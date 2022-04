Les améliorations technologiques du marché des drogues psychédéliques orientent la croissance en 2027

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 6 859,95 millions USD d’ici 2027 contre 2 077,90 millions USD en 2019. L’acceptation croissante des médicaments psychédéliques pour le traitement de la dépression et la prévalence croissante de la dépression et des troubles mentaux sont les facteurs de croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Johnson & Johnson Services, Inc., Jazz Pharmaceuticals, Inc., Celon Pharma SA, COMPASS, usonainstitute.org, Develco pharma schweiz ag, Doughlas Pharmaceuticals Limited, NeuroRX, Inc., Hikma Pharmaceuticals PLC, Amneal Pharmaceuticals, LLC., AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC, entre autres acteurs aux États-Unis, les analystes DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicaments psychédéliques

Le paysage concurrentiel du marché américain des drogues psychédéliques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché américain des drogues psychédéliques.

De nombreux lancements et développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché américain des drogues psychédéliques.

Par exemple,

En septembre 2019, Jazz Pharmaceuticals, Inc. a publié des ensembles de données optimistes de l’étude de phase 3 de JZP-258 pour le traitement de la somnolence diurne excessive (EDS) et de la cataplexie chez les adultes atteints de narcolepsie. Les ensembles de données de l’étude clinique de phase 3 aideront l’entreprise à accroître sa présence sur le marché car le produit est une formulation unique et contient 92 % de sodium en moins par rapport à Xyrem (oxybate de sodium).

En mars 2019, Johnson & Johnson Services, Inc. a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le spray nasal SPRAVATOTM (eskétamine) antidépresseur CIII pour le traitement de la dépression résistante. L’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis aidera l’entreprise à dominer le marché car le produit est le premier nouveau mécanisme d’action pour le traitement du trouble dépressif majeur depuis des décennies.

Les ensembles de données d’études cliniques, l’autorisation, la collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché aux États-Unis. Le marché des médicaments psychédéliques offre également l’avantage pour l’organisation d’améliorer son offre de médicaments psychédéliques.

Marché américain des drogues psychédéliques, par source (synthétique, naturelle), type (dissociatifs, empathogènes, sérotoninergiques (drogues psychédéliques classiques)), application (narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique (SSPT), trouble dépressif majeur, autres ), voie d’administration (orale, intranasale, parentérale, autres), médicaments (acide gamma hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy), psilocybine), utilisateur final (hôpitaux, clinique spécialisée, organisme de recherche, autres ), Canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de préparation, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

Les drogues psychédéliques sont utilisées pour améliorer ou modifier les perceptions sensorielles, les niveaux d’énergie, les processus de pensée et pour faciliter les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en drogues dissociatives (comme le PCP), empathogènes et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) (comme le LSD). Ces médicaments sont utilisés dans le traitement du trouble dépressif majeur, de la dépression résistante au traitement, du trouble panique, du trouble de stress post-traumatique et de la dépendance aux opiacés, entre autres. Les substances chimiques utilisées dans les drogues psychédéliques sont un groupe de LSD et de plantes. Les psychédéliques proviennent de processus de synthèse (fabriqués par l’homme) et de plantes ou de champignons. Les drogues psychédéliques ont divers noms de rue tels que le LSD qui sont également connus sous le nom d’acide, de buvard, de points, de sucre, de voyages et de vitre ; La kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/Special K, violet et super acide; Le PCP est également connu sous le nom de poussière d’ange/d’ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Le marché des drogues psychédéliques a augmenté avec l’augmentation du nombre de drogues psychédéliques par rapport aux dernières années et la prévalence croissante de la dépression et des troubles mentaux aux États-Unis.

Par exemple,

En 2019, la National Alliance on Mental Illness a déclaré qu’un jeune américain sur 6 âgé de 6 à 17 ans souffre chaque année d’un trouble de santé mentale et qu’un adulte américain sur 25 souffre d’une maladie mentale grave chaque année.

L’acceptation croissante des médicaments psychédéliques pour le traitement de la dépression augmente également la valeur marchande, car les médicaments psychédéliques ont prouvé à plusieurs reprises leurs taux élevés d’efficacité pour le traitement de la dépendance à la nicotine, de la dépendance à l’alcool, des maladies en phase terminale associées à l’anxiété et du SSPT chronique par rapport aux autres antidépresseurs. Actuellement, différentes études de recherche sont en cours et devraient fournir un avantage concurrentiel aux fabricants de produits thérapeutiques nouveaux et innovants avec des médicaments psychédéliques compétitifs et des méthodes pour développer, définir des médicaments psychédéliques et diverses autres opportunités sur le marché américain des psychédéliques. Cependant,

Ce rapport sur le marché des médicaments psychédéliques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Étendue et taille du marché des drogues psychédéliques aux États-Unis

Le marché américain des drogues psychédéliques est segmenté en fonction de la source, du type, de l’application, de la voie d’administration, des drogues, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. La synthèse domine le marché des drogues psychédéliques car toutes les drogues disponibles sont d’origine synthétique. Pour cette raison, le segment synthétique domine le marché et croîtra également à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché américain des drogues psychédéliques, par source

Sur la base du type, le marché est segmenté en dissociatifs, empathogènes et sérotoninergiques (drogues psychédéliques classiques). Le segment des dissociatifs domine le marché des médicaments psychédéliques car XYREM (oxybate de sodium, Jazz Pharmaceuticals Inc.) est le seul médicament psychédélique perturbateur approuvé pour le traitement de la narcolepsie.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique (SSPT), trouble dépressif majeur, autres. La narcolepsie en tant que dérivé de l’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des médicaments psychédéliques et utilise principalement la médecine psychédélique et le médicament a été approuvé pour la narcolepsie. Pour cette raison, le segment de la narcolepsie domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en oral, intranasal, parentéral, autres. La voie orale est dominante sur le marché des drogues psychédéliques, car Xyrem est le médicament le plus commercialisé disponible sur le marché sous forme posologique orale. De plus, l’adhésion du patient est très importante dans le traitement symptomatique de la maladie. L’administration orale du médicament est très pratique pour les patients par rapport à d’autres formes.

Sur la base des médicaments, le marché est segmenté en acide gamma hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy), psilocybine. L’acide gamma-hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des drogues psychédéliques car Xyrem est principalement une drogue psychédélique et entre dans cette catégorie. Pour cette raison, le segment de l’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, organismes de recherche, autres. Les hôpitaux dominent le marché des drogues psychédéliques en raison du nombre élevé de patients et la plupart des médicaments sont administrés sous la supervision d’un médecin. Pour cette raison, le segment hospitalier domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de préparation, autres. La pharmacie hospitalière détient la plus grande part de marché car ces médicaments traitent un plus grand nombre de patients dans les hôpitaux, la demande de médicaments augmente dans la pharmacie hospitalière.

Marché américain des drogues psychédéliques, analyse au niveau des pays

Le marché américain des drogues psychédéliques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par source, type, application, voie d’administration, drogue, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’acceptation croissante des drogues psychédéliques pour le traitement de la dépression aux États-Unis est l’un des principaux facteurs de la demande croissante de drogues psychédéliques. Département de neurosciences, Faculté de médecine, Université norvégienne des sciences et technologies, Trondheim, Norvège, a déclaré qu’aux États-Unis, plus de 30 millions de personnes consomment des drogues psychédéliques. Ce facteur a augmenté les activités de recherche et développement dans les médicaments psychédéliques à travers les États-Unis. Par conséquent, ce facteur a conduit divers fabricants pharmaceutiques et thérapeutiques à se tourner vers les médicaments psychédéliques. Cela a en outre entraîné une concentration continue sur l’amélioration des drogues psychédéliques et la réduction des effets secondaires associés aux drogues psychédéliques. En raison de ces facteurs, le marché devrait croître au taux de croissance important au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation des activités de R&D dans les drogues psychédéliques crée de nouvelles opportunités pour les fabricants sur le marché américain des drogues psychédéliques

Le marché américain des médicaments psychédéliques vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays en croissance dans l’industrie esthétique avec les ventes de médicaments psychédéliques, l’impact de l’avancement des médicaments psychédéliques et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des médicaments psychédéliques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

