lits d’hôpitaux automatisés sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

